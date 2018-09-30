 彩色纹身已经走向尽头了吗？ | 文化经纬 | DW | 23.02.2020

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文化经纬

彩色纹身已经走向尽头了吗？

欧洲化学品管理局建议将一些色素列入纹身颜料禁用范畴之内。但是如果这样的禁令一旦出台，有可能会对整个纹身行业都带来巨大的后果。很多纹身师担心，他们今后恐怕只能非法从业。

Symbolbild Tattoos (Getty Images/AFP/J. Saget)

（德国之声中文网）扎里兹（ Anke Zalisz ）坐在一家纹身店的椅子上，她把袖管高高挽起，小臂上可以看到不少纹身图案：一个强盗、一位舞者和一个佩戴羽毛饰品的女性。所有这些图案都色彩鲜艳。35年来，她在科隆的一家纹身店担任纹身师。35年来，她在很多顾客的身上都纹过彩色图案。不过，彩色纹身未来可能就没那么简单了。

Anke Zalisz, Tätowiererin im Studio Elektrische Tätowierungen in Köln-Mülheim (DW/M. Benecke)

纹身师扎里兹（ Anke Zalisz ）完全无法认同该禁令

欧洲化学管理局（ ECHA ）建议，由于一些色素可能会造成令人担忧的后果，所以应该把这些物质列入纹身色彩禁用范畴之内。这其中就包括颜料蓝15和颜料绿7。到目前为止，三分之二的纹身师都会使用到这两种色素。

长效研究仍缺乏

欧洲化学管理局指出，按照欧盟标准，这些色素已经在化妆品中禁用。如果不能在皮肤表面使用，也就不应该在皮肤下使用。

人们担心纹身使用的颜料中可能包含致癌物质。不过从长期来看，这些色素会对身体构成什么样的影响，目前尚不可知。即便是欧洲化学管理局都承认，虽然一些化学成分在一定的条件下对人体有害，"但是对其进行使用的后果却不得而知"。

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纹身到底是好看还是难看，这是一个审美的问题。但不可争议的事实是：纹身用的材料可并不健康，甚至还可能致癌。 (23.11.2014)

每五个德国人就有一人身上有刺青。警察的工作守则也因此受到影响，而且各州规定不一。巴伐利亚州行政法院公布了一项裁决，禁止一名警察在下手臂纹身。有政府官员透露，在巴伐利亚申请当警察的人，如果有制服遮不住的纹身，一概不予考虑。 (18.11.2018)

化妆品、清洁剂或者纹身，都不是什么特殊的东西。不过你也许不知道，它们当中含有的物质会对健康造成危害。 (30.09.2018)

在德国，纹身师、顾客以及颜料生产商共同对欧洲化学管理局建议的禁令表示反对。今年一月中旬，纹身师埃尔森布鲁赫（ Jörn Elsenbruch ）在网上发起"拯救纹身色彩"的请愿，要求联邦议院、联邦政府研究这项议题并向欧盟施压，以此达到阻挠禁令颁布实施的目的。直到上周末这封请愿书签字截止的时间，发起者总共筹集到151619位支持者的签名。也就达到了联邦议院请愿委员会受理的最低联署人数下限。联邦议院相关委员会规定的最低联署人数下限为5万人。

纹身师担心"从业禁令"

2019年出版的一期《药店展望》杂志上公布的一项调查结果显示，21%的德国人身上都有纹身。同2012年相比，这一比例接近翻了一番。如果颜料蓝15和颜料绿7成了行业禁品，这将给欧盟范围的全行业带来严重后果。纹身师辛肯（ Sven Schinke）在接受德国之声采访时说："纹身而缺少颜色，这是不行的。"他担心，很多纹身师恐怕要铤而走险，非法从美国采购颜料或者变成地下经营。他说："我还是更愿意踏踏实实地从事我的职业，而不需要一条腿迈进牢房。"

纹身师克洛坦（ Dennis Klothen）认为欧洲药品管理局建议的禁令是给纹身师这一职业发出禁令。他说，药品管理局方面并没有长期效果的调查作为证据，但是很多纹身师根据自己多年的从业经验，很了解纹身颜料是否会对人体健康构成影响。他说："并没有出现一连串的顾客因为纹身颜料患癌或者被截肢这样的消息。"

Symbolbild Tattoos (Getty Images/AFP/D. Roland)

计划中的过渡期遭遇抵制

今年4月，欧盟国家将就禁令问题进行协商讨论。如果这一禁令真的获得通过，到真正执行之前还会有几年的过渡期。过渡期间禁令中所涉及的色素仍可继续使用。与此同时，研究人员还会研究寻找颜料蓝15和颜料绿7的替代品。不过纹身师们和颜料生产商都对此表示怀疑。一名颜料生产商在请愿书网页上写道："这些色素都是不可替代的，一旦禁了，就将把纹身师打回到石器时代。"

纹身师克洛认为设置过渡期的意义不大。他说："如果这些色素真的对人体有害，有可能致癌，那为什么还允许我们再使上几年呢？整件事好像都没有从头到尾地好好想想。"

  • Polizisten mit Tätowierung in Deutschland (picture alliance/AP Photo/M. Sohn)

    在德国并非人人都可以纹身

    并非人人都可以纹身

    柏林这位警察做了纹身，但是他在巴伐利亚的同事却不能。因为根据巴伐利亚州的规定，身穿军装警服的人禁止纹身。一名警察想在自己的手臂上纹“aloha”字样被禁止后向法庭提交了诉讼状。尽管有五分之一的德国人纹身，但是法官仍做出禁止警察纹身的裁决。

  • Polizisten mit Tätowierung in Deutschland (picture-alliance/AP Images/M. Sohn)

    在德国并非人人都可以纹身

    纹身和穿孔 - 不严肃？

    巴伐利亚自由州认为，纹身会破坏制服给警察带来的尊严。这也是一项调查研究的结果。由于纹身会引起百姓的反感，因此有妨碍公务的危险。但是该研究并不具有代表性。

  • Polizisten mit Tätowierung in Deutschland (picture-alliance/dpa/H. Hollemann)

    在德国并非人人都可以纹身

    下克森州的自由

    汉诺威的这名警察有纹身。德国警察工会批评各联邦州各行其事，法律条款不统一。例如在北威州和萨克森安哈特州，警察可以在胳膊和腿上纹大图案。柏林也因警察队伍“青黄不接”而放松了对纹身的限制。

  • Polizisten mit Tätowierung in England (picture-alliance/empics/A. Matthews)

    在德国并非人人都可以纹身

    带着彩色纹身图案执勤

    在英国，例如西萨塞克斯郡的这位纹身的警察显然就从没有遇到过麻烦。其纹身图案的颜色与其制服颜色还很搭配。

  • Polizisten mit Tätowierung in den USA (picture-alliance/dpa/R. Dabner)

    在德国并非人人都可以纹身

    纹身的美国警察

    在美国，警察纹身一般也不被禁止。这位美国亚利桑那州的警察选择纹身的动机很简单。就是为了在一年中大多数时间气候炎热的情况下，总能让纹身暴露在外自我欣赏。

  • Polizisten mit religöser Kopfbedeckung in den USA (picture-alliance/AP Photo/M. Altaffer)

    在德国并非人人都可以纹身

    警察蓝包头

    在纽约市，警察不仅可以纹身，还可以戴与宗教信仰有关的包头、包头巾或者留胡须。但是包头和包头巾要使用与警服颜色相配的蓝色。柏林警察局因严重缺少年轻人，因此改变观念放松了对警察纹身或者身体配戴饰物的限制，对国家公务员的着装传统也更加宽容。


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在德国并非人人都可以纹身

“aloha”是夏威夷人的问候语，有你好、爱慕、同情的意思。德国弗兰肯地区的一名警察想在手臂上纹“aloha”却不被批准。而在德国的其他地方，对公务员纹身的限制就比较宽松。 (17.11.2018)  

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Cologne Cathedral in the city center of Cologne- Photo: Oliver Berg +++(c) dpa - Report+++

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Symbolbild Tattoos (Getty Images/AFP/J. Saget)

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