彭博：美国情报机构称中国蓄意隐瞒疫情

（德国之声中文网）彭博社援引三名不愿透露姓名的美国情报官员报道称，中国刻意压低了感染人数和死亡人数的数据。而其中两名官员甚至表示，这些数据完全是虚假的。不过，迄今为止，这份报告书的具体内容并未对外公开。

中国官方称，中国确诊病例超过82000人，死亡人数则为3300多人。这一数据已经低于美国、西班牙和意大利的死亡人数及感染人数。根据霍普金斯大学公布的数据，截至周四美国已有213372人感染，4475人死亡。

周三，在白宫例行记者招待会上，美国总统特朗普表示，他并没有读过什么情报机构的秘密报告，但他表示，中国的数据"似乎偏低"。

去年十一月，中国就已发现疫情？

美国副总统彭斯接受美国有线电视新闻网CNN采访时表示，中国官员可能在去年12月之前，就已经发现武汉的疫情。" 现在看起来显而易见的是，早在全世界去年12月了解到中国在应对新冠疫情之前的一个月，中国就确实发生了疫情。"

与此同时，美国国会中的共和党议员对北京隐瞒疫情的做法予以猛烈抨击。共和党参议员萨斯（Ben Sasse）称中国提供的数据是"宣传垃圾"。萨斯在一份声明中称："所谓美国新冠病毒死亡人数超过中国的说法，完全是错误的。" 他说："我不愿对秘密报告发表评论，但事实很明显：中国共产党为了维持政权，过去在撒谎，现在在撒谎，未来也会继续撒谎。"

作为对相关报告的回应，美国国会外交委员会共和党成员麦考尔（Michael McCaul）发表声明称，在抗击新冠疫情的努力中，中国并不是一个"值得信赖的伙伴"。他说："他们欺骗世界说新冠病毒不会人际传染，他们让尝试说出真相的记者和医生噤声，他们现在显然又在隐瞒新冠疫情的真实数据。"麦考尔以及其他一些议员要求美国国务院就中国"隐瞒疫情"的问题展开调查。

周二，中国外交部例行记者招待会上，发言人华春莹对彭博社记者有关美国情报机构秘密报告的提问做出长达十分钟的长篇回应。她说："最有资格做评判的应该是世卫组织以及有关的传染病学和疾控学者，而不是几个满嘴谎言的政客。"

数量惊人的骨灰盒

上周有报道称，湖北省各个殡仪馆收到了数以千计的骨灰盒，数量远远超出官方公布的疫情死亡数字。中国的财新网报道称，仅武汉市就收到了大约8500个骨灰盒。而殡仪馆前等待领取骨灰的长龙，也令人担忧，实际死亡人数可能远远超过官方公布的数据。

达扬 / 乐然 (路透社，法新社)