彭帅微笑现身等于没事? 外界不买单

(德国之声中文网) ​​在国际奥委会发声明称与彭帅透过视频会面後，国际女子网球协会(WTA)周一(11月22日)表示，彭帅与国际奥委会主席巴赫(Thomas Bach)的视频通话并没有解决或减轻外界对她安危的担忧。

前双打世界排名第一的彭帅，自11月2日在她的社交媒体上发布消息称中国前副总理张高丽对她进行了性犯后，便与外界失联，而她的安危也成为了国际关注的焦点。

WTA发言人周一在一封给记者的电子邮件中说：「在最近的视频中看到彭帅是件好事，但这些画面并没有减轻或减轻WTA对她的安危和在没有审查或强迫的情况下进行交流的能力的忧虑。」

当被问及与国际奥委会的通话时，这位发言人说，该视频并没有改变WTA的呼吁，也就是对彭帅的性侵指控进行全面丶公正和透明的调查，而这正是引起该组织关注彭帅安危的最初原因。

中国官媒记者上周末持续发布与彭帅有关的照片与视频，显示她20日与友人在外用餐，21日则是出席一场在北京的儿童网球赛。但这些画面并未消除外界对她安危的担忧。国际奥委会在其周一发布的声明中说彭帅与该组织高层的视频通话长达30分钟，而她强调自己安全且住在北京家中，她也希望外界尊重自己的隐私。

大赦国际的中国研究员阿卡德（Alkan Akad）向路透社表示，这次视频通话对缓解外界的忧虑没有什么作用。他说：「国际奥林匹克委员会正在进入危险的水域。过去，我们看到各种类似的情况，人们别无选择，只能说出他们被指示该说的事情。」

多国持续施压

彭帅事件也引发多国政府考量是否抵制2022北京冬奥。美国白宫上周对彭帅的安危感到担忧，并了要求中国政府公开她的下落。当被问及是否对北京奥运会上美国运动员的安全感到担忧，以及彭帅的失踪是否意味着现在是呼吁对北京冬奥进行外交抵制时，美国国务院发言人普莱斯 (Ned Price) 说美国正在密切关注她的情况。

他说：「我们与世界各地的人一样感到担忧，因为我们当然都希望她是安全的。」普莱斯补充道，中国对批评采取零容忍的态度，并有压制或试图压制那些试图发表意见的人的记录。

法国体育部长马拉希尼亚努 (Roxana Maracineanu) 的办公室向路透社表示，她 对彭帅与国际奥委会的视频感到部分放心，但同时仍然感到担忧，因为她希望对彭帅的性侵指控有更进一步的了解。

中国外交部发言人赵立坚22日再次於例行记者会被问到北京如何看待多国政府针对彭帅的安危做出警告，他表示，这不是外交部管辖之事，但他注意到彭帅近日有出席公开活动。当被问到英国正与「五眼联盟」其他成员国讨论抵制北京冬奥的可能性时，赵立坚说中国「一贯坚决反对任何将体育运动政治化，违背奥林匹克宪章精神的言行。有关炒作只会损害各国运动员的利益」。

与此同时，澳大利亚成为最新一个对彭帅的安危表达忧虑的国家。澳大利亚政府的一名发言人22日向卫报表示，中国当局对外界向彭帅安危表达的严重关切做出回应。该发言人说：「可以理解的是，许多人，包括国际体育界的人，对彭帅的安危提出了严重关切。这是一个需要以透明和问责的方式来应对的问题。」

该发言人也说，澳大利亚正在密切关注美国总统拜登是否会如媒体报导所称，对北京冬奥进行外交抵制。

(路透社丶卫报)

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