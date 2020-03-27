当病毒学家来敲门：你有抗体吗？

(德国之声中文网) 慕尼黑市的抽样检测项目已经在4月5日正式启动。在接下来的四个星期里，研究人员将在警察的陪同下，前往随机抽取的3000户人家采集总共约4500人的血样。之所以要警方陪同，是为了防止民众误将敲门的学者当作诈骗犯。

由于存在着众多无症状感染者，德国疾控部门也像其他国家一样，无法准确掌握此次疫情的真正规模。病毒学家以及流行病学家迄今只能依靠数学模型进行粗糙的推测，无法得出可靠的数据。而政府部门的防疫决策，则又十分依赖于数据分析。

慕尼黑大学传染病医学系主任霍舍尔(Michael Hoelscher)主持此次大型抽样调研。他猜测，德国当前未被发现的感染者大约占总数的1%~10%。按照计划，霍舍尔的团队还将在今后一年内定期开展多次大型抽样调研，研究对象则依旧是慕尼黑居民体内的新冠病毒抗体。

每名被选中的居民将被抽取约3毫升的血液。如果研究人员在血样中发现了抗体，就意味着他曾经感染过新冠病毒，不论他是否出现过症状。对个人而言，体内检出抗体可以算作一条好消息：他在今后相当长的一段时间内将对新冠病毒免疫。

德国北威州 Heinsberg-Gangelt疫情爆发很早，程度很深。产生抗体的群体也应该不小

学者希望全面推广抽样抗体检测

在德国最早爆发疫情的海因斯贝格县冈格尔特镇(Gangelt)，由波恩大学病毒学系主任施特雷克(Hendrik Streeck)主导的抽样抗体检测项目，也已经在一周前启动，抽样规模大约为1000人。施特雷克教授说，海因斯贝格县的疫情是绝佳的研究对象，因为当地感染者的传染源基本都可以追溯到2月中旬的一场狂欢节集会，传染链十分清晰。他还强调，该县的疫情比德国其他地区要提早三星期左右，因此这项研究将对全国防疫起到很重要的指导作用。按照计划，调研的初步结果本周末就能揭晓。

而在传染链错综复杂的慕尼黑，抽样检测结果则有望为其他大城市的防疫工作提供借鉴。霍舍尔教授还建议，除了海因斯贝格县、慕尼黑市，其他地方也应该开展类似的抽烟抗体检测调研，以便更好地了解新冠病毒在不同人口结构、社会条件下的传播规律。

有抗体，免禁足？

根据目前已知的研究结果，大部分新冠病毒感染者，大约在感染的第10天左右开始产生抗体。因此，抗体检测并不能用来发现当前感染者，而是主要用于发现谁是曾经的感染者，以及评估康复患者的免疫力。除了慕尼黑、海因斯贝格县的抽样调研，德国多家权威学术机构还计划联合在近期展开一项大型研究项目，调查10万名新冠病毒康复者体内的抗体水平。研究者希望，此项大型研究能够为决策者提供依据，决定何时重新开放学校、恢复大型活动。如果一切顺利，首批抗体测试结果能够在4月底统计完毕。牵头此项研究的赫尔姆茨研究院传染病研究所流行病学家克劳泽(Gérard Krause)在接受《明镜周刊》采访时建议，抗体检测后，确定具备免疫力的人，可以取得一份"免疫证明"，凭此免受社交限制令的约束。

文山/叶宣(德广联、南德意志报)