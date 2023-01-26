彭博社：日、荷将加入美国对华半导体技术出口限制

（德国之声中文网）彭博社引述消息人士称，日本和荷兰的官员最早将在本周五（1月27日）与美国完成协商谈判，对向中国出口的相关产品做出新的一轮限制，削弱北京方面加强芯片自主能力的野心。

荷兰可能会限制阿斯麦（ASML）光刻机公司向中国出口一些深紫外（DUV）光刻机。此前荷兰政府已经禁止阿斯麦公司向中国出口最先进的极紫外（EUV）光刻机。

日本也会对尼康公司的出口做出类似限制。

路透社报道指出，如果荷兰和日本对中国出口半导体制造的技术与材料采取更严格的管制，那将是拜登政府取得的一个重大外交胜利。去年10月，拜登政府公布了一套范围广泛的出口管控措施，包括对先进计算集成电路和某些半导体制造设备的管控，大幅度扩展了华盛顿试图减缓北京的技术与军事进展的努力范围。

美国、荷兰和日本是生产制造芯片设备的最重要公司的所在地，这其中就包括荷兰阿斯麦光刻机公司、东京威力科创蚀刻设备公司以及美国应用材料公司。

路透社指出，缺少荷兰和日本的合作，美国公司将面临竞争劣势。

美国为何大举投资芯片行业？

日本经济产业相西村康稔周五对媒体表示：“我们一直在和美国以及其它国家商谈出口管制事宜。”他说：“我们会根据《外汇和外国贸易法》通过国际合作采取一些措施。”不过他没有具体展开说明。

彭博社的报道发表之后，东京威力科创蚀刻设备公司的股价下跌了1%。中国中芯国际集成电路制造和华虹半导体的股价也都有所下跌。

日本明星大学经济学教授细川昌彦在接受路透社采访时表示，受新的限制措施影响最大的应该会是东京威力科创蚀刻设备公司，因为该公司四分之一的营销收入都依赖中国市场。他表示，应该在美、日、荷三国之间实现一种平衡，“因为这里涉及的是公平问题”。

荷兰官方坚持认为，新的管制措施应该解决的是国安问题，而不应该是让美国相关产业的公司从中受益。荷兰外贸与发展合作大臣施赖纳马赫1月中旬曾表示，不会草率跟进美国对中国芯片出口制造技术实施新限制。

阿斯麦公司首席执行官温宁克（Peter Wennink）近日在接受彭博社采访时表示，美国主导的针对中国的出口管制措施最终可能会推动中国在高端芯片制造设备领域成功研发出自己的技术。他说，物理学定律在哪里都一样，“你越给他们（中国人）施加压力，他们越有可能加倍努力”。去年他还曾质疑，为什么美国芯片制造商能够向中国客户销售最先进的芯片，而阿斯麦只能销售较旧的芯片制造设备。

阿斯麦公司周三表示，尽管对中国出口可能面临新的限制，2023年该公司的收入预计仍将增加25%。该公司对中国的销售2022年达到21.6亿欧元，占整体收入的14%。中国是阿斯麦公司继台湾和韩国之后的第三大市场。

芯片供应吃紧 半导体产业方兴未艾

（彭博社、路透社）

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