彭帅事件尚无结论 世界网球巡回赛恢复在华赛事

（德国之声中文网）国际网球联合会世界网球巡回赛（ ITF World Tennis Tour ）宣布今年在中国的首场赛事将于六月五日至十一日在泸州举行。世界网球巡回赛最后一次在中国境内举行完整赛事是疫情爆发前的2019年。

世界网球巡回赛在一份声明中称："世界网球巡回赛预计将会恢复今年在中国境内的各项赛事。"

承办高水准国际网球赛事的国际女子网球协会WTA迄今为止尚未就是否会恢复中国境内的比赛发布消息。2021年年底，WTA总裁西蒙（ Steve Simon）宣布，出于对彭帅事件的考量，他们将取消包括WTA决赛在内的各项在华赛事。该决定使国际女子网协蒙受了数以百万计的损失。

由职业网球联合会组织的世界男子网球巡回赛（ATP）则计划，今年晚些时候会在中国安排一些赛事。受中国疫情防控措施的影响，2022年各项中国境内的赛事安排均被取消。

彭帅事件

2021年11月2日晚，中国社交媒体微博突然出现一则中国网球名将彭帅发的帖子的截图，她在文中透露曾与前中国副总理张高丽发生性关系，并指控张高丽事後「消失」。文章发出後没多久便很快从微博上消失，相关内容也从微博上被删除。

去年北京冬奥会期间，彭帅被安排接受采访，并同国际奥委会主席巴赫共同进餐。对于公众社会的众多疑惑，彭帅当时并没有给出答案。此后，彭帅基本从公众视野消失。而国际女子网球协会主席西蒙则一再呼吁对彭帅做出的指控展开"正式调查"，并要求同彭帅本人私下会面。至于西蒙提出的要求是否得到了满足，目前尚不得而知。

国际网球巡回赛宣布今年将恢复在中国境内的部分男子、女子赛事后，巡回赛主席哈格蒂（ David Haggerty）表示，作为网球运动的国际管理机构，我们必须为专业比赛投资，因为这是"高水准网球运动的大动脉"。他说："作为网球运动的监护者，我们会不遗余力地为各国年轻选手铺平道路，并尽可能为让他们在自己家乡参赛创造条件。"哈格蒂表示，国际网球巡回赛很高兴，能够再次在中国、文莱、塞浦路斯、特立尼达和多巴哥以及台湾等地举行比赛。

（美联社）

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