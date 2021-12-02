彭博社：《苹果日报》将关闭台湾业务

（德国之声中文网）彭博社在12月3日援引几位未具名的知情人士表示，《苹果日报》台湾分部将在12月耗尽其资金，停止出版。

其中一名知情人士称，该报的台湾业务有大约300名员工，他们将收到遣散费。消息人士也表示，一名香港的清算事务管理者已经与《苹果日报》台湾分部联系，要求其提供相关资产信息。

不过，彭博社没有打通《苹果日报》台湾分部的电话。《苹果日报》所属的壹传媒也没有针对彭博社的邮件问询给出回应。

壹传媒的创办人黎智英目前在香港监狱中服刑。他之前被中国官媒列为“祸港四人帮”之首，并在去年被香港警方拘捕。

黎智英因为组织和参与2019年的三次游行获刑20个月。他同时还涉及其他待审案件，也包括涉嫌违反香港国安法，被控勾结外国或境外势力危害国家安全等。

今年6月17日，香港警方搜查《苹果日报》总部并冻结其主要资产。香港当局声称，《苹果日报》的多篇报道有违反香港国安法之嫌。香港《苹果日报》在6月底出版最后一期后停刊，多名高层被捕。

香港告别《苹果日报》 创办人黎智英 《苹果日报》1995年由富商黎智英创办。少年时从广东偷渡至香港的黎智英曾公开支持89民运，并因此受到大陆官方的制裁。他于1990年创办壹传媒有限公司后，旗下出版《壹周刊》等报刊杂志，之后扩展到电视、网络等媒体，并于2003年创设台湾《苹果日报》。黎智英曾在电视广告中咬着苹果说「每日一苹果，没人骗到我！」

香港告别《苹果日报》 颠覆香港报界 为吸引读者，《苹果日报》采用彩色印刷、新潮排版及口语化大标题，内容上也包罗万有。该报创刊短短几个月内，便彻底颠覆了香港报业的游戏规则。不过该报为了销量不惜哗众取宠，因狗仔队文化丶卖弄色情暴力等，被指过分煽情和娱乐化，并不时陷入道德指责以及司法纠纷。但其调查性报导也得到读者的认可。香港中文大学2019年的传媒公信力调查显示，《苹果日报》在香港收费报纸中排名第三。

香港告别《苹果日报》 拒绝被“染红” 该报立场鲜明，有多个时事评论专栏批评中共高层和港府，并经常报导内地维权人士如刘晓波等状况，同时高调支持香港民主运动，多次在社会运动中表态，甚至呼吁读者上街。1997年香港主权移交後，《南华早报》丶《明报》等多家本地报章相继被中资入主丶收购，《苹果日报》被视为香港唯一未被「染红」的主流媒体。

香港告别《苹果日报》 国安法紧箍咒 从2014年的雨伞运动到2019年的返修例运动中，《苹果日报》可谓立场鲜明。2020年8月10日，该报创办人黎智英涉《香港国安法》 被捕，《苹果日报》总部被警方搜查。次日该报头条标题为"苹果一定撑落去"，印量由两星期前的7万多份涨到55万份，市民们排长队购买。

香港告别《苹果日报》 台湾停刊 2021年5月15日，发行18年的《台湾苹果日报》宣布停刊。公告称，“《台湾苹果日报》在新闻战场并没有输”，而是“输在香港局势恶化，造成我们无法再长期支撑亏损”，因此 “忍痛割捨纸本”，集中资源发展《苹果新闻网》。同一天，其母公司香港壹传媒创办人黎智英的财产被冻结，香港保安局的依据是“香港国安法”。

香港告别《苹果日报》 逮捕高层 冻结资产 2021年6月17日，警方以涉嫌违反国安法为由第二次搜查《苹果日报》，拘捕5名报社高管。该报被指刊文呼吁外国制裁香港及中国，涉嫌“串谋勾结外国势力危害国家安全”。 当局还冻结《苹果日报》三家关联公司资产共1800万港元，造成报社无法继续运营。

香港告别《苹果日报》 民众排队购买最后一份报 6月23日，壹传媒宣布，《苹果日报》24日出版最后一期印刷版后，即日停刊，网络版也同时终止运作。最终版的头版标题是“港人雨中痛别，我哋撑苹果”，印刷了创纪录的100万份。香港街头再次出现市民排长队买《苹果》的景象。



彭博社报道指出，壹传媒在6月29日表示，收到了一个来自独立第三方关于可能出售其台湾业务的无法律约束力的建议。该公司在8月表示，“尚未就是否继续作出任何决定”，同时披露正在与其他感兴趣的潜在买家对话。

壹传媒表示，截至5月31日，其未经审计的银行账户和现金约为3.38亿港元，其中一些目前已被政府冻结。香港财政司9月向香港法院申请对壹传媒进行“清盘”（清算解散），香港法院在10月选任安永会计事务所为临时清盘人，不过安永方面仅在26天后就辞去该工作，由香港的谭竞正会计师事务所（ Kenny Tam & Co.）接替。

台湾媒体风传媒近日报道称，“港府清盘要求台湾《苹果》交出资产”，表示《苹果日报》的台湾业务近日接获清盘人来函，要求提供资产和文件清单，称台湾《苹果》不能自行处理资产。报道援引黎智英私人助理Mark Simon等人表示，担忧香港清盘人控制《苹果日报》恐酿成台湾政坛危机、甚至国安危机。

彭博社也在报道中指出，鉴于目前两岸紧张的背景，这个问题具有政治色彩。

观看视频 14:27 苹果日报最终章：香港敢言媒体的殒落

（彭博社等）

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