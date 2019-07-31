当袋鼠深深地凝视着你...

（德国之声中文网）悉尼大学和伦敦罗汉普顿大学发表的最新研究表明，袋鼠可以像一些宠物那样有意识地和人类交流。在无法找得到食物时，它们会用凝视来向人类求助。.

研究者在澳大利亚三个野生动物保护区进行了一系列试验。他们将食物放在塑料容器里。袋鼠会试着去打开容器，当发现打不开时，它们就会像狗一样一眨不眨地盯着研究者。

研究报告作者之一、悉尼大学兽医学院博士后亚力山德拉·格林（Alexandra Green）说，它们的凝视非常专注。“我们原以为只有驯养的动物才会在遇到问题时寻求帮助，但袋鼠也会这样做。”

“驯养”动物是指通过世世代代的选择性繁殖而与人类共同生活的动物。因此，马和羊也可以被视为驯养的动物，就像猫和狗这些宠物一样。

16只参加研究的袋鼠并非来自野外。因为野生袋鼠不敢靠近人类。研究者们使用的是圈养的袋鼠来做试验。它们和人类已经熟悉，但仍然没有驯化。

迄今为止，有袋动物，比如袋鼠的认知能力很少得到研究。罗汉普顿大学的阿兰·麦克艾利格特（Alan McElligott）表示，“袋鼠是人们在这一领域第一次进行研究的有袋动物。这些积极的研究结果将引导人们去研究更多家养物种以外动物的认知能力。”

2020年度野生动物摄影大赛获奖作品 今年的大奖得主是...！ 来自俄罗斯的Sergey Gorshkov荣获2020年度摄影师，他以一张令人惊叹的阿东北虎照片掳获了评审团的心，照片中这只母虎正在拥抱一棵满州枞树树干。东北虎又称阿穆尔虎、西伯利亚虎，只栖息于俄罗斯远东地区，Gorshkov花了11个月的时间才用隐藏摄影机捕捉到这珍贵的一刻。

2020年度野生动物摄影大赛获奖作品 长鼻子：阳光好舒服 美丽的猴子照片谁不爱？评审团被Mogens Trolle这只年轻长鼻猴享受阳光的照片所打动，赢得了最佳动物肖像奖。长鼻猴濒临灭绝，只能在印尼婆罗洲和附近的岛屿上找到。这只年轻公猴成年后鼻子会长得很大，长到垂在他的嘴巴前，吃东西的时候可能还要把鼻子推开。

2020年度野生动物摄影大赛获奖作品 闪闪发光小鱿鱼 评审摄影作品大赛绝非易事，评审团筛选了来自世界各地业余和专业摄影师的49,000张照片，这次比赛是56年以来第一次在线直播宣布获奖者。Songda Cai拍摄的这尾小鱿鱼，闪闪发光，赢得了水下摄影类的最佳奖项。

2020年度野生动物摄影大赛获奖作品 可怜的玻璃小青蛙 摄影大赛的宗旨是在突出世界各地独特的动物物种，例如这只仅栖息在厄瓜多尔一个地区，稀有且濒临灭绝的透明玻璃青蛙。摄影师Jaime Culebras捕捉了倾盆大雨中紧紧抓住树枝的小青蛙，赢得了爬行类和两栖类动物的奖项。非法采矿活动正威胁着这种青蛙的栖息地。

2020年度野生动物摄影大赛获奖作品 反思大自然环境 Luciano Gaudenzio拍摄的埃特纳火山（Mount Etna）照片充分展示了自然世界的力量，该照片赢得了地球环境类奖项。从2020年10月16日至2021年6月6日，所有获奖照片都将在伦敦自然历史博物馆展出。举办人希望为访客提供一个机会，让人们暂停，反思和设想我们生活的星球。

2020年度野生动物摄影大赛获奖作品 人类的残酷交易 Paul Hilton的这张照片中，一只幼小猕猴从野外被带走并当作宠物出售，它被栓在巴厘岛鸟类市场的笼子上。Hilton因为报道了这项残酷交易，赢得了野生动物摄影记者的故事奖，大赛获奖者通常都很关注人类对自然世界的影响。猕猴虽然可以合法出售，但是通常都生活在恶劣条件下。

2020年度野生动物摄影大赛获奖作品 贪吃狐狸：鹅肉都是我的 今年，年轻摄影师大奖得主是来自芬兰的Liina Heikkinen，这个奖项仅颁发给15至17岁的摄影师。他拍摄了一只年轻狐狸的鹅肉大餐，它躲开他的兄弟姐妹，不愿分享。评审团成员Shekar Dattatri表示：“一种虚幻的戏剧感和疯狂的紧迫感使这张作品更加生动，将我们吸引到照片中，完美捕捉了一个伟大的自然历史时刻。”

2020年度野生动物摄影大赛获奖作品 舌头被当作食物的小丑鱼 Sam Sloss名为“吃相不雅”的小丑鱼照片，在11至14岁的摄影师类别中获得冠军。在印尼，Sloss被那条总是张开嘴巴的小丑鱼所吸引，后来他才发现小丑鱼的身上有一只“食舌虱”，这张照片捕捉了不同但又紧紧相连在一起的生活形态。

2020年度野生动物摄影大赛获奖作品 在隔壁飞来飞去的邻居 在无脊椎动物行为类别中，Frank Deschandol的照片捕捉了两个不同种的黄蜂进入彼此相邻的巢穴。这些黄蜂邻居通常不会进行互动，这张照片是通过摄影师的卓越技术才捕获到的，摄影师使用他创造的超快快门系统，在他位于法国诺曼底的家附近拍摄到这张照片。

2020年度野生动物摄影大赛获奖作品 小猫们赶快回家啰！ 这种名为兔狲的猫科动物的这张照片，拍摄于中国西北部的青藏高原。摄影师李善元在高海拔地区工作，他跟踪这些寻找食物的猫下降到海拔3,800米，把相机放在它们的巢穴对面。小猫的母亲看到一只狐狸潜伏在附近，呼唤孩子们回到安全的巢穴，这张照片捕捉到了小猫当时的表情。 作者: Sarah Hucal



乐然/叶宣（路透社）

© 2020年德國之聲版權聲明：本文所有內容受到著作權法保護，如無德國之聲特別授權，不得擅自使用。任何不當行為都將導致追償，並受到刑事追究。