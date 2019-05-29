彭定康：《逃犯条例》修订打击香港法治

（德国之声中文网）香港特区政府正在推动的《逃犯条例》修订草案，将允许向目前与香港间尚无引渡协议的国家和地区，包括中国大陆引渡嫌疑人。这一修法计划已引发了多次民众抗议活动，其规模为近年来罕见。香港的法律界、商界团体和西方外交人士对此的批评声也日渐高涨。

批评者担心，有关修订一旦通过，将会让一些人士陷于中国不透明和政治化的司法体系。

香港最后一任总督、英国政治家彭定康本周四（6月6日）发表一段视频，称修法计划是"对香港的法治、稳定和安全，对其作为国际金融中心地位的一个可怕打击"。

香港政府的论点是，修改现有法律是为了填补现行法律的漏洞；修订应尽快通过，以便可以将一名在台湾杀害女友的香港人引渡到台湾。但批评者质疑，引渡台湾的个案只是被用来作为"震撼案例"，以使这一得到北京授意的修法案尽快在立法会通过。

彭定康称港府的论据是"一派胡言"，因为台湾的案例其实可以在香港现有法律的框架内得到解决。他将港府的举动形容为试图"打破香港法治与中国之间的界限"，而中国不存在独立的司法，法庭、安全部门和共产党的党治密不可分。

与此同时，香港部分律师准备在周四晚在街头举行静默示威游行。本周，香港律师会（Law Society）就《逃犯条例》修订草案发布了一份详细的批评意见。而此前香港大律师公会（Bar Association）以及多个商会组织也已对草案表达了反对意见。

叶宣/苗子（法新社）