彭帅事件: WTA仍担忧 来自德国的批评声渐响亮

世界女子职业网球协会方面表示，依然对彭帅的安危“深感关切”。与此同时，德国运动员联盟和多名政治家对国际奥委会及其主席巴赫提出严厉批评，称其“发出了致命信号”。其中一些还呼吁外交抵制北京冬奥。
（德国之声中文网）世界女子职业网球协会（WTA）的一位发言人周六（11月27日）对法新社表示，WTA负责人依旧对彭帅的安危“深感关切”。“WTA仍然关切她是否能自由、公开并且直接地与外界沟通”。
这位发言人称，WTA主席西蒙（Steve Simon）试图通过多种渠道与彭帅取得联系，向她发送了两封电子邮件，而彭帅的回复“明显是受到他人影响的”，西蒙仍然担心彭帅在受到审查或胁迫，“决定不再通过电子邮件与她联系，除非他能确定，回信是来自于彭帅而非审查者”。
35岁的彭帅是中国职业网球运动员，曾在温网和法网获得双打冠军，一度登上双打世界第一宝座，在中国知名度很高。2021年11月2日，彭帅新浪微博发文，指控中国前副总理张高丽对她进行性侵，并披露两人之间曾有不伦关系。此后，她有两个多星期没有现身。
中国方面在过去数日发布了彭帅出席公共活动的照片和视频。中国外交部表示，希望停止“故意恶意炒作”彭帅事件。
彭帅也在11月21日与国际奥委会主席巴赫（Thomas Bach）的视频通话，不过对于她的安危与自由，外界仍然存在疑虑。国际奥委会的做法也招致批评。
社民党的体育政策发言人厄兹德米尔（Mahmut Özdemir）告诉《法兰克福汇报》，国际奥委会向体育界发出了一个“致命的、令人震惊的信号”。
德国运动员联盟抨击了国际奥委会针对彭帅事件的处理。该联盟负责国际体育政策的克莱恩（Maximilian Klein）对《法兰克福汇报》表示，国际奥委会的行为可能“成为中国政府的合作者，让那些针对不受欢迎者的系统性报复行为合法化”。
来自德国绿党的欧洲议会议员包瑞翰（Reinhard Bütikofer）也对《法兰克福汇报》说，巴赫让“国际奥委会成为中国的人质”，现在越陷越深，“成为无视人权问题的不光彩同谋”。包瑞翰在新疆、香港等问题上多次对北京提出严厉指控，他在今年3月受到中国方面的制裁。
目前，绿党与自民党、社民党即将成立新的德国联合政府。来自这几个党派的数位政治家近日呼吁，鉴于彭帅事件对北京冬奥进行外交抵制。而早在今年夏天，欧盟议会已经呼吁外交抵制北京冬奥。
绿党在联邦议会的体育政策发言人格伦德尔（Erhard Grundl）对《法兰克福汇报》说，“我们应该重新命名2022年冬奥会：一场有国际奥委会及其赞助商参与的政治宣传秀”。他还说，“我们必须明确指出中国长期存在的侵犯人权行为，而不是躲在经济关系背后”，并称任何德国政治家都不应该“参与这种宣传秀”。
（法新社，德新社，法兰克福汇报）
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