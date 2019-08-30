 当德国遇到台湾：政治司法军事篇 | 文化经纬 | DW | 15.09.2019

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文化经纬

当德国遇到台湾：政治司法军事篇

德国和中华民国在历史上曾两度建交和断交，维持邦交的时间非常短，但双方一直维持实质的友好关系，从政治、司法到军事都有良好的互动。

Deutsche Firmen suchen Nachwuchs aus Taiwan (DW/K. Bardenhagen)

（德国之声中文网）1913年德国和中华民国建交，1917年第一次世界大战爆发，双方第一次断交；1921年两国复交，1941年再度断交。从此双方再没有任何正式外交。尽管如此，两国实质上有既深且广的交流。

军事合作：明德专案

中央研究院欧美研究所的陈郴教授对"冷战时期德国在海外的军事顾问"有深入的研究。他对德国之声记者说："当年蒋介石非常希望恢复两国的外交承认"。但因种种原因，蒋的愿望始终未实现。尽管如此，蒋还是促成了"明德专案"。1963到1975年当时的西德先后派了24位军事顾问来台；台湾也曾派25人次到西德，接受军事训练。"明德专案"的德国顾问和当时来自日本的所谓"白团"以及"美军顾问团"，并列台湾的三大外国军事顾问团。陈郴称，"明德专案"的德方负责人孟泽尔(Oskar Munzel)将军是蒋中正非常欣赏的军人典范，他曾经参加过第一次和第二次世界大战，在二战中获颁骑士铁十字勋章。

蒋中正的二儿子蒋纬国可谓是超级"德国军事迷"，1938年甚至曾经参加过德国合并奥地利的军事行动。蒋纬国在担任中华民国陆军装甲兵司令期间，曾经成立两个装甲司，后来实在因为台湾的岛屿地形不适合发展装甲战术，装甲司才缩编为装甲旅。

Symbolbild Justiz Gericht Richterhammer (picture alliance/imageBROKER)

台湾属于大陆法系，和日耳曼法系一脉相成

法律源自德国

前大法官李震山在接受德国之声访问时称，"台湾的法系属于大陆法系，和日耳曼法系是一脉相成的"。台湾的民法典、刑法是以德国和瑞士的民法典为范本。宪法和行政法也大致源自于德国。特别是1947年12月25日正式实施的中华民国宪法，不论是形式还是内容，相当程度地等同于德国威玛宪法。原因是其中一位制宪者张君迈曾经留学德国，是他将威玛宪法引进的。

李震山强调，随着时代的演进，后来的商法、著作权法等，明显受到美国的影响，但有关原理原则还是以大陆法为基础。

分裂国家模式

早些年在台湾每当有人提起世界上的分裂国家时，总会想到东、西德。有些人希望比照东西德模式，海峡两岸可以同时进入联合国；有些人则希望循着东西德模式，海峡两岸最终可以统一。

Deutschland Besucher in der Mauergedenkstätte in Berlin (picture-alliance/dpa/J. Büttner)

分裂与统一、转型正义是共同话题

前西德总理威利·布兰德1970年在波兰的华沙犹太隔离区起义纪念碑前下跪一事，感动许多台湾人。布兰德主张通过交往，促进双方的合作，这项主张获得许多向往统一的台湾人的认同。反对和中国大陆统一的台湾人则坚称，如果海峡两岸无可避免走向统一，无论如何要统一在民主、法治、自由、人权的基础上。

小选区两票制

台湾驻德代表谢志伟告诉德国之声，台湾在决定采用"单一选区两票制"之前，参考了许多国家的制度，特别是德国和日本的制度，后来台湾相当程度的参考了德国的制度。

李震山则透露，当初台湾会注意到德国的小选区与比例代表混合选举制度，原来是为了解决"万年国会"无法定期改选的棘手问题；当时国民大会、立法院和监察院中有许多1947年从中国大陆选出的国会代表。

Stimmzettel ausfüllen (Fotolia/MaxWo)

德国采用一区两票制

这些人数十年没有改选，缺乏正当性，因此有人打算引入德国的"两票制"，一方面让国会可以全面定期改选，展现新民意，二方面让一些老代表担任不分区代表，以此解决国会无法新陈代谢的问题。2005年台湾再度修宪，正式实施"单一选区两票制"，一直运用至今。

转型正义

李震山还称，两德统一后，德国政府对前东德共产党员、情治人员，法官以及过去政府的机密资料，都有非常好的处置。台湾从中得到许多启发，因此在成立转型正义委员会、党产委员会时参考了许多德国经验。李震山称，落实转型正义的目的是：告诉人民真相在那里，以及提醒大家未来不能重蹈覆辙。

谢志伟也称，"德国转型正义的做法，对台湾影响很大。虽然有许多地方不能相比，但是本质上一样"。今年初习进平在"告台湾同胞书"40周年时，德国政府表达"德国政府无法接受用武力威胁台湾的做法"。而且在今年的世界卫生大会上，德国代表提醒大会"世界卫生的防护网上不应该有地区被遗漏"，间接的支持了台湾想参与世界卫生大会的立场。谢志伟非常感激德国的作为，并称两国在自由、民主、法制、人权等议题上有共同的看法。

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