彩色纹身已经走向尽头了吗？

（德国之声中文网）扎里兹（ Anke Zalisz ）坐在一家纹身店的椅子上，她把袖管高高挽起，小臂上可以看到不少纹身图案：一个强盗、一位舞者和一个佩戴羽毛饰品的女性。所有这些图案都色彩鲜艳。35年来，她在科隆的一家纹身店担任纹身师。35年来，她在很多顾客的身上都纹过彩色图案。不过，彩色纹身未来可能就没那么简单了。

纹身师扎里兹（ Anke Zalisz ）完全无法认同该禁令

欧洲化学管理局（ ECHA ）建议，由于一些色素可能会造成令人担忧的后果，所以应该把这些物质列入纹身色彩禁用范畴之内。这其中就包括颜料蓝15和颜料绿7。到目前为止，三分之二的纹身师都会使用到这两种色素。

长效研究仍缺乏

欧洲化学管理局指出，按照欧盟标准，这些色素已经在化妆品中禁用。如果不能在皮肤表面使用，也就不应该在皮肤下使用。

人们担心纹身使用的颜料中可能包含致癌物质。不过从长期来看，这些色素会对身体构成什么样的影响，目前尚不可知。即便是欧洲化学管理局都承认，虽然一些化学成分在一定的条件下对人体有害，"但是对其进行使用的后果却不得而知"。

在德国，纹身师、顾客以及颜料生产商共同对欧洲化学管理局建议的禁令表示反对。今年一月中旬，纹身师埃尔森布鲁赫（ Jörn Elsenbruch ）在网上发起"拯救纹身色彩"的请愿，要求联邦议院、联邦政府研究这项议题并向欧盟施压，以此达到阻挠禁令颁布实施的目的。直到上周末这封请愿书签字截止的时间，发起者总共筹集到151619位支持者的签名。也就达到了联邦议院请愿委员会受理的最低联署人数下限。联邦议院相关委员会规定的最低联署人数下限为5万人。

纹身师担心"从业禁令"

2019年出版的一期《药店展望》杂志上公布的一项调查结果显示，21%的德国人身上都有纹身。同2012年相比，这一比例接近翻了一番。如果颜料蓝15和颜料绿7成了行业禁品，这将给欧盟范围的全行业带来严重后果。纹身师辛肯（ Sven Schinke）在接受德国之声采访时说："纹身而缺少颜色，这是不行的。"他担心，很多纹身师恐怕要铤而走险，非法从美国采购颜料或者变成地下经营。他说："我还是更愿意踏踏实实地从事我的职业，而不需要一条腿迈进牢房。"

纹身师克洛坦（ Dennis Klothen）认为欧洲药品管理局建议的禁令是给纹身师这一职业发出禁令。他说，药品管理局方面并没有长期效果的调查作为证据，但是很多纹身师根据自己多年的从业经验，很了解纹身颜料是否会对人体健康构成影响。他说："并没有出现一连串的顾客因为纹身颜料患癌或者被截肢这样的消息。"

计划中的过渡期遭遇抵制

今年4月，欧盟国家将就禁令问题进行协商讨论。如果这一禁令真的获得通过，到真正执行之前还会有几年的过渡期。过渡期间禁令中所涉及的色素仍可继续使用。与此同时，研究人员还会研究寻找颜料蓝15和颜料绿7的替代品。不过纹身师们和颜料生产商都对此表示怀疑。一名颜料生产商在请愿书网页上写道："这些色素都是不可替代的，一旦禁了，就将把纹身师打回到石器时代。"

纹身师克洛认为设置过渡期的意义不大。他说："如果这些色素真的对人体有害，有可能致癌，那为什么还允许我们再使上几年呢？整件事好像都没有从头到尾地好好想想。"