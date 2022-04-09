当防疫政策拥护者开始批评 开始“润”

出身台湾、曾为中国抗疫措施唱赞歌的经济学家郎咸平被指离开上海，移居香港的消息成为中国社媒舆论的关注焦点。同时许多体制的拥护者对强势防疫措施的不满，也逐渐浮出水面。
（德国之声中文网）中国经济学家郎咸平，再次成为中国社交媒体舆论圈关注的主要目标之一。这一次受关注的原因不是因为他为中国政府的新冠防疫政策叫好，更不是因为他的母亲在等待核酸结果时耽误就医、最后去世的事情。也不是因为他威胁美国“用惯了制裁大棒，终有一天会自食其果”。而是因为一位自称是其好友的用户在微信朋友圈上爆料：郎咸平举家迁移香港、永远离开上海了。
生于台湾桃园县，在台湾接受基础教育后前往美国留学、讲学的郎咸平从1994年开始在香港中文大学任教，放弃了美国国籍和中华民国的户籍。他的作品包括《马克思中观经济学》、《新帝国主义在中国》以及《谁在谋杀中国经济》等书籍。同时在第一财经、广东卫视、宁夏卫视和互联网上均推出了自己的财经评说分析节目。
中国官媒“人民网”曾经对其做出评价：郎咸平是最早公开对中国国有企业产权改革提出批评的人，而在多项社会热点问题上的大胆建言、披露现实的态度，深得中下层人民的喜爱。
截止发稿，郎咸平没有对其举家迁移香港的消息做出回应。其新浪微博最新关注中国“拆车写研报”的贴文下，许多用户表示要求证郎咸平目前人是否已经抵达香港。更有许多包括“时阅时阅”在内的用户关注“郎咸平离开上海，也润啦”的消息。微博用户“汪安迪丨行动决定一切”发文称：“经济学家朗咸平从上海搬迁至香港。两个月的封锁吓走的不只是郎咸平，人才流失大逃亡，直接间接损失不可估量。”
新冠危机即将走完第三个年头，中国官方继续强力推行“动态清零”政策。在大幅度拖累经济发展的同时，也让英文“跑”（run）的汉语拼音谐音“润”成为网络流行用语。许多之前看好中国经济发展势头强劲，原本没有移民意愿的中产阶级如今有很多人都在考虑“润”出中国，起码让子女离开。日本野村证券公司最新表示：目前有41个中国城市正在实施全面或部分封锁，或是某种基于地区的控制措施。影响到中国国内生产总值的22.8%。
中国各地官方机构在新冠防疫中的种种不当行为，也越来越成为中国公众关注的目标。上海一居委会工作人员私自上门给98岁老人打疫苗致病危的消息引发了舆论的众怒。被视为激进左派、毛派的北京大学中文系教授，孔子和平奖的发起人孔庆东7月18日就相关事件发表评论称：“这是要造反吗？封建社会也没有这般凶残。”
凶残的一方面是中国官方的新冠高压管制政策，另一方面，中国民众对官方宣告中“境外输入”病例的反应，也毫不逊色。18日，官媒《环球时报》援引北京晚报，报道了北京新增境外输入感染者为国际航班机组人员的消息。称相关人员“在京健康监测期间，未执行非必要不外出规定，于7月17日到祥云小镇就餐、看电影、购物、乘坐公共交通。”相关新闻的评论区下，点赞最多的评论是：“死刑、杀一儆百”。点赞数量排名第二的评论是：“这种人就该拉出笔（编者按：毙）了”。
同时根据一位不愿意透露身份的中国体制内知情人士的透露，中国目前所推崇的“清零政策”在中共党的20大结束前不会有明显的松动。中国媒体《第一财经》报道称：自今年7月6日，西安确认中国首例感染奥密克戎BA.5变异株的本土病例以来，截至7月17日的不到两周时间内，中国多地已报告了多达10种奥密克戎亚型变异株。7月17日，成都通报，最新一轮疫情基因测序分析，感染者感染的是奥密克戎亚型变异株BA.2.12.1，在中国本土疫情数据库中尚未发现同源序列。
《第一财经》的报道声称，“所有变异株均为境外输入”，同时新冠病毒的加速进化也引起科学家们的担忧。中国国家卫生健康委员会18日公布的新型冠状病毒肺炎疫情最新情况显示：当天新增确诊病例237例，其中境外输入病例38例，含6例由无症状感染者转为确诊病例。本土病例199例，含56例由无症状感染者转为确诊病例。无新增死亡病例。无新增疑似病例。与之前两日的167和154例新增确诊病例相比有显著上升。到目前为止，中国对入境人员进行7天集中隔离医学观察外加3天居家健康监测的规定没有发生变化。
（综合报道）
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《焦点杂志》认为，从经济角度而言，中国的防疫策略是不可持续的，但是习近平的权力却依然稳固。《商报》则分析称，以美国为首的西方正在寻求与中国经济脱钩，但是这种做法会严重损害西方自身利益。