彭帅事件：IOC受压，国际网联继续中国比赛

（德国之声中文网）国际奥委会因其对彭帅事件的反应，面对日益高涨的批评声。德国运动员协会（Athleten Deutschland e. V.）本周对国际奥委会（IOC）在彭帅事件上的态度提出了批评，认为国际奥委会在是非轻重上做出了错误的判断。

该协会周一（12月6日）发布的一份声明中称，国际奥委会迄今两次就彭帅事件表态，都没有提及彭帅消失3个星期的事实以及她提出的性侵指控，这不能不让人担忧，国际奥委会把政治和经济利益置于保护运动员之上。

德国运动员协会指出，彭帅事件再次印证了国际奥委会"在对待运动员基本权利受侵害、遭遇暴力、歧视、迫害和压制的时候的处事方式--避重就轻、迟疑不决、推卸责任"。 国际奥委会主席巴赫的"静默外交"不过是保护经济和政治利益的一个借口。

该协会负责国际体育政策的克莱恩（Maximilian Klein）呼吁，"这个全世界最强大的体育组织必须毫不存疑地表明，其首要责任是保护运动员，而不是保护经济和政治利益。IOC现在必须公开立场、担当起人权道义责任，做出符合其理念的反应。"

奥运声誉"丧失殆尽"

国际奥委会对彭帅事件的反应，在体育界不仅引起运动员代言组织的批评。一些专家也认为，IOC主席巴赫的做法让国际奥委会蒙受巨大损失。德国体育社会学家、柏林自由大学教授格鲍尔（Gunter Gebauer）对《法兰克福汇报》表示："他（巴赫）让奥林匹克运动仅存的一点声誉丧失殆尽，至少是在西方。"

格鲍尔指出，巴赫与彭帅的通话"难堪至极， 是天大的嘲讽"。他还说，巴赫"以他惯用的方式，试图维系他的组织不至分崩离析"，"为了挽救他的奥运会，不惜一切代价"。鉴于国际女子职业网联（WTA）宣布取消其在中国的所有赛事，格鲍尔认为这是值得国际奥委会效法的态度："巴赫为什么不也这样作？"

不过，国际女子职业网联迄今是唯一因彭帅事件对中国做出强硬反应的体育组织。国际网球联合会（ITF）表示，该组织暂不会终止计划在中国举行的赛事。ITF主席哈格蒂（David Haggerty）对BBC表示，"我们不希望惩罚十亿人"。

"作为网球运动的联合组织，我们支持所有的女性权益"，哈格蒂说，对有关指控必须进行调查，但也必须考虑到，ITF的责任是发展基层的体育运动。

在此之前，国际男子职业网球协会（APT）已经表示，不加入女子职业网球协会对中国的抵制。

（德新社、德国体育新闻社等）

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