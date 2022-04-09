 当防疫政策拥护者开始批评 开始“润” | 德国之声 来自德国 介绍德国 | DW | 19.07.2022

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时政风云

当防疫政策拥护者开始批评 开始“润”

出身台湾、曾为中国抗疫措施唱赞歌的经济学家郎咸平被指离开上海，移居香港的消息成为中国社媒舆论的关注焦点。同时许多体制的拥护者对强势防疫措施的不满，也逐渐浮出水面。

郎咸平真的去香港了吗？这是中国社交媒体舆论关注一个问题(资料图片)

郎咸平真的去香港了吗？这是中国社交媒体舆论关注一个问题(资料图片)

（德国之声中文网）中国经济学家郎咸平，再次成为中国社交媒体舆论圈关注的主要目标之一。这一次受关注的原因不是因为他为中国政府的新冠防疫政策叫好，更不是因为他的母亲在等待核酸结果时耽误就医、最后去世的事情。也不是因为他威胁美国“用惯了制裁大棒，终有一天会自食其果”。而是因为一位自称是其好友的用户在微信朋友圈上爆料：郎咸平举家迁移香港、永远离开上海了。

生于台湾桃园县，在台湾接受基础教育后前往美国留学、讲学的郎咸平从1994年开始在香港中文大学任教，放弃了美国国籍和中华民国的户籍。他的作品包括《马克思中观经济学》、《新帝国主义在中国》以及《谁在谋杀中国经济》等书籍。同时在第一财经、广东卫视、宁夏卫视和互联网上均推出了自己的财经评说分析节目。

中国官媒“人民网”曾经对其做出评价：郎咸平是最早公开对中国国有企业产权改革提出批评的人，而在多项社会热点问题上的大胆建言、披露现实的态度，深得中下层人民的喜爱。

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封城之后的上海

郎咸平的沉默

截止发稿，郎咸平没有对其举家迁移香港的消息做出回应。其新浪微博最新关注中国“拆车写研报”的贴文下，许多用户表示要求证郎咸平目前人是否已经抵达香港。更有许多包括“时阅时阅”在内的用户关注“郎咸平离开上海，也润啦”的消息。微博用户“汪安迪丨行动决定一切”发文称：“经济学家朗咸平从上海搬迁至香港。两个月的封锁吓走的不只是郎咸平，人才流失大逃亡，直接间接损失不可估量。”

新冠危机即将走完第三个年头，中国官方继续强力推行“动态清零”政策。在大幅度拖累经济发展的同时，也让英文“跑”（run）的汉语拼音谐音“润”成为网络流行用语。许多之前看好中国经济发展势头强劲，原本没有移民意愿的中产阶级如今有很多人都在考虑“润”出中国，起码让子女离开。日本野村证券公司最新表示：目前有41个中国城市正在实施全面或部分封锁，或是某种基于地区的控制措施。影响到中国国内生产总值的22.8%。

中国官方部分强制给老年人打疫苗的行为 引起不满情绪(资料图片)

中国官方部分强制给老年人打疫苗的行为 引起不满情绪(资料图片)

“封建社会也没有这般凶残”

中国各地官方机构在新冠防疫中的种种不当行为，也越来越成为中国公众关注的目标。上海一居委会工作人员私自上门给98岁老人打疫苗致病危的消息引发了舆论的众怒。被视为激进左派、毛派的北京大学中文系教授，孔子和平奖的发起人孔庆东7月18日就相关事件发表评论称：“这是要造反吗？封建社会也没有这般凶残。”

凶残的一方面是中国官方的新冠高压管制政策，另一方面，中国民众对官方宣告中“境外输入”病例的反应，也毫不逊色。18日，官媒《环球时报》援引北京晚报，报道了北京新增境外输入感染者为国际航班机组人员的消息。称相关人员“在京健康监测期间，未执行非必要不外出规定，于7月17日到祥云小镇就餐、看电影、购物、乘坐公共交通。”相关新闻的评论区下，点赞最多的评论是：“死刑、杀一儆百”。点赞数量排名第二的评论是：“这种人就该拉出笔（编者按：毙）了”。

  • Symbolbild I Containerschiff

    新冠疫情和“清零”给中国社会带来的问题

    经济增速放缓

    根据亚洲开发银行今年4月发布的报告，继2021年中国经济出现复苏后，2022年和2023年中国的经济增长将会放缓。原因是中国国内需求低迷的情况仍未改善。与此同时，国际货币基金组织4月20日对中国今年的增长预期进一步下调至4.4%。这个数字远低于年初北京设下的5.5%目标。下调主因是中国抗疫采取强硬的清零政策、广泛封控影响经济活动，加上俄罗斯入侵乌克兰加剧了对中国经济的压力。

  • China Peking | Massentest nach Anstieg von Coronavirusfällen

    新冠疫情和“清零”给中国社会带来的问题

    新冠康复者求职被歧视

    近日一篇题为“我躲在上海虹桥的卫生间，不知道去哪”的文章在网络上引发热议。文章内容讲述了一名新冠康复者求职碰壁，被发现住在上海虹桥车站厕所卫生间，她表示“现在招工都不要感染过阳性的人”。对此，上海市政府表示也关注到相关情况，并指出劳动者依法享有平等就业和选择职业的权利，呼吁对新冠康复者给予更多的关心，“不能给他们贴标签，不在他们的工作生活中设槛，不能让他们生活在不该有的阴影下。”

  • Universitäts-Absolventen in Hangzhou, China

    新冠疫情和“清零”给中国社会带来的问题

    年轻人失业率创新高

    根据中国国家统计局6月中发布的最新经济指标数据，疫情冲击对就业的不利影响仍然持续。从总体失业率来看，5月份全国城镇调查失业率是5.9%，16-24岁年轻人的失业率是18.4%，比4月上升了0.2个百分点。另一方面，今年中国大学应届毕业生达1076万人，比2021年多出167万人，规模和增幅皆创下历史新高。中国国家统计局已表示，随着毕业生投入就业市场，可能进一步加重就业压力。

  • China Coronavirus l Zutritt via QR Code - Sicherheitsmaßnahme

    新冠疫情和“清零”给中国社会带来的问题

    民众出行不便

    在北京以“动态清零”为原则的防疫政策之下，中国希望最大程度地减少境外输入感染病例的风险，因此一直采取严格的出入境管理限制，旅客入境后还必须接受严格的隔离。而在中国境内，一旦发现确诊案例，就会立即实施大规模核酸检测和封控。外界预测，健康码和常态化核酸检测将成为中国大城市的防疫日常。

  • China | Coronavirus | Nahrungsmittelversorgung in Shanghai

    新冠疫情和“清零”给中国社会带来的问题

    封城期间看病难、吃饭难

    上海等城市曾经经历长达数周的隔离，不仅让许多居民面临收入损失、家庭分离，吃饭难、看病难也是让人发愁的问题。在疫情严控之下，民众抱怨民生物资匮乏，快递物流人力运力不足导致配送不及时，而民众看病就医的渠道也受到种种限制。西安封城期间，曾发生过孕妇因核酸检测有效期超时而在医院外等待过久不幸流产、心梗患者因无核酸检测被拒诊而不治身亡的事件。

  • China | Health Code

    新冠疫情和“清零”给中国社会带来的问题

    防疫手段遭到滥用 河南银行储户健康码“绿转红”

    中国在防疫期间引入“健康码“措施。对于各地居民来说，健康码已经成为日常生活中另一张身份证，只要健康码变成红色，通常就意味着相关人员感染新冠病毒或者是密切接触者，出行自由就要受到限制。日前在河南则发生了“天降红码”的状况。今年4月，一些村镇银行的储户发现无法使用网上业务，他们向监管机构提出投诉，要求取出自己的存款，但是始终未能获得答复。储户于是前往河南村镇银行取钱，却发现自己的健康码变红，从而被强制隔离或者限制出行，但他们的核酸检测都显示阴性。这起事件在网上引起热议，人们开始质疑，原本用于防疫的大数据是否遭到滥用，甚至成为“维稳”的工具。

  • China Coronavirus l Shanghai nach dem Lockdown l Xuhui Viertel im Lockdown

    新冠疫情和“清零”给中国社会带来的问题

    社会管控进一步加剧

    在过去两年半的疫情中，中国进一步缩紧对社会的管控。近日在天津市，有部分民众因为未按时参加核酸筛查，被以逃避核酸检测为由列入“失信名单”。旅美的中国人权律师滕彪认为，中国政府利用高科技与其他现代有效监控的技术，对公民社会进行全面的监视与控制，而在疫情期间，中国政府也累积了更多控制社会流动的经验，可以预期的是，即便疫情结束，这套防疫措施也会持续。


病毒变异株引担忧

同时根据一位不愿意透露身份的中国体制内知情人士的透露，中国目前所推崇的“清零政策”在中共党的20大结束前不会有明显的松动。中国媒体《第一财经》报道称：自今年7月6日，西安确认中国首例感染奥密克戎BA.5变异株的本土病例以来，截至7月17日的不到两周时间内，中国多地已报告了多达10种奥密克戎亚型变异株。7月17日，成都通报，最新一轮疫情基因测序分析，感染者感染的是奥密克戎亚型变异株BA.2.12.1，在中国本土疫情数据库中尚未发现同源序列。

《第一财经》的报道声称，“所有变异株均为境外输入”，同时新冠病毒的加速进化也引起科学家们的担忧。中国国家卫生健康委员会18日公布的新型冠状病毒肺炎疫情最新情况显示：当天新增确诊病例237例，其中境外输入病例38例，含6例由无症状感染者转为确诊病例。本土病例199例，含56例由无症状感染者转为确诊病例。无新增死亡病例。无新增疑似病例。与之前两日的167和154例新增确诊病例相比有显著上升。到目前为止，中国对入境人员进行7天集中隔离医学观察外加3天居家健康监测的规定没有发生变化。

（综合报道）

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