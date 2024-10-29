彭博社：印度iPhone出口激增

美国科技巨头苹果公司近几年开始将iPhone生产线从中国转往印度，由印度生产出口的iPhone数量出现明显增长，彭博社称，这突显了苹果希望减少对华依赖的决心。

（德国之声中文网）彭博社报导引用知情人士称：苹果公司今年4至9月内从印度出口的iPhone同比增长了三分之一，价值近60亿美元（出厂价而非零售价）。

彭博社认为，这一显著变化突显了苹果在印度扩大生产，并减少对中国依赖的决心。有鉴于当前地缘政治紧张局势和经济风险日益增加，不少外资企业在近几年纷纷撤离中国，另寻据点。

印度政府欢迎

早在2022年，和硕和富士康就宣布：顺应印度政府推出的激励措施，将iPhone的一部分生产转移至印度。

今年8月，印度总理莫迪与富士康董事长刘扬伟会晤，磋商富士康的投资计划。莫迪还在社群媒体上写道，二人就富士康在印度卡纳塔克邦、泰米尔纳德邦和安得拉邦的投资计划进行了很好的磋商。

彭博社指出，光是富士康公司今年4至9月所生产的iPhone，就占据印度iPhone出口的一半份额。此外，印度本土制造商塔塔电子也贡献了17亿美元的出口额。

富士康位于印度清奈郊区的工厂 图像来源: AFP/Getty Images

塔塔电子是苹果在印度最新的合作生产商，几周前曾传出其零部件工厂火灾消息。当时，印度调研机构Cyber​​media Research副总裁Prabhu Ram态度乐观，称这些“都是暂时的挫折”。

战略转变

随着苹果转移生产重心的企图，彭博社今年4月的一篇报导称，在苹果目前的旗舰设备中，每七个就有一个是印度制造的。自今年秋天起，苹果也首次开始在印度生产最高阶的iPhone Pro和 Pro Max系列。尽管苹果仍依赖中国作为其生产基地，但在印度的扩张表明了苹果多元化生产的战略转变。

中产阶级是苹果在印度的目标客群 图像来源: Sankhadeep Banerjee/NurPhotopicture alliance

除此之外，苹果公司也瞄准了印度的消费市场。在去年于孟买和新德里的苹果零售店盛大开幕之后，预计接下来还会在班加罗尔和浦那开设新店。

彭博社称，苹果目前在印度的智能手机市场占有率不到7%，小米、OPPO和Vivo等平价中国品牌仍是主导者。不过，随着印度中产阶级人数日渐壮大，苹果有望借此机会，提高其产品在印度的销量。

（彭博社等）

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