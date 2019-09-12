彭定康：英国应给予港人在英居留工作权

（德国之声中文网）最后一任港督彭定康（Chris Patten）周五向德国《世界报》表示，他期待伦敦政府能够"在适当的时候"为昔日英国殖民地居民提供"英国国家海外"护照。

1997年7月1日或之前出生的香港人可以申请英国国民海外（BNO）身份。迄今，拥有该身份的香港人可以免签证进出英国，但并不等于拥有英国国家居民身份。

据《世界报》援引英国内政部的消息，目前约有17万香港人拥有英国国民海外护照。

彭定康向"世界报"表示，他希望"英国与其朋友和伙伴一起解决香港事件。"这在欧洲层面已经发生。但是他还表示："我希望也将这个问题提交给联合国。"

彭定康曾在1992年至1997年6月30日期间担任当时英国殖民地香港的总督。

自6月份以来，数以万计的香港人一直举行示威要求基本民主权利。参加抗议活动的民众有时高达上百万人。最初的抗议活动矛头针对一项允许将犯罪嫌疑人移交中国大陆的法律条例草案。在民众抗议集会的压力下，香港政府撤回了该"逃犯条例"。

然而，当下的抗议活动已经将矛头转向忠于北京的香港政府。 示威者要求香港特首林郑月娥下台、对警察暴力进行独立调查、对被拘留者实行大赦以及举行自由选举。

最近以来，警察和示威者之间不断发生暴力冲突。对中国将动用军队进行干预的担忧也日益增加。

李京慧/乐然（法新社）