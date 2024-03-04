当改变惯例成常态——中国总理记者会为何取消？

（德国之声中文网）3月4日12时，中国十四届全国人大二次会议举行正式开幕前的新闻发布会。大会发言人娄勤俭就"本次人大会议闭幕后是否邀请国务院总理出席记者会并回答中外记者提问"回复称，"今年十四届全国人大二次会议闭幕后不举行总理记者会，如无特殊情况，本届全国人大后几年也不再举行总理记者会。"他给出的解释是，此次人大会议上，李强总理将作政府工作报告，国家发展改革委、财政部受国务院委托将向大会提交计划报告和预算报告，应该说社会的主要关切在上述三个报告中都有具体的回应。这三个报告经大会通过后将向社会公布，媒体和公众都能很方便地了解相关内容。同时大会新闻中心将增加部长记者会和"部长通道"的场次和出席人数，邀请国务院有关部门的主要负责同志就外交、经济、民生等主题回答中外记者提问，权威解读有关政策措施，对社会关注问题进行深入解读和说明。此外，还将举行代表团开放团组活动，办好"代表通道"等，为中外记者提供更多的采访机会。

30多年来中国总理记者会趋于常态化、制度化

全国人大会议闭幕后举行的国务院总理记者会最早可追溯至1988年4月闭幕的七届全国人大一次会议，当时新当选的国务院总理李鹏和三位副总理出席大会发言人举行的记者会，并回答了记者提问。受1989年六四事件影响，1990年两会上，中国官方没有举行总理记者会。1991年4月，时任总理的李鹏在七届全国人大四次会议闭幕后举行记者会，中央电视台对记者会进行了直播。1993年以后，中国总理记者会趋于制度化、常态化。1998年朱镕基出任总理后，两会后的记者会更成为两会中的焦点，时间也延长到两个到两个半小时。温家宝和李克强担任国务院总理时，每年两会闭幕后都会召开总理记者会，被认为为外界了解中国领导人的思路和风格提供了一扇难得的窗口。2020年5月28日，时任国务院总理李克强在第十三届全国人大第三次会议结束后的总理记者会上谈到中国当前有6亿人口的每个月收入只有人民币1000元左右，在海内外引起震惊。2020年正值中共中央总书记、国家主席习近平提出的全面脱贫收官之年。李克强透露的这些信息也被认为和习近平及党中共不同调，甚至打脸习近平。

弱势的中国总理已成为习近平路线执行者

今年及未来几年人大闭幕后不举行总理记者会的消息同样引起海内外震惊。去年的人大会议闭幕后的总理记者会是由习近平提名、长期在地方政府任职但无国务院的工作经验的新总理李强在全国和世界舞台上的"首秀"。担任总理一年以来，李强行事低调，包括打破总理出访搭乘专机的惯例，降格为搭乘包机。外界对此的解读是，如果真是李强像党媒宣传的那样主动为之，那么可能是希望通过这种降低总理待遇的做法避免造成与习近平"平起平坐"的印象，以向习表忠诚。如果是不得已为之，也可见其一切需请示、服从、听从习近平的安排和领导的弱势地位。分析也认为，李强始终将习近平领导核心挂在嘴边是在向外界表明没有"习李体制"，只有习近平的绝对领导， 李强和其国务院只是习近平路线和要求的执行者。

习近平的新副手——李强

新加坡国立大学李光耀公共政策学院副教授吴木銮（Alfred Wu） 表示，随着中共总书记和国家领导人习近平集中控制国家事务，不举行总理记者会似乎与总理权力和政府机构权力的削弱相一致。他说，现在的结构是党来领导，总理更像是党的命令的执行者，不再那么重要--"这是主要信息。"

"北京之春"杂志荣誉主编胡平向台湾中央社表示，"两会"历来很沉闷、封闭。相形之下，会后的总理记者会可说是唯一的亮点。它凸显了总理的地位，因为要当场回答外国记者的提问，多少有一点开放性，另外也显示出总理的应对能力。不再举行总理记者会，意味着总理地位的降低，也意味著两会的开放性的降低。

旅美中国学者邓聿文3月4日在社群平台Ｘ发文指出，大会发言人娄勤俭给出的人大闭幕不开总理记者会的理由太牵强，"总理记者会，外界想了解的不是娄所说的前述内容，而是总理本人对中国政治经济外交国防等一系列外界关注的问题的看法。以此理由不开记者会，等于是公开羞怒李强，反正你也谈不出什么特别的看法，不如不开，节约大家的时间。"他觉得真正的原因很可能是，"中国目前面临的状况，让总理面对中外媒体记者，不好说什么，问题说多了不是，说少了更不是；问题说轻了，外界不信，说重了，让外界对中国更没信心。另外，大家都知道中国的事情习近平说了算，李强就是在记者会上再鼓劲，外界也就是听听，不会把他的话当真，所以权衡之下，干脆就不开总理记者会了。"

观察中国政情的唯一窗口也被关闭

与国际惯例不同，中共领导人跟媒体见面的机会非常少。从上个世纪90年代以来形成的总理记者会的制度被视为中国领导人、中共二号人物和海内外媒体唯一一次面对面交流的机会。独立时评人蔡慎坤3月4日在社交平台X上表示，"中国已进入垃圾时间，任何表演都失去了意义，干脆连表演的机会都不给李强了。"他写道："去年李强在两会后的公开亮相，也是最后的一次绝唱！中国政治将完全步入黑箱化的模式。实际上，李克强每年在两会结束后的记者会，让习近平极其不爽，但这是中国改革开放以来几十年的惯例，也是政务公开的一个标志，随着李克强的离去，连这个观察中国政情的唯一窗口也被关闭了。对于李强来说，这如同卸下了巨大的包袱，因为面对记者提出的五花八门的问题，擅自回答弄不好就会泄露党国机密，特別是不拿小本本，也容易抢了核心的风头，再加上现在国务院总理权力在弱化，已经沦为党中央办事处主任角色，这是习致力于削弱国务院总理影响力重大举措，他一直认为中国总理应该象俄罗斯总理一样，普京可以随时撤换。"

中国禁止相关话题讨论

"李老师不是你老师"发推说，在全国人大宣布未来几年取消总理记者会之后，当天下午晚些时候，网易新闻一篇题为《总理记者会的前生今世》的旧文被删除。该文回顾到，从1993年开始，两会闭幕后总理举行记者招待会予以常态化、制度化；与会的媒体从600家到800家不等，近半数提问机会给外媒。

网民在"李老师不是你老师"的推文下留言道："以前虽然也是独裁，好歹还有一些说话的空间"，"正式确定习朝定位"，"看来李强以后唯一的职责是背锅"，"其实两会也别开了，浪费钱"......

在微博等中国的社交媒体上，相关话题的讨论已经被禁，微博上已经不显示针对该消息的任何批评声音。新加坡《联合早报》写道，"实际上，就连一些身居要职的高官也表示此前并不知情，还有全国政协委员认为这一决定有些"奇怪"，应该给公众一个交代。"

当改变惯例成为新常态

《联合早报》报还认为，"取消总理记者会也将引发外界对中国政治走向的新猜测。不难预计，这种猜测将贯穿今年两会的全过程，冲淡官方希望外界聚焦的两会主题。"

2018年，习近平通过修改中国宪法，废除了对国家主席的两届任期限制。2022年10月，习近平打破惯例，开始其第3个中共总书记任期。2023年3月，习近平又史无前例开启第三个国家主席任期。外界预期本应于去年底召开的中共二十届三中全会迄今没有动静。观察家认为，当惯例改写成为新常态，中国政治走势也会变得更难预期。

（综合报道）

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