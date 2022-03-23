当 “动态清零”碰上“奥密克戎”

（德国之声中文网）曾在美国求学和工作的妮娜（化名）于去年开始动了回国发展的念头，原因之一是美国疫情严重，几乎每隔几个月就有一波感染人数和住院人数的高峰，但是中国却只有小范围内会有零星几例确诊案例。半个多月前，她终于回到了上海，但21天隔离期还没过完，她就见识到了中国的疫情管控发生巨大变化。在她居住的上海，尽管市政府副秘书长顾洪辉在记者会上表示“不会封城”，但因为一旦有确诊病例，同社区居民要被隔离14天；若有确诊病例的密切接触者，同社区居民要被隔离48小时，很多人依然不得不被封控在家里，或者在解封一两天之后，又重新失去了出行的自由。

她在网上发帖，表示疫情防控措施让好多个体户干不下去，大公司如阿里和腾讯也被传要大幅度裁员，还在隔离的她非常担心自己到手的offer被收回。

留学之后回到深圳创业的凯文也是第一次经历如此严格的管控，觉得不太适应。他向记者展示了疫情期间社区管理人员和志愿者建立的业主群，群里时不时有人抱怨自己买的外卖，网购的包裹送不到手里，但也很快有业主主动为志愿者“说好话”，解释志愿者也只是普通人，搬运这么多户人家的物资也会累。因为深圳靠近香港，香港疫情也是重点讨论话题。有人埋怨香港人来深圳“投毒”，也有人理性讨论与病毒共存的可能性，并列出了科兴疫苗和mRNA疫苗在预防香港老年人死亡方面的效果。

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江苏省亦是中国最近一波疫情的“重灾区”。虽然没有全方位封城，但在最新的规定中，可以将病例和无症状感染者的居住地所在小区及活动频繁的周边区域，甚至于和密切接触者相关的的区域划分为封控区，实施“区域封闭、足不出户、服务上门”的封闭管理措施。

记者有不少亲戚和朋友在江苏居住，许多人已经停工停学，居家多日。有经营公司的王先生在朋友圈贴出长篇文章，希望顾客能谅解公司短时间内无法发货，同时又感谢员工冒着被封在工厂里的风险，依然轮流到工厂里值班。亦有在常州的陈女士表示自己已经记不得测了多少次核酸。先是每天测一次，测了三天，因为小区里没有新增暂停一天，然后第二天立刻又恢复了天天测核酸的日子。市政府在小学、公园等地点设置了核酸测试点，但因为需要测核酸的人很多，所以这几天每天早晨七点钟就要开始排队，通常要排队一小时甚至更久。来测核酸的里有坐着轮椅的残疾人，也有老人和孕妇，陈女士说大家还是会互相照顾，会让这些行动不便的人“插个队”先测。记者的朋友圈里，既有人表示虽然还可以出小区采购物资，但菜场的水果蔬菜早就被抢光，只买到了一小袋豆制品，也有人晒出了政府发送的有冻鱼块、苹果和方便面等免费物资，配上了“奢华”二字。

静止、静态和慢行键

在这一波的疫情中，中国的舆论导向也发生了变化。先是对于防治措施在措辞上的变化。山东淄博市桓台县在通告中用了“静止”这个之前很少在疫情通报中看到的词汇。通告写道：“人员静止、居家静止、原地静止、原岗位静止！”吉林市则创新地用了“静态管理”这个词，表示自3月21日（周一）0时至3月25日（周五）0时实施”全域静态管理“，封控区人员禁止出户，管控区人员禁止出单元（参加核酸采样即出即回）。深圳3月14日召开的新闻发布会上表示在3月14-20日的一周时间里，全市社区小区、城中村、产业园区实行封闭式管理，公共交通停运，但却给这样严格的措施定了一个颇为“诗意”的说法，叫“城市按下了‘慢行键”。而在中国的社交网络上，亦能看到许多呼吁大家应该趁这段严格管控的非常时刻，放慢生活脚步的文章和短视频。

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大多数中国网民都认为中国的“清零政策”最为有效，比世界上绝大多数其他国家的措施都更好，但如今，也有越来越多的网民开始讨论西方国家的群体免疫政策，疫苗和药物。记者一位在上海的朋友位于高风险的封控区，她特意向记者询问辉瑞的新冠病毒特效药在欧美国家是否有用。她于媒体上了解到一万盒该特效药已经运抵吉林省，即将开始大规模使用，期待上海也能引进该药物。“再防控下去，经济撑不下去了”，她表示。她自己和身边的同事朋友几乎都被这一轮疫情影响到，有人被封在了公司，有人则因此连续加班，每天只能睡四五个小时。

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在网络上，有癌症患者从外地前往上海治病，因为没有医院接收，所以无奈跪在居委会门口磕头的照片。有人表示好些住在肿瘤医院封控小区需要化疗的病人得不到应有的治疗。亦有从英国回国网名为“Evie布布”的肉瘤癌患者表示自己按照防疫政策隔离，没有办法接受癌症治疗，只能抢救，专家会诊在网上进行，发帖求助。在发布类似内容的微博下，有许多网民讨论，在如今新冠确诊患者多数为无症状或者轻症的情况下，能否放宽“清零政策”。更有网民指出了英国官方数据显示，新冠病毒在英国的致死率已经低于流感。于去年就提出“与病毒共存”这一说法，并引起不少争论的上海华山医院感染科主任张文宏则于3月14日在微博上表示，“这个病毒的病死率已经很低很低，在已经实现群体免疫的国家，病死率已经低于流感。但是如果现在迅速开放，会引起短时间内大量人群的感染，即使再低的病死率也会造成医疗资源挤兑和社会生活的短暂休克，对社会和家庭造成不可弥补的伤害。”

疫情下除旧迎新 虎年能否告别新冠？ 期待生龙活虎 2022年2月1日，是中国农历壬寅虎年的开始。老虎在中国被视为威严、强大、活力充沛的象征。虎年也被寄予希望能带来旺盛的生命力。

疫情下除旧迎新 虎年能否告别新冠？ 过年放假 检测不止 迎接虎年新年之际，北京作为冬奥会举办城市，防疫不敢放松。直到农历除夕，北京每日都有新增病例，丰台、朝阳等城区的部分区域仍被列为风险地区。被封闭小区的居民在过年期间也要定期接受核酸检测。

疫情下除旧迎新 虎年能否告别新冠？ 近在咫尺却遥不可及的冬奥会 农历正月初四（2月4日）北京冬季奥运会将拉开帷幕。这场饱受争议的体育盛会将在严格的新冠防护措施下举行。全体外国运动员、工作人员、官方代表和记者接受“闭环管理”，所有活动都在“防疫泡泡”中进行。赛事不对观众售票，民众只能在春节假期里观看电视转播。

疫情下除旧迎新 虎年能否告别新冠？ 这边禁足 那里解封 在经过数周封城之后，上周西安疫情清零，宣布解封。该市这一波感染中，共报告本土确诊病例2053例，是数个月来中国出现的最大一次疫情爆发。现在市民终于可以出门、聚会、游园、欢度春节。

疫情下除旧迎新 虎年能否告别新冠？ 就地过年和春运人潮 冬季新一波疫情和奥密克戎的出现，给坚持清零的中国防疫出了难题。为了减少人员流动，政府再次呼吁民众就地过年。尽管如此，春节前数天的杭州火车站还是人潮涌动。截至1月26日数据，此前十天内全国春运旅客发送量约2.6亿人次，较2021年同期增长约46%。

疫情下除旧迎新 虎年能否告别新冠？ 千里走单骑 就像图上的一家三口，有些打工者仍选择骑摩托车回家。据中国媒体报道，今年有些返乡者是考虑到这样可以减少途中的人际接触，降低感染风险。

疫情下除旧迎新 虎年能否告别新冠？ 香港：还要等两年？ 香港过年的气氛同样浓郁。这里实行的是与中国大陆清零策略类似的防疫路线，居民当中完整接种疫苗的比例约为70%，明显低于中国大陆。香港欧洲商会估计，香港可能要等到2024年年初才会重新开放。

疫情下除旧迎新 虎年能否告别新冠？ 印尼华人迎虎年 东南亚各地的华人也在庆祝虎年的到来。雅加达街头出现了中国风格的新春装饰。印尼华裔人口超过760万，约占该国总人口的3.3%。印尼政府自2001年起允许公开庆祝中国春节，2003年将春节设为法定假期。该国目前也面对奥密克戎感染造成的病例激增。

疫情下除旧迎新 虎年能否告别新冠？ 伦敦中国城 同往年一样，春节前伦敦的中国城张灯结彩，熙熙攘攘。英国在经历了冬季奥密克戎感染高潮之后，一段时间来新增确诊病例数下降，疫情趋缓。大部分限制措施取消，社会生活基本放开。



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