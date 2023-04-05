彭帅事件一年余 女子网球协会宣布恢复中国赛事

（德国之声中文网）国际女子职业网球协会（WTA）曾受到广泛赞誉。当时，2021年，彭帅在微博上发帖称，中国前副总理张高丽曾对她性侵。这则帖子很快被删除。彭帅随即从公众视野中短暂消失，之后否认曾作出该指控。这一事件引起国际各界广泛关注。

当时，国际女子职业网球协会发出呼吁，要求由合适的有关部门正式调查彭帅所提出的指控，并要求有机会与彭帅个人会面并讨论她的处境。

然而，今年4月13日，国际女子职业网球协会在一份声明中说：“在中国停赛16个月、并且持续努力希望实现最初的诉求之后，情形没有任何改变的迹象。”

声明中写道：“2021年，当中国网球选手彭帅勇敢地站出来时，WTA表明立场，出于对她以及我们选手和工作人员安全的担忧，而暂停了在中国的赛事。”该协会说，这一坚持原则的做法向世界发出了强有力的讯息，然而，却未能带来改变。“我们作出结论，我们永远不会完全实现这些目标。最终付出牺牲和极高昂代价的是我们的选手和赛事。”

声明称，将于今年9月恢复在中国的赛事。

今年1月，国际女子职业网球协会曾发声明表示：“我们一直表示有望在该地区重新举办赛事，但与此同时，我们不会为此而在我们的创立原则上打折扣。”“重返该地区需要彭帅的处境得到解决。”

彭帅2022年2月8日在北京东奥期间露面

因疫情原因 停办损失难以估计

过去十年里，中国占国际女子职业网球协会收入中很大的一部分。

国际女子职业网球协会在中国停止赛事的决定，当时被认为会带来高达数亿美元的损失，这包括转播费和赞助。但与此同时，实际的损失也难以估量，因为后来的这段时间恰巧是新冠疫情期间，许多国际体育赛事在中国均被停办，这一时期持续达三年之久。

国际女子职业网球协会在2020和2021年蒙受了数千万美元的损失，去年则相对较小。而其最新的决定则正值男子选手的职业网球联合会（ATP）准备在疫情后的2023年重返中国之际。

职业网球联合会（ATP）2023年将在中国举行四场赛事，其中包括上海大师赛。在亚洲的赛事今年涉及的金额预计将超过1600万美元。

国际女子职业网球协会2019年在中国举行了九场赛事，总奖金金额为3040万美元。这些赛事中包括在深圳举行的国际女子职业网球协会决赛。相关赛事的举办签署了10年期的合同。

国际网联（ITF）将于6月举办五场女子赛事和四场男子赛事。该组织对国际女子职业网球协会的声明表示欢迎。“我们得到确保，球员、他们的家人和团队在中国比赛是安全的。所以我们很高兴恢复在那里的活动。”

人权组织：非常失望 但赞许WTA最初立场

人权观察组织高级研究员王亚秋向路透社表示：“国际女子职业网球协会的决定对中国人权来说令人感到非常失望。”她说：“但我并不惊讶，因为所涉及的金额，以及考虑到国际商界在中国政府面前一直是如何的行动。我仍然想要对国际女子职业网球协会最初的立场表示赞许。”

彭帅上次出现在公众视线中，是在去年北京冬奥会期间观赛。当时她还接受了法国《队报》（L’Equipe）的采访。

国际女子职业网球协会称：“我们未能实现我们所希望的一切，但我们与彭帅关系紧密的人保持联系，并得到确保她与家人在北京安全地生活。”

（路透社、法新社）

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