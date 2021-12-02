 彭帅事件：IOC受压，国际网联继续中国比赛 | 德国之声 来自德国 介绍德国 | DW | 06.12.2021

为向您提供更好的服务，我们使用Cookies。更多相关信息请查阅我们的数据保护声明。

更多信息 OK
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages
广告

时政风云

彭帅事件：IOC受压，国际网联继续中国比赛

为平息国际舆论对“彭帅在哪儿”的追问，包括主席巴赫在内的国际奥委会高层两次同彭帅通话，但效果似乎适得其反。本周国际网球联合会（ITF）也对事件表示关注，但称将不会影响在中国的比赛。

Tennis IOC-Präsident Thomas Bach im Gespräch mit Peng Shuai per Videoanruf

（德国之声中文网）国际奥委会因其对彭帅事件的反应，面对日益高涨的批评声。德国运动员协会（Athleten Deutschland e. V.）本周对国际奥委会（IOC）在彭帅事件上的态度提出了批评，认为国际奥委会在是非轻重上做出了错误的判断。

该协会周一（12月6日）发布的一份声明中称，国际奥委会迄今两次就彭帅事件表态，都没有提及彭帅消失3个星期的事实以及她提出的性侵指控，这不能不让人担忧，国际奥委会把政治和经济利益置于保护运动员之上。

德国运动员协会指出，彭帅事件再次印证了国际奥委会"在对待运动员基本权利受侵害、遭遇暴力、歧视、迫害和压制的时候的处事方式--避重就轻、迟疑不决、推卸责任"。 国际奥委会主席巴赫的"静默外交"不过是保护经济和政治利益的一个借口。

该协会负责国际体育政策的克莱恩（Maximilian Klein）呼吁，"这个全世界最强大的体育组织必须毫不存疑地表明，其首要责任是保护运动员，而不是保护经济和政治利益。IOC现在必须公开立场、担当起人权道义责任，做出符合其理念的反应。"

Olympia Bewerbung 2012

国际奥委会的“静默外交”受到批评

奥运声誉"丧失殆尽"

国际奥委会对彭帅事件的反应，在体育界不仅引起运动员代言组织的批评。一些专家也认为，IOC主席巴赫的做法让国际奥委会蒙受巨大损失。德国体育社会学家、柏林自由大学教授格鲍尔（Gunter Gebauer）对《法兰克福汇报》表示："他（巴赫）让奥林匹克运动仅存的一点声誉丧失殆尽，至少是在西方。"

格鲍尔指出，巴赫与彭帅的通话"难堪至极， 是天大的嘲讽"。他还说，巴赫"以他惯用的方式，试图维系他的组织不至分崩离析"，"为了挽救他的奥运会，不惜一切代价"。鉴于国际女子职业网联（WTA）宣布取消其在中国的所有赛事，格鲍尔认为这是值得国际奥委会效法的态度："巴赫为什么不也这样作？"

不过，国际女子职业网联迄今是唯一因彭帅事件对中国做出强硬反应的体育组织。国际网球联合会（ITF）表示，该组织暂不会终止计划在中国举行的赛事。ITF主席哈格蒂（David Haggerty）对BBC表示，"我们不希望惩罚十亿人"。

"作为网球运动的联合组织，我们支持所有的女性权益"，哈格蒂说，对有关指控必须进行调查，但也必须考虑到，ITF的责任是发展基层的体育运动。

在此之前，国际男子职业网球协会（APT）已经表示，不加入女子职业网球协会对中国的抵制。

 

（德新社、德国体育新闻社等）

© 2021年德国之声版权声明本文所有内容受到著作权法保护如无德国之声特别授权不得擅自使用任何不当行为都将导致追偿并受到刑事追究。

 

DW.COM

德语媒体：WTA让国际奥委会陷入窘境

《法兰克福汇报》分析认为，国际女子网球协会为了声援彭帅而放弃在中国利润丰厚的业务，这样的勇敢行动在体育界已经很久没有见到了。《日报》则评论指出，国际奥委会所谓的静默外交手段不能尽快拿出成果来的话，愤怒的声浪将会越来越高，WTA的行动只是一个开始。  

男网观望彭帅事件发展 中方批WTA「体育政治化」

国际社会12月2日持续关注彭帅安危带来的後续效应，管理男子网球巡回赛的ATP并未跟进WTA的脚步宣布暂停在中国的赛事，但不少网坛巨星仍公开称赞WTA的作法。中国官方也对该决定做出强烈的批评。  

WTA即刻停办中国赛事 国际奥委会称又与彭帅通话

在彭帅於微博做出性侵指控近一个月後，WTA在当地时间12月1日做出重大决定，宣布立即暂停在中国的所有赛事，称因目前情势，该组织认为所有球员与工作人员在中国都可能面临风险。国际奥委会本周四称，周三又与彭帅进行了视频通话。  

相关内容

FILE PHOTO: Peng Shuai of China serves to Maria Kirilenko of Russia during their women's singles match at the Australian Open tennis tournament in Melbourne January 17, 2013. REUTERS/Toby Melville/File Photo

评论:国际女子网球协会在彭帅案中表现出骨气 02.12.2021

国际女子网球协会(WTA) 抵制中国赛事。德国之声编辑Stefan Nestler 评论说，此举显示，在对世界强国卑躬屈膝之外，还可以有另一种态度。

A handout photo posted on the International Olympic Committee website on November 21, 2021 shows IOC President Thomas Bach holding a video call with Chinese tennis star Peng Shuai, as international pressure mounted for information about her wellbeing. (Photo by Greg MARTIN / OIS/IOC / AFP) / RESTRICTED TO EDITORIAL USE - MANDATORY CREDIT AFP PHOTO / IOC / INTERNATIONAL OLYMPIC COMMITTEE / GREG MARTIN - NO MARKETING - NO ADVERTISING CAMPAIGNS - DISTRIBUTED AS A SERVICE TO CLIENTS

IOC委员驳斥指控 欧盟为彭帅发声 01.12.2021

11月30日，国际奥委会高级委员庞德批评担忧彭帅安危的人士，称他们对国际奥委会的指控是「一派胡言」。同一天，欧盟针对中国网球选手彭帅的安危发布声明，要求中国提供相关证据。

Torchbearers enter the stage during the Olympic flame welcoming ceremony ahead of the Beijing 2022 Winter Olympics, in the lobby of the Olympic Tower in Beijing on October 20, 2021. (Photo by Noel Celis / AFP) (Photo by NOEL CELIS/AFP via Getty Images)

彭帅事件未平息 抵制冬奥呼声日渐高涨 28.11.2021

中国网球选手彭帅虽然已经再度现身，但事态并未因此平息。要求抵制北京冬奥会的呼声愈演愈烈，与此同时国际奥委会面临的压力也越来越大。

广告

媒体看中国

Symbolbild Koalitionsvertrag Ampel-Parteien

德语媒体: 让子弹再飞一会儿

德国红黄绿三党联合执政协定中，共12次提及中国，比俄罗斯多了一倍。更为重要的是，阐述对华政策的文字要比默克尔时代更为直接和强硬。  