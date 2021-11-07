彭博社：央企正权衡是否报价收购《南华早报》

（德国之声中文网）彭博社周五援引消息人士称，隶属于中国财政部的文化央企紫荆文化（香港）集团，对于从阿里巴巴集团手中收购香港老牌报纸《南华早报》感兴趣。

创刊于1903年的《南华早报》已经有118年历史，是香港销量最高的英语收费报纸。

彭博社报道称，紫荆文化集团目前正权衡是否发出收购提议，将《南华早报》纳入其媒体资产中。

据中国媒体今年6月报道，紫荆文化如今成为凤凰卫视的第一大股东。当时的报道指出，紫荆文化是中国财政部100%控股，总部在香港，是一家文化央企，行政级别为副部级，资产上千亿港元。

彭博社11月5日的报道也表示，其他由国家支持的实体也可能寻求收购《南华早报》，并补充说，收购交易不一定会发生。

阿里巴巴2015年收购了南华早报集团。这在当时引起了很大争议，被认为是一起政治高度敏感的收购案，让人担心这份报纸是否会采取亲中立场、影响新闻自由。

美媒《华尔街日报》2021年3月援引消息人士报道称，中国政府要求阿里巴巴出售旗下媒体业务，原因是北京愈发担心科技巨头阿里巴巴有左右中国国内舆论的能力。

随后，彭博社也引述知情人士报道称，中国政府要求阿里巴巴出售包括《南华早报》在内的部分媒体资产。知情人士称，北京早在2020年的几次会议上就对阿里巴巴参股媒体表达了疑虑。

阿里巴巴的创始人马云在2020年批评中国金融监管机构后受到抨击，随后阿里巴巴集团面临来自中国当局反垄断调查等方面的压力。马云开始保持低调、鲜少露面。不过近日，马云现身香港，与商业伙伴会面。

据中国媒体《网易科技》10月12日引述消息人士说，阿里巴巴旗下的蚂蚁集团已经卖出了其持有的财新传媒全部股份。一些报道将这个动作与中国发改委此前的公告相联系，其中提到，"非公有资本不得从事新闻采编播发业务，不得投资设立和经营新闻机构"。

（路透社，彭博社等）

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