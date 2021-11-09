 彭博社：中国当局要求许家印用个人财富偿还恒大债务 | 经济纵横 | DW | 26.10.2021

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经济纵横

彭博社：中国当局要求许家印用个人财富偿还恒大债务

据彭博社援引消息人士称，中国当局发出指令，要求亿万富翁许家印用他的个人财富来缓解恒大集团不断加深的债务危机。彭博社称，这更透露出中国政府不愿启动针对恒大的政府救援。但许家印近年来缩水的净资产能补上恒大巨大的债务缺口吗？

China Evergrande Group

（德国之声中文网）彭博社10月26日发文称，消息人士透露，中国当局已经要求许家印用他的个人财富来缓解恒大的债务危机。

许家印近年来缩水的净资产能补上恒大巨大的债务缺口吗？

许家印近年来缩水的净资产能补上恒大巨大的债务缺口吗？

消息人士称，中国当局是在恒大错过了支付9月23日的美元债券利息后发出该指令的。这些消息人士是匿名透露该信息的。

恒大未能在9月23日前如期支付面值为20.3亿的美元债券的8350万美元利息，但得到了30天的宽限期。据中国《证券时报》报道，恒大10月22日向花旗银行集团的一个账户汇出8350万美元，在最后一刻偿付利息，暂时避免了违约

据彭博社报道，消息人士表示，中国各地的地方政府正在监控恒大的银行账户，以确保公司现金用于完成未完成的住房项目，而不是转用于支付债权人。报道指出，要求许家印动用自己的财产来支付恒大的债务，更加透露出中国政府不愿意策划政府救援的迹象。

目前尚不清楚许家印的个人财富能否有助于恒大的巨额负债。彭博社报道指出，截至今年6月，恒大的负债已增至3000多亿美元。

根据彭博亿万富翁指数的推测，许家印的净资产已经从2017年高峰时的420亿美元缩减至如今的大约78亿美元。

不过报道也指出，这个数字"有相当大的不确定性"。许家印的大部分已知财富来自他在恒大的控股，以及恒大自2009年在香港上市以来他从该公司获得的股票红利。

根据彭博社计算，许家印在过去十年里从中获得了约80亿美元的收入，但不确定许家印是否将这些红利用于再投资。

许家印和中国央行都没有立即回复彭博社的置评请求。

更多阅读：恒大出售部分股权破局 中国称"风险可控"

（彭博社）

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