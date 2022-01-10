“彭帅在哪里”T恤衫在澳网公开赛场遭禁

（德国之声中文网）澳大利亚活动人士柏乐志（Drew Pavlou）在推特上公布了一段视频并配文字说明称，澳大利亚网球公开赛的安保人员和警察一起要求身穿“Where Is Peng Shuai”（彭帅在哪里）T恤衫的人权人士在公共场所脱下这件T恤衫。人权人士原本向公众出示的写有彭帅在哪里的标语也被没收。

柏乐志本人当时也在现场。他向警察解释说，身穿"彭帅在哪里"T恤衫的人权人士只是想呼吁各界关注一名知名网球选手的人身安全。但警察回应说，警方无意阻止民众关注任何事，他们只是执行澳网主办方的相关规定。

去年11月，中国著名网球运动员彭帅在微博上指控中国前副总理张高丽胁迫自己发生性关系，并指控张对其始乱终弃。这篇文章很快遭到删除，彭帅也随之了无踪影，但截图却迅速广传。由于两者分别为中国体坛及政坛的知名人士，也是首次当事人自我曝光被中国执政高层性侵，所以立刻成为各国政府和体育界普遍关切事件，包含小威廉姆斯丶大坂直美丶德约科维奇等明星均以#WhereIsPengShuai的热搜词声援彭帅。

12月1日，世界女子职业网球协会表示，由于担忧彭帅的安全可能或影响社会利益，已决定停办所有在中国（包括香港）举办的女子网球巡回赛赛事，并建议香港在来年于维多利亚公园举行表演赛取代。

此后虽然彭帅本人也曾在公开场合现身，并在中国国家体育总局的安排下与国际奥委会主席巴赫(Thomas Bach)进行过视频通话，彭帅还在接受新加坡媒体《联合早报》采访时改口称“我从未说过或写过任何人性侵我”，但这些并未打消外界对彭帅处境是否安全的疑虑。

观看视频 02:27 彭帅微笑现身餐馆、赛场 与IOC主席通话

澳大利亚网球协会在一份回应“彭帅在哪里”T恤衫和标语被没收一事时发表声明表示，“根据我们的入场条件规定，我们不能允许赛场上出现带有商业或政治性质的服装、横幅或标志”。

澳大利亚网球协会还强调：“彭帅的安全是我们首要关切的问题。我们继续与国际网球联合会以及全球网球界合作，更清楚地了解的她情况，并将尽一切努力确保她的健康。”

白俄罗斯网球名将阿扎连卡（Victoria Azarenka）说：“在与彭帅取得联系方面没有太多进展。……希望我们能在什么时候听到她本人的消息。我想这是我们的目标，也是现在的主要目标。”

澳大利亚活动人士柏乐志在接受台湾中央社采访时说，他对澳洲网球公开赛主办方和警方打压言论自由的做法感到不满。他说，澳网公开赛应该停止骚扰关注人权和呼吁关注彭帅下落的人士，并且立即公开要求中国政府释放彭帅。

（路透社、法新社）

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