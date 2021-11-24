彭帅事件未平息 抵制冬奥呼声日渐高涨

（德国之声中文网）彭帅虽然已再度现身，但这一离奇事件引发的波澜却并未平息。国际网球协会坚持要求中国方面对彭帅事件进行全面澄清，否则该组织将退出中国。与此同时，要求抵制北京冬奥会的呼声越来越高，国际奥委会及其主席巴赫（ Thomas Bach）面临的压力也越来越大。

德国女子网球选手佩特科维奇（ Andrea Petkovic）对星期日《法兰克福汇报》表示："我还能说什么呢？这一切简直太明显了，中国即将举办奥运会，而巴赫又是第一个同彭帅对话的人。"

现年35岁的彭帅本月早些时候发布微博，指控中国前副总理张高丽对其实施性侵。此后彭帅一段时间内不见了踪影。一周前，国际奥委会主席巴赫同彭帅通了电话，并表示彭帅情况良好。但国际奥委会的声明中只字未提彭帅此前提出的指控。

国际奥委会的行为引起全球范围内的一派谴责声浪，除人权观察等非政府组织之外，德国运动员协会（Athleten Deutschland ）也对国际奥委会和巴赫提出了批评。德国运动员协会发言人克莱恩（Maximilian Klein ）表示："将中国有系统的压迫行为合法化，做中国政府的同谋，是对奥林匹克精神的严重损害。"

全球运动员协会（ Global Athlete）也表示，国际奥委会没有为澄清彭帅事件做任何努力，因此它已经沦为"中国宣传机器的帮凶。"

即将上任的德国新一届执政联盟的政治家也在呼吁对北京冬奥会进行"外交抵制"。绿党体育事务发言人格伦德（Erhard Grundl,）对《法兰克福汇报》表示："我们必须明确说出北京冬奥会的实质：这就是一场由国际奥委会和赞助商共同参与的宣传秀。"他呼吁所有德国政治家都应抵制这场"宣传秀"。

国际网球协会仍在继续敦促中国政府就彭帅事件做出解释。该协会主席西蒙对法新社表示："彭帅目前仍无法摆脱审查和强制，这非常令人担忧。"

西蒙表示，他曾向彭帅发出两份电邮，"而她的回复明显受到他人影响，因此目前仍不清楚，彭帅是否自由，是否能自主做出决定。"

国际网球协会发出威胁称，如果不能彻底澄清彭帅事件，该协会将撤回在中国境内的赛事安排。德国网球运动员佩特科维奇表示："我必须对国际网球协会提出表扬。因为这将对网球协会造成重大损失，毕竟网球协会30%的收入都来自中国。"

对于中国官方媒体发布的彭帅"报平安"视频和图片，佩特科维奇表示，这完全没法让她感到平安。她说："我更希望国际网球协会能派人直接同彭帅沟通。我希望中国当局能对此事展开调查，并诉诸法庭。"但佩特科维奇也承认："我知道，我的想法简直就是幻想。"

（德国体育新闻社）

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