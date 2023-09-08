彭博：印度军方正在研判如何参与台海战争

（德国之声中文网）据彭博社援引印度政府资深官员报道，在美国的暗示询问下，新德里正在研究中国如果对台湾发动侵略，印度应做出何种反应。

两名印度官员透露，大约6周前，印度国防部参谋长乔汉（Anil Chauhan）委托开展一项研究，探讨亦将牵连美国及其盟国的台海战争的全面影响，以及印度可采取的应对行动。他们说，之前美国多次在不同场合提出这一问题，印度因而开展有关调研。

他们说，这项研究将评估各种可能的战争情景，并在冲突爆发时为印度领导人提供选择方案。

印度军方将研究的选项之一是充当后勤枢纽，为盟军机舰提供维修和保养，并为抵抗中国的军队提供食品、燃料和医疗设备。两位官员补充说，更极端的情况是评估印度直接介入的可能性，即在北部中、印边境开辟新战场，从而让中国面对两线作战。

自2020年中印边界冲突升级以来，双方向边界地区部署了更多士兵和武器装备。两国在外交和军事层面就解决边界争端进行的谈判未取得实质进展。

中印边境冲突的渊源 中印2000公里边境, 12万平方公里纠纷 中印边界总长近2000公里，另外还有12万平方公里的区域存在领土纠纷。有领土纠纷的边界涉及西段（600公里）、中段（450公里）和东段（650公里）3个部分。2020年5月，中印在锡金北部发生冲突（中段）；6月16日，中印在拉达克的巴勒万河谷（西段）发生士兵肢体冲突，造成数十人伤亡，至少印方称有20名士兵死亡。

中印边境冲突的渊源 麦克马洪线 马克马洪线(McMahon Line，东段线)是一条英国探险家测量印度时画下的一条英属印度同西藏之间的边界。1914年，英国外交官麦克马洪召集中、印、藏三方会议，由于中华民国不同意分割西藏的麦克马洪线、藏方未能得到事先秘议的独立转而也放弃承认麦克马红线，结果中藏均没有签署《西姆拉条约》。印度和缅甸则认为麦克马洪线是历史疆界。时至今日，中华人民共和国虽然拒绝承认麦克马洪线，但把它看作是实际控制线。1962年中印之战中，中国军队虽然一度占领了该地重镇达旺，但后来撤回到实际控制线以北。

中印边境冲突的渊源 藏南（印度：阿鲁纳恰尔邦） 藏南在印度被称为“阿鲁纳恰尔邦”（Arunachal Pradesh，东段线），面积约为6万平方公里，位于喜马拉雅山脉的南侧。它的西面是不丹，东面是缅甸，向南是印度，北边是中国的西藏。中国称该地为藏南，属于西藏自治区行政区划。不过，按照“麦克马洪线”的划分，该地属于印度，印度也实际控制该地，只是藏方以及中华民国当年均拒绝在条约上签字。中华人民共和国成立后延续这一路线。1948年，刚刚独立的印度开始派兵进入这个地区，1960年，印度完全占领了麦线以南部分，中国控制麦线以北。1972年，印度在该地成立阿鲁纳恰尔中央直辖区，1987年，该区改为“阿鲁纳恰尔邦”。

中印边境冲突的渊源 锡金问题 英国于1887年强占锡金国，次年出兵西藏。1950年，独立之后的印度称为锡金的保护国，1975年正式将其纳为“锡金邦”。2003年，印度总理瓦杰帕伊访问中国后，北京承认新德里对锡金的主权，同时印度亦承认中国对西藏主权。2005年之后中国出版的地图上已不再将锡金标注成主权国家。

中印边境冲突的渊源 1962年中印之战: 印度总理尼赫鲁大败 1960年4月，中印两国政府为寻求解决领土争端，由中国总理周恩来与印度总理尼赫鲁在新德里会谈，但未取得共识。1962年中印边境战争爆发。中国军队当年10月20日从边境的东西两处同时发起进攻时，兵力是印度军队的5至10倍。中国军队当时一直深入到印度今天的阿鲁纳恰尔邦省和喜马拉雅地区。整个战争延续了一个月，总共造成2000人丧生。1962年11月20日，中国单方宣布停火，并撤至麦克马洪线后20公里处。战争之后中印关系因边界冲突走入低谷。

中印边境冲突的渊源 中印关系改善，甘地总理开启总理互访 1988年12月19日至23日，印度总理拉吉夫·甘地对中国进行正式访问并与邓小平会晤。这是34年来印度总理首次访问中国。这次访问被看作是中印关系经过多年的紧张期之后开始转暖的标志。1993年，印度总理拉奥（ Narasimha Rao）访华期间，双方签署了《关于在中印边境实际控制线地区保持和平与安宁的协定》。这次访问标志着中印关系开启了一个新的时代。自上世纪九十年代以来，中印双方共签署了5个有关和平解决边境冲突的协定。

中印边境冲突的渊源 特别代表会晤机制，习莫频繁会晤 自2003年中印建立边界问题特别代表会晤机制以来，双方已举行22轮特代会晤。印方的特别代表是国家安全顾问，中方最高代表则多为外交部长。中国国家主席习近平同印度总理莫迪之间的互动相当频繁。

中印边境冲突的渊源 2017年中印洞朗地区对峙 占地约100平方公里的洞朗（Doklam）是中国和不丹之间存有争议的地区，印度也从未对该地宣示过主权。2017年6月，印度以“接到不丹政府的求助”、“支持不丹主权”为由，派兵越过中印边界，阻止中国在那里修筑公路，形成同中国军队长达71天的对峙。不丹是中国14个邻国中唯一一个没有与中国建交的国家，其国家的外交权和防务权掌握在印度手中。2014年莫迪以总理身份第一个访问的国家便是不丹。

中印边境冲突的渊源 2020年中印冲突又起 5月5日，在位于拉达克地区的海拔四千多米的班公错湖（Pangong Tso lake，西段），中国和印度军方人员相互投掷石块、木棒、铁棍等，双方都有人员受伤。5月9日，印度锡金邦那图拉山口（中段），中印军人相互投石并发生肢体冲突，有数十人受伤。 6月16日，在加勒万河谷（Galwan valley，西段）的中印士兵冲突中，有3名印度士兵在与解放军的冲突中死亡。当天稍晚时，印度军方宣布印度士兵的死亡人数提升至20人。 作者: 李鱼



一位官员表示，虽然尚未确定提交这项研究的最后期限，但印度军方已接到命令尽快完成。评估的结果将为总理莫迪和其他政治领导人提供决策参考。

印度退役将领访台

印度陆海空三军前参谋长8月初出席了在台北举行的“凯达格兰论坛—2023印太安全对话”。印军新近退役的三个军种的最高指挥官到台湾参加地区安全论坛，尚属首次。

前海军参谋长卡拉姆比尔·辛格(Karambir Singh）在论坛发言中说，如果台湾海峡爆发冲突，其影响肯定不会仅限于海峡，而是会在全球范围内造成严重的地缘政治和经济后果，“其严重程度远远超过乌克兰冲突”。

辛格补充说，对印度来说，任何冲突都会产生严重的“与地缘政治和经济安全有关的直接和次要的影响”。

有印度媒体称，虽然印度向来对中国与台湾议题采取谨慎态度，但新德里现正考虑深入研判冲突的可能性。而3名退休将领受邀访台，显示台湾正寻求与印度建立「二轨对话」，即半官方、半民间的交流，但参与者以私人身份出场。

DW Conflict Zone：如果北京攻台，欧盟的计划是什么？

（综合报道）

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