当心制裁！美国大使威胁德国企业

（德国之声中文网）"我们始终强调，凡是在俄罗斯能源出口领域经营业务的公司，都是在参与带有高度制裁风险的事情"，德国《周日图片报》援引了这封写给参与北溪2号项目的德国企业的书信，"从最终结果上看，支持修建这两条天然气管道的公司，都是在主动地参与毁灭乌克兰和欧洲的安全。"

美国驻德国大使格雷内尔（Richard Grenell）在这封信中阐述道，如果随着北溪2号（Nord Stream 2）和土耳其溪（TurkStream ）两条天然气管道投入运营，而使得欧洲目前从乌克兰进口的天然气成为多余，那么乌克兰的安全政治地位将会下降。这样俄罗斯介入干预该国冲突的危险就会上升。此外，欧盟也会因此产生对俄罗斯能源安全的依赖性。所有参与相关项目的企业必须要明白与之相关的企业声誉损失和可能受到的制裁。格雷内尔的一名发言人对《图片报》表示："这封信不应该被视作威胁，而应该是美国政治发出的明确信号。"

乌克兰地位下降？

北溪2号管道将直接把俄罗斯出产的天然气通过波罗的海输送到德国。很多德国公司都参与了这一项目。这条全长1200公里的管道建造工程其实早就开始了，但是美国和乌克兰，以及波兰等欧盟东部成员国都试图阻止这一项目。各方提出的反对理由是来自俄罗斯的威胁。对于乌克兰和其它东欧国家来说，俄罗斯天然气经由其国境所缴纳的过境费用是一个相当重要的收入来源。

北溪2号线事实上绕开了所有东欧国家，直接从俄罗斯经由波罗的海将天然气输往德国

北溪2号的项目公司目前形式上是由俄罗斯天然气公司Gazprom独家控股。但是该项目公司与德国的能源康采恩Wintershall和Uniper、荷兰/英国的Shell壳牌公司、法国的Engie以及奥地利的OMV签署了融资协议。

制裁目标瞄准德国公司？

在有关北溪2号的争议中，去年年末美国方面就已经增加了对德国的施压，并且公开威胁要制裁德国企业。一周前，这位美国大使再次提到了制裁的问题。格雷内尔在接受德国《商报》（Handelsblatt）采访时说，凡是参与北溪2号项目的专业公司，"始终都面临危险，因为制裁是完全有可能的"。《商报》还援引德国和美国政府圈内人士报道称，参与在波罗的海海底铺设天然气管道的专业公司，已经被美国纳入"瞄准半径"。

根据上述报道，可能会面临制裁的企业包括总部设在瑞士的Allseas集团和意大利Saipem石油和天然气服务公司。据行业人士透露，Allseas公司承担了超过90%的天然气管道铺设任务，而Saipem公司则已经完工。据消息人士称，如果美国方面真的出手制裁，将会触及项目的"中枢神经"，因为"寻找合适的替代方案几乎是不可能的"。

Allseas公司的工程船正在波罗的海铺设海底天然气管道

美国总统特朗普已经多次警告德国"将形成对俄罗斯能源的完全依赖"。他指责德国给俄罗斯支付巨额天然气费用，被莫斯科用于对抗美国。而柏林和布鲁塞尔方面则一直怀疑，华盛顿之所以强烈反对北溪2号管道，是因为美国也在为自己产量日益增长的页岩气寻找销售市场。因为北美和欧洲之间隔着大西洋，运输成本高昂，所以美国产的天然气在欧洲市场上一直缺乏竞争力。

马斯反对美国插手

德国外长马斯（Heiko Maas）日前以明确的言辞驳回了美国政府日益激烈的批评。他在德国经济界东欧协会的新年招待会上讲话时说，德国愿意倾听批评的声音，但是北溪2号天然气管道不是一条德国和俄罗斯之间的特殊通道。"关于欧洲的能源政策问题，应该由欧洲来作出决定，而不是美国。"

而德国绿党的议会党团主席格林-埃卡特（Katrin Göring-Eckardt ）则持不同立场，她要求联邦政府收回对于北溪2号项目的政治支持。在俄乌冲突的背景下，德国政府应该"释放出欧洲内部团结的明确信号"。

雨涵/李鱼（德新社、路透社、法新社）