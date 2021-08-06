当德国遇到台湾：德国女足的“台北奇迹”

（德国之声中文网）德国体育纪录片导演约翰·大卫·塞德勒(Dr. John David Seidler)拍摄的纪录片“台北奇迹”（das Wunder von Taipeh）记录了一支德国女足队1981年到台湾参加一个类似世界杯的女子足球锦标赛，夺冠凯旋归国后，不仅大幅提升了女足在德国的地位，更迫使德国足协（Deutscher Bußball-Bund, DFB）成立德国国家女子足球代表队的往事。这部纪录片2020年在德国部分戏院上映，并且在多个国际纪录片影展中，囊获重要奖项。值此“台北奇迹”40周年的时刻，用此纪录片来追念此段“奇迹”更显意义重大。

意外的邀请

塞德勒在接受德国之声访问时描述1970年代之前德国足坛的时空背景。他称，当时在德国虽然没有任何一项法条禁止女人踢足球，但社会的气氛异常保守，认为足球是男人的事，女性应该留在家里处理家务。有些人甚至宣称，年轻女子踢足球，会导致无法生育或哺乳，严重影响健康和家庭生活。事实上，1955年德国足协甚至做出禁止女足赛的裁决，直到1970年才有条件地取消禁令。女足赛解禁后，各地纷纷组织女子足球队和协会，女性踢足球的风气越来越盛行。

1981年德国足球协会意外的接到来自台湾的邀请，希望派德国国家女子足球代表队参加1981年在台湾举行的“世界女子足球邀请赛”。但是德国当时尚未成立国家女子足球代表队，所以德国足协就派出当年国家女子足球甲级联赛和德国足协女足杯（DFB-Pokal der Frauen）双重冠军的队伍SSG 09 Bergisch Gladbach参赛。该队伍被允许以“德意志联邦共和国”（当时西德的正式名称）的名义参赛，但是经费要自筹。

1981年台湾发出的邀请函

重重考验 意外不断

由于德国足协不提供经费，球队只好自行筹款，募捐了许久依然无法凑齐经费。塞德勒猜测，后来台北方面赠送大约2万5千马克，并提供免费机票和住宿，才促成整个队伍的台湾行。经费虽然有着落，大家还是有很多的疑虑和担忧。原来许多队员没有搭飞机的经验，而且一口气要去遥远的亚洲，一个德国人极度陌生国度—台湾，行前大家不免惴惴不安。

当时德国队的接待员兼翻译陈玳珊对德国之声中说：到了台湾之后饮食、气侯、受伤等都是当下最棘手的问题。大部分的队员吃不惯中式餐饮，喝不惯台湾的还原果汁。台湾亚热带潮湿奥热的气候，让人感觉随时置身于桑拿浴当中。加上许多国家的选手非常粗鲁、彪悍，使得全队伤兵累累。塞德勒认为，许多球员被迫靠巧克力和小熊软糖补充体力，以至于某些队员几乎在“半饥饿”的状况下踢球。

身心考验 惊喜连连

塞德勒称，长途旅行是另一项严厉的考验。当时还没有法兰克福直飞台北的班机，全队人马必须在香港转机。舟车劳顿加上时差，到达台北时大家已经筋疲力尽。更严重的挑战是她们必须在11天内踢9场球，这种压力不仅难以承受，根本是史上少见。塞德勒认为即使在男子足球界，也少有这种张力。他笑说，球队的按摩师最忙碌，从早上按摩到晚上。随行的心理治疗师也身负重任，必须不停的鼓励球员，为她们打气，要大家咬紧牙关，告诉自己可以面对各种挑战。所有的人都承受极大的生理和心理压力。

第二届“世界女子足球邀请赛”从1981年10月11日到22日在台湾举行；主办方邀请了12支外国球队参赛，包括印度、法国、美国、西德、芬兰、挪威、荷兰、瑞士、新西兰、菲律宾、泰国、海地的女足队和台湾的木兰队、良玉队同场竞赛。开赛前一天，所有球队受邀观看10月10日的阅兵大典。塞德勒称，当时大家对台湾实在太陌生，直到了阅兵现场才对台湾当时的政治体制和国际处境恍然大悟。

1981年到台湾参赛的女足队

台北奇迹：促成国家代表队的成立

由于球员们11天内出赛9场，早晚又有各种参访行程以及邀宴，所以球员都疲惫不堪，另一方面却又感受到前所未有的鼓舞，因为她们从来没有在如此大的足球场踢过球，受到空前盛大的欢迎；在台湾她们备受国宾般的接待，每场比赛场内外都挤满人，爆满的观众对她们欢呼加油打气；饭店前，球场边围着热情的粉丝要求签名照相，送她们鲜花水果礼物，甚至将小孩抱到眼前跟球员打招呼，在在让她们感受到台湾人的热情以及对女足的肯定。

尽管面临种种不利的因素，不论是德国国内的冷漠不支持，还是在异国的不适应，在队长安妮·特拉班特-哈巴赫（Anne Trabant-Haarbach）的领军下，SSG 09 Bergisch Gladbach除了第一场以一比一踢平以外，之后便一路过关斩将，不断晋级，一举得冠，这个胜利让大家喜出望外，同时也悄悄的改变了德国女足的命运；塞德勒称这样巨大的成功是 “台北奇迹”。

SSG 09 Bergisch Gladbach队在台北过关斩将夺得冠军

球队回到德国后，德国足协迫于压力，终于邀请相关人士见面，开始筹划德国女足未来的发展。1982德国国家女子足球代表队终于正式成立。塞德勒称，虽然没有直接证据显示，因为SSG 09 Bergisch Gladbach赢了台北的国际赛，才促成德国国家女子足球代表队的成立，但1981年的台湾行确实对德国女足的发展做出巨大贡献。德国国家女子足球代表队的成长，全世界有目共睹：至今荣获世界足协（FIFA）主办的“国际足协女子世界盃” 2003年和2007年冠军，更赢得8届欧洲国家盃的冠军。

夺冠后的喜悦

以球会友：周台英第一人

1981年参加“世界女子足球邀请赛”的台湾队伍有“木兰”和“良玉”两支队伍。其中木兰队的前锋周台英表现杰出，令人刮目相看。1987年周台英应邀赴德国，在SSG 09 Bergisch Gladbach足球俱乐部踢球。谁会想到，30多年前就有一位台湾女足球员到足球强国的德国踢球，周台英是第一人。周台英在德国球队效力期间，协助该队拿下西德联赛及西德足协盃冠军。周台英在接受德国之声访问时称，1981年的台湾邀请赛不仅让她结识很多外国朋友，也对她后来的足球生涯起到重大的作用。特别是她去德国踢球后，对德国的技术、精神、心理建设各方面有更多的了解。

台湾和德国在体育上的交流虽然不多，但也不全然没有。1987年周台英去了德国踢球，而1981年SSG 09 Bergisch Gladbach来台湾参赛时巧遇一名德国教练。原来当年良玉队的教练是个德国人，是台湾方面透过德国足协邀请到台湾的。塞德勒笑称，德国足协没有提供SSG 09 Bergisch Gladbach任何经费和协助，却先行派了个德国教练到台湾。他乡遇故知，大家开心畅谈之余，该教练多少也提供了一些协助。

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