「彭帅事件」连锁效应 专家聚焦北京「强迫失踪」作法

（德国之声中文网）国际社会持续高度关注中国网球明星彭帅的安危，不少观察人士指出，中国政府处理彭帅事件的手法，与过往强迫异议人士或敏感人士失踪或噤声的方式是相同的。

美国着名的中国法律专家孔杰荣（Jerome Cohen）23日在美国智库「外交政策协会」发布一篇评论，解释中国政府如何以强迫失踪来逼迫批评者噤声。他在文章开头引述了彭帅事件，并强调中国政府有很多方法让其所不信任的人士「消失」。

孔杰荣写道：「中国政府通过正式但粗暴和不透明的刑事司法系统，惩罚了数以千万计的人。他们在新疆对维吾尔族和其他穆斯林进行的大规模镇压，只是最近的一个例子。」

他点出，中国共产党还将许多人流放到被该党定性为非刑事再教育的强制劳动营。虽然这种做法，表面上在2013年已被废除，但类似的虐待行为仍然存在，新疆的情况也证明了这一点。数以万计的人被非法拘禁，时间长短不一，基本上是软禁，不能说话或自由行动。此外，孔杰荣说，有数以百万计的中共党员遭受了广为人知的秘密拘留、调查和酷刑的做法。

他写道：「彭帅肯定不是第一个因被中国政府强迫失踪而登上国际头条的名人。最着名的例子是在众目睽睽之下发生的。中国前总理赵紫阳在1989年天安门大屠杀前几天被罢免后，他在共产党的总部度过了与公众生活隔绝的最后16年。」

孔杰荣也提到中国维权律师高智晟，指出他虽然经历了反复酷刑、刑事判决和家人受到骚扰等威胁，但他依然未保持沈默，所以最终他被迫回到家乡後便杳无音信。

另外，目前在美国的中国人权律师滕彪，当年因未停止关注人权被多次绑架，并关进所谓的「安全屋」，最终才被迫选择流亡。他重申：「中国共产党让知名人士消失的手法是很多元的。」

中国外宣策略更为积极

人权观察的中国研究员王亚秋指出，中国政府习惯的作法是「当外界开始询问特定人士的下落或安危时，他们便会运用照片或视频让这些人现身，并在视频中强调自己一切都好」。

她告诉德国之声：「中国政府认为，他们这麽做是回复了公众的询问。他们在回应海外维吾尔人询问新疆家人下落时，也用了类似的手法。维吾尔人会问他们的家人在哪，中国政府会把这些家人放到一个视频中，并称他们很好，很健康。」

王亚秋表示，虽然外界可能认为中国政府的作法无法真的提供有效证明，但这个现象也证明对中国的外宣系统来说，最重要的是政府高层如何看待他们的表现。她说：「国际社会如何解读他们的作法，对他们来说影响不大。」

而对於中国官媒自上周末开始密集分享与彭帅相关的照片与视频的作法，德国特里尔大学汉学系教授古思婷（Kristin Shi-Kupfer）认为，这显示中国共产党现在使用的是相当积极的宣传策略，且与过往相比，中国政府也巧妙地让如国际奥委会这样的国际组织参与其中。

她告诉德国之声：「以前类似的情况下，北京方面只会保持沉默，但现在反应更快而且直接将自己的叙述内容和自己的表述形象放在国际话语舆论中。」

国际奥委会与中国关系「太过亲密」

虽然不少观察人士认为国际奥委会与彭帅进行视频通话，并对外宣布彭帅称「一切安好」是为了确保北京冬奥能顺利举行。

中国官媒《环球时报》周一在一篇报导中称，国际奥会主席巴赫 (Thomas Bach) 在迪拜举行的第40届亚洲奥林匹克理事会大会上说，「北京将创造历史，成为世界上第一个同时举办夏季和冬季奥运会的城市，因为所有元素都已到位，可以举办一届『成功的 』北京冬季奥运会。」

但王亚秋认为，国际奥委会并非有必要为了确保北京冬奥顺利举行，而在彭帅事件中协助传播中国政府的外宣论述。她表示，国际奥委会在彭帅事件中的处理方式，更凸显国际奥委会已经被中国政府信任到一定的程度，所以北京才会让他们在外宣论述中扮演一个角色。

她向德国之声表示：「中国政府真的很信任国际奥委会，所以他们让国际奥委会扮演了构建叙事的角色。这只能说明国际奥委会的领导层，与中国政府的关系太过亲密，他们已经完全失去了对错的判断力。」

彭帅事件将如何发展?

至於彭帅事件接下来将如何发展，德国教授古思婷认为，这会取决於国际舆论的批评与关注度多快消退。她表示：「如果这些国际参与者的关注和批评继续下去，彭帅可能被迫做出进一步的表示，比如发表声明或承认她『夸大』了事实。」

王亚秋认为，过往部分被中国政府强迫失踪的人士，在获释後仍继续讲述真实情况，但也有些人选择放弃维护人权。她认为，这些事件之後会如何发展，都会因人而异。

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