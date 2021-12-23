当德国遇到台湾：德国建筑通过日本重现台湾

（德国之声中文网）走在台北街道，一些仿西洋古典式建筑总会偶尔映入眼帘：说不出究竟属于那种建筑形式，只觉应该是多重风格的混合体。眼尖的人在这些建筑物身上甚至可以看到某些德国建筑的影子，其中最著名的例子是台湾的总统府（它的前身是日本殖民台湾时的总督府）。有人说它的外形和德国柏林的红色市政厅（Rotes Rathaus）有几分相似。这种联想不是无中生有。原来日本明治维新时，许多日本人到德国留学，有些人学成回国后，打算将德国建筑的风格和结构应用在日本国内。但是因为经济、政治或其他因素，不是所有的设计都可以在日本落实，因此许多建筑设计就改到当时日本的殖民地台湾得以实现。

台湾：日本殖民地 间接接受德国文化

1860年代日本明治维新时期，日本政府陆续派遣许多使节团和留学生到美国及欧洲各地，一方面希望与西方各国交流正常化，另一方面也认真考察并学习当地现代化的过程。其中有许多人对于刚刚在普法战争中打败法国的普鲁士（日后统一德国的中坚力量）特别感到兴趣，甚至着迷。因而花了更多的时间和精力去了解普鲁士，学习普鲁士的改革与工业化的过程。

1895年中日甲午战争结束，中国战败，将台湾割让给日本，日本从此殖民台湾50年（1895年-1945年）。而日本从普鲁士学到的许多想法、规划、经验，后来也在台湾获得落实。特别是当时日本政府内有所谓的“英国派”和“德国派”，许多“德国派”的要角后来都被派到台湾。其中最著名的是留德建筑师松崎万长（有传闻称其为天皇私生子），他在台湾各地留下众多重要的建筑。而第二任台湾总督桂太郎本人就在1870年代留学德国，与德国有极深的渊源。

台湾总督府 vs 柏林红市政厅

台湾的总督府和德国柏林的红色市政厅在风格和外型上确实有很多相似的地方。台湾辅仁大学博物馆学研究所所长、历史学系暨研究所教授张省卿在接受德国之声访问时称，两者都是用红砖砌的建筑，都拥有红色外观；外型则属“历史主义”下的“新文艺复兴”形式；平面布局都是“倒日字型”，是从中古修道院的布局衍生而来。这种结构的好处是，建筑体内部有两个中庭，使得光线非常充足，而周边则是一间间相连的办公室，方便联络而且可以提升办公效率。所以是兼具美感和功能性的建筑。

台湾总督府的原设计师是长野宇平治（1867-1937）和后来实际负责建造的森山松之助，两人都没有留学德国的事迹。张省卿称，虽然没有直接的文献或资料可以指称两人是参考，甚至是模仿柏林红市政厅来设计台湾总督府，但是“两者实在太像了”，所以不排除这个建筑物是在当时学习普鲁士的“时代氛围”里酝酿出的产物。

柏林 — 东京 — 台北

为了展现日本在政治体系的国际化、专业化，以及对世界开放的态度，也为了提高行政效率，1887年日本政府聘请德国建筑师霍布利希特（James Hobrecht）为日本设计出“东京官厅集中计划案”。为了这个设计案霍布利希特甚至到日本停留一个半月实地考察。霍布利希特的东京计划案最后无疾而终，却被台湾后来的民政长官后藤新平拿来当作规划台北城的蓝图。所以，台北城基本上也可以看到部分柏林的影子。特别是在“几何理性”的概念下，城市的布局采用比较数学对称、放射性、圆形、对角线的道路规划，和下水道包括饮用水和废水道的安排都师法柏林，只是规模相当有限。

后藤新平曾经留学德国两年多，1898年追随第四任台湾总督儿玉源太郎到台湾任职。后藤新平运用了当时非常先进的“官厅集中区”的概念来建设台北，使得台北城有一段时间几乎是整个亚洲最现代化的城市。

德国红砖：间接融入台湾的建筑

在台北官厅集中区内以红砖为建材的建筑群如台北铁道饭店，西门红楼，今日的建国中学、监察院、台大医院、济南基督长老教会、台大法学院、合作金库银行等等，或是古老商店街如重庆南路或衡阳路上都有不少采用红砖建筑的西式商店。

这些红砖的应用可以溯源到德国建筑。原来当初日本引进德国的红砖制造技术，在日本生产红砖；甚至引进德国式红砖建筑造型，融入到日本的许多建筑里。这样的建筑风格和形式也通过日本直接或间接的流传到台湾。由于台湾本身也生产红砖，加上受到日本和德国的影响，此后红砖的应用在台湾就变得更为多元和广泛。

动物园：汉堡 – 福冈 – 新竹

台湾新竹动物园1936年落成，今日园区2号口有着绿色大象的雕塑，俗称大象门，像极了德国汉堡哈根贝克动物园（Tierpark Hagenbeck）大门，只是小了一号。新竹动物园的环境教育人员罗晨轩向德国之声证实，此大门是一位名为森田重的日本建筑师模仿汉堡的哈根贝克动物园的大门建造的。

德国汉堡哈根贝克动物园大门

1907年开幕的哈根贝克动物园，当时是全世界第一个没有栅栏的动物园。有趣的是，它在日本也有“山寨版”，那便是日本福冈动物园。日本福冈动物园1933年开幕，拥有和哈根贝克动物园非常类似的大门。福冈动物园在1944年因为战争的缘故闭园，直到1953才重新开幕。旧的大象门现在则保存于九州市的马出小学。

德国对台影响： 超乎想象的广泛

台湾大学历史系教授吕绍理在接受德国之声访问时称，台湾在日本殖民时期，通过日本接受了许多德国文化，不只在建筑方面，也在许多其他的层面，比如：有许多新语汇进入到台湾，以及这些语汇背后的全新概念和想法，各种新的制度引进比如在卫生、教育、农业、林业等方面，或者是具体的物质如农药等等。吕绍理称，所有台湾医学院的学生到目前为止都需要学习德文，便是其中一个证明。

“德国制造”的全球知名建筑 沙特阿拉伯：刑事法庭 建筑造就一个城市的风貌。因此，建筑师需要结合专业技术、独到眼光以及对当地文化的认识，才能设计出贴近使用者的建筑。德国Albert Speer & Partner建筑事务所在沙特阿拉伯首都利雅德设计了不少公共建筑，这座外观与麦加禁寺相似的刑事法院设施于2005年建成。这是目前正在巴黎举行的“现代建筑，Made in Germany”展览的40个项目其中之一。

“德国制造”的全球知名建筑 俄罗斯的医疗中心 在大都会中心，公共医疗是重点议题。Nickl & Partner建筑公司在俄罗斯圣彼得堡建设了这个庞大的医疗中心，其中结合了医院、研究及教学设施、学生和职员宿舍。该医疗中心于2013年竣工，可作为军用和民用。

“德国制造”的全球知名建筑 上海辰山植物园 谈到建筑设计就少不了田园造景。来自慕尼黑的Auer Weber建筑事务所设计2010年在上海发表了这个植物园设计。如今全球半数人口生活在城市中，2400万人生活在上海，占地207公顷的上海辰山植物园反映出将自然环境融入都会空间将逐渐成为趋势。

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“德国制造”的全球知名建筑 沙特国家图书馆 2013年，德国Gerber建筑事务所在沙特的利雅德建了这座法赫德国王国家图书馆。这座长方形建筑与当地传统相结合：旧图书馆被保留在新建筑的内部，图书馆的外观是由现代化的钢铁和玻璃所组成。被翻新的旧图书馆圆顶依旧是当地的重要文化象征。

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