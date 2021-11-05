 彭帅事件真相扑朔迷离 专家：共产党不许人们议论 | 德国之声 来自德国 介绍德国 | DW | 03.11.2021

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彭帅事件真相扑朔迷离 专家：共产党不许人们议论

微博周二晚间广传中国网球选手彭帅发的帖子截图，文章内彭帅称自己与中国前副总理张高丽发生性关系，但相关内容与关键字随即在微博上消失。女权人士认为，中国政府打压力道之所以这麽强，是因为案件涉及前政府高官。

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彭帅称原本张高丽说11月2日下午到他家两人谈谈，但当彭帅2日中午尝试与他联系时，彭帅称张高丽「说有事再联系，推托一切，藉口说改天再联系」。

(德国之声中文网) 中国社交媒体微博周二 (11月2日) 晚上突然出现一则中国网球名将彭帅发的帖子的截图，她在文中透露曾与前中国副总理张高丽发生性关系，并指控张高丽事後「消失」。文章发出後没多久便很快从微博上消失，相关内容也从微博上被删除，目前外界无法证实这则帖子的真实性。

根据网上流传的截图，彭帅称自己数年前与张高丽发生性关系，但後来张高丽到升任常委到北京後，便没再与彭帅联系。彭帅在帖子中称，张高丽三年前退休後，某日与彭帅在北京康铭大厦打球後，与妻子把彭帅带到家中，再次要求与彭帅在房内发生性行为，彭帅写道当时还有一个人在外帮忙守着。

她写道：「那天下午我原本没有同意一直哭，晚饭是和你还有康洁阿姨一起吃的。晚饭後我也并不愿意，你说恨我！又说你这七年从未忘记过我，会对我好等等......我又怕又慌带着七年前对你的情感同意了......是的就是我们发生性关系了。」

彭帅称原本张高丽说11月2日下午到他家两人谈谈，但当彭帅2日中午尝试与他联系时，彭帅称张高丽「说有事再联系，推托一切，藉口说改天再联系」。她在帖子中写道：「你总怕我带什麽录音器，留下证据什麽的。是的，除我以外我没留下证据证明，没有录音丶没有录像丶只有被扭曲的我的真实经历。」

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张高丽曾任中国国务院副总理。

她在文末强调，虽然知道张高丽说过不怕她公开事实，也知道这麽做是「以卵击石，飞蛾扑火丶自取灭亡」，但她还是决定说出和张高丽的事实。在帖子被微博删除後，目前彭帅的微博帐号只留着1月8日她生日相关的帖子，以及2020年1月8日以前零星的帖子，帖子下方的留言功能似乎已被屏蔽。在微博上输入彭帅或张高丽等关键字时，都不会出现与彭帅做出的控诉相关的内容。

现年35岁的彭帅是湖南湘潭人，但长期效力于天津网球队，曾在2013年的温布敦网球公开赛与2014年的法国网球公开赛与台湾的谢淑薇拿下女子双打项目的冠军，并登上世界第一。现年75岁的张高丽是中共第18届中央政治局常委，任内出任国务院排名第一的副总理，他也曾在2007年至2012年间出任天津市委书记。

女权人士：共产党不许人们议论

针对这起事件，人权观察的中国研究员王亚秋指出，虽然性骚扰在中国体制内是常见的事，但受害者往往不敢直接点名，加上这起事件涉及像张高丽层级这么高的前政府官员，所以各界都吓到了。

她告诉德国之声：「之前其他MeToo运动的案子也都有出现打压的情况，但打压的力道绝对没有这次这麽强，我觉得这次更多的是涉及到这麽高层级的官员，所以力道才这麽强。」

知名的中国女权运动人士吕频则指出，目前多数人应该都担忧彭帅的状况，但她也认为彭帅此举非常勇敢，因为她在了解相关危险性的情况下，选择发声。她向德国之声表示：「彭帅的经历是很多女性能同理的故事，所以她连张高丽的事都敢讲出来，便显示这件事是不对的，也不应该留在黑暗里，而彭帅此举重复了这两个对受害者来说很重要的讯息。」

吕频认为，即便中国政府极力想透过审查机制去屏蔽事件相关的细节，但她认为这起事件不会被公众遗忘，因为它所传达出来的信息对中国公民社会来说「太重要了」。她表示：「这个事件的信息对人们来说太重要了，所以不管怎麽样，人们都会传播，无法被停止。所以在这种情况下，审查会失效。」

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中国女权运动在官方压制下，少有公开的抗议活动，也难有律师帮助性暴力受害者采取法律行动，但就算无法使用#MeToo的标籤，仍有人继续推动为受害者伸张正义。

中国男星吴亦凡因涉“多次诱骗年轻女性发生性关系”遭到北京警方刑事拘留，并于8月16日因涉嫌强奸罪被批捕。此前曾有律师指出，吴亦凡虽是加拿大籍，但若罪名成立将需在中国服刑。

中国女权运动近期在各大社交平台上面临新一波的打压，除了多名运动者的微博帐号被删外，豆瓣也解散了十多个女权主义相关的小组。一些运动人士认为，中国女权运动已被贴上「政治污名化」的标签。

不过王亚秋也担忧，由於中国政府过往曾多次要求知名异议人士进行「视频认罪」，所以对北京来说，要求像彭帅这样高知名度的运动员公开扭转自己说的话，其实也不难。她说：「他们可以用各种途径把这件事抹过去。」

吕频分析，彭帅的自述与其他MeToo运动中受害者的经历有高度一致性，而她认为彭帅此举所受到的政府审查打压，可能在中国社会中发出寒蝉效应，但也同时会有示范效应。

她告诉德国之声：「MeToo在中国之所以有很多人不断讲话，就是因为他们认为这件事应该被说，而且这件事是不对的。所有的受害者都在付出代价向大众传递这两个信息。受害者会害怕，但他们从来都是害怕，但另一方面，他们也受到鼓励。这点很重要，因为在中国，害怕是常态。」

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