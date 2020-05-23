彭定康称中国出卖港人 西方应停止自欺欺人

（德国之声中文网）中国人大日前宣布审议香港《国安法》议案，拟绕过香港立法会，将《国安法》纳入香港《基本法》附件三。这个备受争议的议程受到国际社会的密切关注并遭到强烈批评。

香港前任总督彭定康对《泰晤士报》表示，"香港人民遭到中国的出卖"。彭定康称，英国对香港负有"道德、经济和法律"责任，应该为香港挺身而出。

英国在统治香港150年后，1997年将香港主权移交中国。时任香港总督彭定康见证了英国国旗在香港降下。中国国务院前总理赵紫阳和英国前首相撒切尔1984年签订的《中英联合声明》承诺，在"一国两制"的原则下保障香港的高度自治。但彭定康表示，中国计划在香港推行的《国安法》可能破坏这一承诺。

"我们现在看到的是一个新中国独裁统治。英国政府应该清楚表明，我们认为这是彻底破坏《中英联合声明》。"

彭定康认为，西方应该停止追逐虚幻的中国"金矿"。"我们不应该再被愚弄，别再以为向中国叩头后，会有一大罐黄金等着我们。这都是幻想"，他说。 "我们不停欺骗自己，除非我们做了中国想要的一切，否则将错过巨大的贸易机会。都是胡扯。"

英国首相约翰逊发言人周五曾表示，英国政府正密切观察情况，作为《中英联合声明》的缔约方，英国将致力维护香港自治并尊重一国两制。

蓬佩奥：中国的做法是对香港自治"判死刑"

美国总统特朗普警告中国，若北京通过《国安法》，美国将做出"非常强烈"的反应。

美国国务卿蓬佩奥周五也谴责中国称，港版《国安法》是对香港的高度自治"宣判死刑"。他敦促北京重新做出考虑。

与此同时，白宫经济顾问哈塞特（Kevin Hassett）表示，中国对香港实施《国安法》的举措可能引发资金出逃，导致香港失去亚洲金融中心的地位。不久后，美国商务部宣布对敏感商品出口中国实施新限制。

银行家及猎头公司表示，《国安法》的实施或将导致资金及人才外流。香港股市周五大跌5.6%。

香港亲中派：《国安法》有益于香港商业

对于《国安法》可能影响香港经商环境的担忧，香港亲中派政治家则积极安抚。

香港特首林郑月娥周五从北京返港后表示，香港股市上下起伏是因为2019年大规模反送中运动造成商业环境不稳。"香港经历近一年的破坏、暴力和不稳定局势，任何维护国家安全的措施都有助回复社会稳定，有利本港投资情绪。"

林郑月娥称，香港特区政府会"全力配合"中国人大常委会以维护国家安全。她认为《国安法》不会影响香港人民的权益、自由或司法独立。

中国全国政协常委唐英年也表示，《国安法》实施能带来稳定并强化法治，有利于香港的营商环境。

香港前特首梁振英指出，尽管中国存在国安法，依然有大量美国企业在中国大陆投资。

梁振英周六在脸书上写道："香港美国商会开腔了。商会可否告诉香港人，为什么在中国内地的美国企业、美国商人和美国投资都比在香港的多，而中国内地老早就有关于维护中国国家安全的法律和执行机制？"

张筠青/王凡（路透社、美联社）