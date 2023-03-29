 彭帅事件尚无结论 世界网球巡回赛恢复在华赛事 | 德国之声 来自德国 介绍德国 | DW | 05.04.2023

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新闻广角

彭帅事件尚无结论 世界网球巡回赛恢复在华赛事

彭帅事件虽然悬而未决，国际网球联合会仍决定今年在中国举行一系列赛事。2021年11月，中国网球双打选手彭帅在网络发表文章，对一名中共高级官员做出性侵指控后从公众视野消失。

Symbolbild Tennis Betrug Absprache Geld Dollar

（德国之声中文网）国际网球联合会世界网球巡回赛（ ITF World Tennis Tour ）宣布今年在中国的首场赛事将于六月五日至十一日在泸州举行。世界网球巡回赛最后一次在中国境内举行完整赛事是疫情爆发前的2019年。

世界网球巡回赛在一份声明中称："世界网球巡回赛预计将会恢复今年在中国境内的各项赛事。"

承办高水准国际网球赛事的国际女子网球协会WTA迄今为止尚未就是否会恢复中国境内的比赛发布消息。2021年年底，WTA总裁西蒙（ Steve Simon）宣布，出于对彭帅事件的考量，他们将取消包括WTA决赛在内的各项在华赛事。该决定使国际女子网协蒙受了数以百万计的损失。

由职业网球联合会组织的世界男子网球巡回赛（ATP）则计划，今年晚些时候会在中国安排一些赛事。受中国疫情防控措施的影响，2022年各项中国境内的赛事安排均被取消。

中国网球选手彭帅发网文对一名中共高官做出性侵指控后从公众视野消失。

中国网球选手彭帅发网文对一名中共高官做出性侵指控后从公众视野消失。

彭帅事件

2021年11月2日晚，中国社交媒体微博突然出现一则中国网球名将彭帅发的帖子的截图，她在文中透露曾与前中国副总理张高丽发生性关系，并指控张高丽事後「消失」。文章发出後没多久便很快从微博上消失，相关内容也从微博上被删除。

去年北京冬奥会期间，彭帅被安排接受采访，并同国际奥委会主席巴赫共同进餐。对于公众社会的众多疑惑，彭帅当时并没有给出答案。此后，彭帅基本从公众视野消失。而国际女子网球协会主席西蒙则一再呼吁对彭帅做出的指控展开"正式调查"，并要求同彭帅本人私下会面。至于西蒙提出的要求是否得到了满足，目前尚不得而知。

国际网球巡回赛宣布今年将恢复在中国境内的部分男子、女子赛事后，巡回赛主席哈格蒂（ David Haggerty）表示，作为网球运动的国际管理机构，我们必须为专业比赛投资，因为这是"高水准网球运动的大动脉"。他说："作为网球运动的监护者，我们会不遗余力地为各国年轻选手铺平道路，并尽可能为让他们在自己家乡参赛创造条件。"哈格蒂表示，国际网球巡回赛很高兴，能够再次在中国、文莱、塞浦路斯、特立尼达和多巴哥以及台湾等地举行比赛。

（美联社）

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