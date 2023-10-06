 彭博社：五角大楼加快为指挥官开发人工智能工具 | 德国之声 来自德国 介绍德国 | DW | 06.10.2023

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彭博社：五角大楼加快为指挥官开发人工智能工具

据彭博社报道，美国国防部副部长凯瑟琳·希克斯表示，五角大楼正加快为印太美军指挥官开发人工智能工具。

美国国防部已有800个正在进行中的人工智能项目

美国国防部已有800个正在进行中的人工智能项目

（德国之声中文网）美国国防部副部长凯瑟琳·希克斯（Kathleen Hicks）在接受采访时表示，人工智能可以帮助美国印太司令、海军上将约翰·阿奎利诺（John Aquilino）解决"他最担心的"一些问题。

约翰·阿奎利诺2021年5月接任印太司令部司令。他主张美国增加对印太地区的军事投入，大力推进"太平洋威慑计划"，并认为台海是地区头号热点，担忧台湾现有的军事力量不足，支持"持续对台军售"。阿奎利诺近期还表示，他对中国军队的建设，包括加强其核能力感到担忧。

"我们正在通过开发人工智能为他提供帮助"，希克斯谈到五角大楼为阿奎利诺的指挥工作开发人工智能应用程序的努力时说。她说，美国的对手认识到美军在指挥和控制方面的实力以及执行任务、调遣部队的能力。

800个正在进行的人工智能项目

美国国防部一直面对未能跟上人工智能商业创新的批评，涉及人工智能在战争中的应用，其能力也离活动人士的要求差距甚远。

希克斯说，五角大楼已有800个正在进行中的人工智能项目，并且正在"明显加快"发展人工智能。可以看到，人工智能的战术优势以及为其提供支持的数据流正逐月改善。

今年7月，希克斯会见了人工智能数据团队，并观看了印度太平洋地区的人工智能支持的演习。她说，情报分析师、操作员和技术专家现在正并肩进行人工智能试验，"以创造真正的能力"。

希克斯认为，五角大楼在人工智能的使用方面已制定了各国军队中最负责任的政策，并将发展人工智能列为优先事项。

可以近于实时地分享数据在乌战中给乌克兰军队带来了一定优势

可以近于实时地分享数据在乌战中给乌克兰军队带来了一定优势

她补充说，乌克兰战争显现出在乌克兰武装力量内部近于实时地分享数据的重要性，根据准确信息做出快速反应的能力可以给任何军队带来"有意义"的优势。她说，人工智能今后意味着"你可以同时考虑成千上万个不同的信息点。"

希克斯还表示，负责中东地区美军部队的中央司令部已经在人工智能方面取得了进展，这"肯定会为其他作战司令部带来好处"。

（彭博社）

 

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