彭博社：中国当局要求许家印用个人财富偿还恒大债务

（德国之声中文网）彭博社10月26日发文称，消息人士透露，中国当局已经要求许家印用他的个人财富来缓解恒大的债务危机。

消息人士称，中国当局是在恒大错过了支付9月23日的美元债券利息后发出该指令的。这些消息人士是匿名透露该信息的。

恒大未能在9月23日前如期支付面值为20.3亿的美元债券的8350万美元利息，但得到了30天的宽限期。据中国《证券时报》报道，恒大10月22日向花旗银行集团的一个账户汇出8350万美元，在最后一刻偿付利息，暂时避免了违约。

据彭博社报道，消息人士表示，中国各地的地方政府正在监控恒大的银行账户，以确保公司现金用于完成未完成的住房项目，而不是转用于支付债权人。报道指出，要求许家印动用自己的财产来支付恒大的债务，更加透露出中国政府不愿意策划政府救援的迹象。

目前尚不清楚许家印的个人财富能否有助于恒大的巨额负债。彭博社报道指出，截至今年6月，恒大的负债已增至3000多亿美元。

根据彭博亿万富翁指数的推测，许家印的净资产已经从2017年高峰时的420亿美元缩减至如今的大约78亿美元。

不过报道也指出，这个数字"有相当大的不确定性"。许家印的大部分已知财富来自他在恒大的控股，以及恒大自2009年在香港上市以来他从该公司获得的股票红利。

根据彭博社计算，许家印在过去十年里从中获得了约80亿美元的收入，但不确定许家印是否将这些红利用于再投资。

许家印和中国央行都没有立即回复彭博社的置评请求。

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（彭博社）

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