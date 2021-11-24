彭帅事件: WTA仍担忧 来自德国的批评声渐响亮

（德国之声中文网）世界女子职业网球协会（WTA）的一位发言人周六（11月27日）对法新社表示，WTA负责人依旧对彭帅的安危“深感关切”。“WTA仍然关切她是否能自由、公开并且直接地与外界沟通”。

这位发言人称，WTA主席西蒙（Steve Simon）试图通过多种渠道与彭帅取得联系，向她发送了两封电子邮件，而彭帅的回复“明显是受到他人影响的”，西蒙仍然担心彭帅在受到审查或胁迫，“决定不再通过电子邮件与她联系，除非他能确定，回信是来自于彭帅而非审查者”。

35岁的彭帅是中国职业网球运动员，曾在温网和法网获得双打冠军，一度登上双打世界第一宝座，在中国知名度很高。2021年11月2日，彭帅新浪微博发文，指控中国前副总理张高丽对她进行性侵，并披露两人之间曾有不伦关系。此后，她有两个多星期没有现身。

中国方面在过去数日发布了彭帅出席公共活动的照片和视频。中国外交部表示，希望停止“故意恶意炒作”彭帅事件。

国际奥委会遭狠批

彭帅也在11月21日与国际奥委会主席巴赫（Thomas Bach）的视频通话，不过对于她的安危与自由，外界仍然存在疑虑。国际奥委会的做法也招致批评。

国际奥委会主席巴赫11月21日與彭帅视频通话

社民党的体育政策发言人厄兹德米尔（Mahmut Özdemir）告诉《法兰克福汇报》，国际奥委会向体育界发出了一个“致命的、令人震惊的信号”。

德国运动员联盟抨击了国际奥委会针对彭帅事件的处理。该联盟负责国际体育政策的克莱恩（Maximilian Klein）对《法兰克福汇报》表示，国际奥委会的行为可能“成为中国政府的合作者，让那些针对不受欢迎者的系统性报复行为合法化”。

来自德国绿党的欧洲议会议员包瑞翰（Reinhard Bütikofer）也对《法兰克福汇报》说，巴赫让“国际奥委会成为中国的人质”，现在越陷越深，“成为无视人权问题的不光彩同谋”。包瑞翰在新疆、香港等问题上多次对北京提出严厉指控，他在今年3月受到中国方面的制裁。

“一场政治宣传秀”

目前，绿党与自民党、社民党即将成立新的德国联合政府。来自这几个党派的数位政治家近日呼吁，鉴于彭帅事件对北京冬奥进行外交抵制。而早在今年夏天，欧盟议会已经呼吁外交抵制北京冬奥。

绿党在联邦议会的体育政策发言人格伦德尔（Erhard Grundl）对《法兰克福汇报》说，“我们应该重新命名2022年冬奥会：一场有国际奥委会及其赞助商参与的政治宣传秀”。他还说，“我们必须明确指出中国长期存在的侵犯人权行为，而不是躲在经济关系背后”，并称任何德国政治家都不应该“参与这种宣传秀”。

（法新社，德新社，法兰克福汇报）

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