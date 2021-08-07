当德国遇到台湾：德国啤酒纯酿法在台湾

（德国之声中文网）夏日炎炎，来一罐冰凉的啤酒是许多人的首选。台湾自从2002年加入世界贸易组织后，不同厂牌的啤酒大量涌入台湾，近年来更因“精酿啤酒”的盛行，市场上啤酒种类更多元，消费者的选择更宽广。但不可否认得是，台湾烟酒公司出产的台湾啤酒依然受到普遍的喜爱，2019年的市占率便达58%。该公司啤酒事业部副理陆耀明在接受德国之声访问时称，台湾烟酒公司目前有几款依照德国的啤酒纯酿法（Reinheitsgebot）制造的啤酒，也就是仅仅以麦芽、水、啤酒花和酵母为基底，不添加任何辅料酿制的啤酒，但是它在台啤总生产量的占比不到1%。陆耀明承认，台湾人多半还是喜爱金黄透明、清爽型的淡色拉格，而且是加了辅料如蓬莱米等的啤酒。

德国纯酿法 – 坚持传统 品质保证

尽管德国啤酒在台湾比较稀少也比较贵，但是有越来越多的人喜欢上它。有鉴于这个趋势，台湾的金车公司三年前推出了一系列的“柏克金啤酒”（Buckskin Bier）来抢攻台湾的啤酒市场。德国酿酒师乔纳斯·克雷布斯（Jonas Krebs）在接受德国之声访问时称，因为金车公司想在台湾酿造出最新鲜的正统德式啤酒，因此他受聘来台为金车公司服务。三年来该系列的啤酒不仅渐渐受到台湾人的喜爱，2020年还获得德国“European Beer Star”的三面金牌，分别在“German-Style Pilsner”、“German-Style Heller Bock”以及“Smoke Beer Franconian-Style”项目；在另外的3个项目也各获得一面银牌。柏克金啤酒在多项国际比赛中也屡创佳绩。

来台湾已经3年半的克雷布斯强调，他的啤酒虽然只使用4个原料，却可以做出各种不同风味的啤酒，满足所有顾客的想象。事实上，全世界有200种以上的酵母，100种啤酒花，40种麦芽，而各地的水质大大不同，不同比例的原料组合加上不同的酿造手法，可以制造成千上万种不同类型的啤酒。克雷布斯强调，至今德国所有的啤酒酿造商还是严格遵守有500年传承的纯酿法制造啤酒，一方面是尊重传统，另一方面是确保品质。

台德啤酒文化大不同

陆耀明曾经到德国研习啤酒制造，他对德国人喝啤酒的豪迈态度印象特别深刻，因为德国的啤酒杯往往是1000 毫升大小，至少也是500毫升；而台湾人则习惯将玻璃瓶装的啤酒倒入100毫升的小杯，或直接从小铝罐喝。另外，德国啤酒种类繁多，餐厅酒馆的跑堂除了递上餐牌，往往还会递上酒牌。而且德国人习惯先敬一次酒后各自慢慢喝；台湾人则喜欢不停的敬酒。陆耀明认为台湾人喝啤酒喜欢搭配美食，边喝啤酒边联络感情，有时还在酒席上谈生意。

除了某些德国人会喝加热的啤酒，将它视为治愈感冒的偏方以外，基本上德国人喜欢喝冰啤酒。台湾人却不太在乎啤酒够不够冰冷；啤酒买回家不一定会立刻冰起来，临时想要喝时，便随意放几个冰块进去。克雷布斯对德国之声说，他作为啤酒酿造师，每次看到这种情形，他的心都痛起来了。

海外存知己

其实德国国内经常有人跳出来挑战德国啤酒纯酿法，主张面对新时代的新挑战，应该摒弃传统，选择创新；但是克雷布斯和大部分的德国人还是坚持依循啤酒纯酿法。而依照纯酿法制造的德国啤酒，在台湾也渐渐赢得许多人的喜爱。

30岁的Henry是个台北上班族，周末经常和三五好友聚餐。有一次喝了德国啤酒后，感觉特别顺口，特别醇厚，还会回甘。日后，只要商家有提供德国啤酒，他通常会点来喝。25岁的Bevis是啤酒爱好者，喝遍了台湾市面上喝得到的啤酒。他也喜欢按德国纯酿法制造的啤酒，饮用后总能带给口腔前所未有的感受，而且有种历史感。Vera曾经留学德国多年，她在留德期间开始接触啤酒。返回台湾后，某次喝了台湾啤酒，才惊觉和德国啤酒很不一样，原来台湾啤酒里有浓厚的蓬莱米味道。她对德国之声中说，她还是比较钟情于德国啤酒。

不可否认的是，台湾啤酒市场早已被许多大品牌瓜分，台湾啤酒约占58%，进口的海尼根和麒麟分别占15%和10%，剩下的市场又被各种所谓的精酿啤酒瓜分。但是金车企业啤酒事业部总监李玉群对自家的啤酒仍然深具信心，并且企图透过自家餐厅的推广，经常举办品啤酒会，吸引更多人来品尝德国啤酒，增加对德国啤酒的认识。他相信按德国纯酿法制造的啤酒，靠着它卓越的品质，浓郁的历史感和多变的口味应该可以征服更多人的味蕾。

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