当德国遇到台湾：印象篇

（德国之声中文网）历史上记载19世纪60年代以来，普鲁士多次考虑占领台湾、殖民台湾。但因种种原因这个构想没有付诸实现。如果当年普鲁士真的殖民台湾，台湾人对德国的看法应该会比较复杂；但现在的台湾人对德国简直有说不出的好感。

印象：好之又好

德国之声记者在台北街头访问民众对德国的印象时，几乎只听到满满的溢美之词。30岁的杨先生对德国汽车情有独衷，希望自己以后可以驾驶德国车。此外，他对德国的餐具也印象深刻。可能是因为台湾某些连锁卖场连续推出集点换德国锅具或餐具的活动，因此许多台湾家庭的厨房里有不少来自德国的餐具和厨具。41岁的陈先生本身是台湾西门子公司的职员。他赞美德国是一个非常先进的国家，从汽车、自动化产业到日常生活用品，样样制作精美、品质优良，让人放心。23岁郭登亚是银行职员，没去过德国，却对德国的工艺技术非常青睐，认为德国产品就是品质保证。另外，他曾听闻德国猪脚和香肠配上德国啤酒，应该是绝佳美味。60岁谢女士曾听闻德国社会福利不错，风景尤其优美，她很想去德国旅游。

喜欢德国的十大理由 性感柏林 ２０１３年，有１千１百万人拜访柏林，而且人数还在增加。他们当中的绝大多数是爱聚会玩乐的年轻人，常常“疯”上整整一个周末。感受柏林人的生活氛围，游走于城市中体验历史，在一个废弃的飞机场跑道上滑滑板，然后再去时尚的酒吧里歇着。

喜欢德国的十大理由 清啤、小麦啤和其他 没有比这个更顽固的成见了：德国人喝起啤酒来比谁都厉害。其实不是这样的。邻国捷克和奥地利人更能喝。但要是论啤酒的质量，没有什么能比过德国的无数家啤酒厂。５００年来，德国啤酒酿造的“纯净法”为啤酒的质量提供了保障。

喜欢德国的十大理由 不仅仅有酸菜 １０００大卡也可以是这样滴。德国人对本地菜情有独钟。无论是猪蹄还是酸菜还是绿菜肥肠，他们喜欢吃结实肥厚的东西。同时也有勇气尝试新鲜事物。各大城市中，有许多融汇百川的创意美食。就连纯素食主义者也会满意。除了在柏林，哪还能有德国第一家纯素食主义者的超市啊！

喜欢德国的十大理由 神秘的森林 德国人和森林的关系非同寻常。这里的森林覆盖率为大约三分之一，也是欧洲的森林面积冠军。漫步林中，你可以好好的放松一下，感受人间四季冷暖。绝对给你增添活力。

喜欢德国的十大理由 足球是我们的生命 谁要是说德国人没有激情，那他是没见识过这里周六的足球场或球迷吧。德甲比赛把欢乐与痛苦紧紧地绑在了一起。当然，最美好的还是一起庆祝德国在巴西世界杯上夺冠的那一刻。

喜欢德国的十大理由 从贝多芬到柏林夜店 德国是古典音乐之国。这里孕育了包括巴赫和贝多芬在内的大师级人物。它也是现代电子乐之国，尤其是在９０年代达到顶峰。柏林是舞迷们热衷的地方。德国的电子乐世界闻名。谁要是酷爱这种音乐，就一定不能错过柏林的Berghain和Watergate夜店。

喜欢德国的十大理由 浪漫城堡 德国有数以千计的城堡和要塞。位于巴伐利亚的新天鹅堡可能是最出名的。迪斯尼对其钟爱有加，选择了这个城堡的轮廓作为公司的标志。这里每年吸引着大约１４０万人前来参观。

喜欢德国的十大理由 高速公路Autobahn 说实在的：谁没有梦想过驾驶着自己的爱车，开足马力，勇往直前呢？在德国的高速公路上你就可以这样“撒野”。美中不足的是许多路段有１２０的限速，而且车多的时候你想快也快不了。

喜欢德国的十大理由 德国式的安逸 就像时代精神（Zeitgeist）、旅行的乐趣（Wanderlust）或者媚俗（Kitsch）一样，安逸（Gemütlichkeit）也是一个很难被翻译准确的德语词（中文就可以，哈哈）。这个词描述的是灵魂的一种状态，一种德国人探索内心世界的状态。在这里、在这一刻找到安全感，无论是在１０００人的啤酒花园，还是独自一人深处山间小屋。

喜欢德国的十大理由 出口热销品：圣诞市场 如今，世界各地都有圣诞市场。无论你多不喜欢德国冬天的寒冷和昏暗，热葡萄酒永远美味。还有这里各种各样的传统灯饰。无论是金字塔还是蜡烛拱门，都会在冬天给每一户人家，给每个人的心里带来浓浓暖意。 作者: Elisabeth Jahn/任琛



21岁的大学生陈姿蓉同样的赞美德国的工业和汽车。但更令她佩服的是：德国在两次世界大战后，可以迅速的从瓦砾堆中站起来，自动修复的能力令她景仰。她也提到贝多芬、巴赫、舒伯特、布拉姆斯等德国音乐家，还有尼采、黑格尔、康德等哲学家。她相信德意志是一个杰出的民族。

德国猪脚和咕咕钟

除了上述的德国猪脚、啤酒、香肠、双B 轿车（Benz和BMW）、WMF完美福餐具、厨具之外，在台湾还有为数不少的"德风健康馆"专卖德国健康食品，以及勃肯鞋专卖店、狼爪户外运动品牌专卖店。当然也有各式各样的德国餐厅和面包店。超市里则处处可见标榜来自德国的洗衣精、洗发精、牙膏、净水器、花草茶、哈里波小熊软糖、健达奇趣蛋等等。其实，只要产品上印有德国黑、红、金三色的德国国旗，这些产品在台湾就自然属于高价品，因为产自德国就是口碑和信誉的保证。

德国的顶尖品牌 保时捷 位于斯图加特的保时捷（Porsche)成立于1931年，以生产高级跑车闻名于世。其创始人费迪南德·保时捷是一位享誉世界车坛的著名设计师。保时捷的车标是一个上方有Porsche字样的华丽盾徽，正中是一匹跳跃的黑色骏马，其正上方有斯图加特（Stuttgart)市名，四周以金色为底，镶有黑红两色条纹以及黑色的鹿角图案。

德国的顶尖品牌 莱卡相机 1913年，位于韦茨拉尔市的恩斯特·莱茨光学工厂里诞生了第一部徕卡相机原型。其创始人奥斯卡·巴纳克首次将使用在电影上的35mm胶片运用到了相机上。莱卡135相机的出现改变了人们对摄影的定义。莱卡相机具有坚固、耐用、性能优异的特点，也无疑是现今制作工艺最讲究、最精湛的相机。虽然莱卡相机价格昂贵，但却是所有相机中最保值的。

德国的顶尖品牌 朗格腕表 1845年，费尔迪南多·朗格在萨克森厄尔士山区的小镇格拉苏蒂创建了自己的钟表作坊。1868年，朗格表正式使用 A.Lange & Söhne 这个名字。由于工艺精湛，该钟表品牌深受皇室贵族和社会名流的青睐。朗格表现为世界十大名表之一，迄今年产量只有数千枚，全部为机械贵金属腕表，使得其品质和价位都居高不下。

德国的顶尖品牌 迈森瓷器 萨克森的迈森瓷器有欧洲第一名瓷的美誉。1710年，迈森的阿尔布莱希特城堡开办了皇家瓷器厂，烧制了欧洲最早的一批瓷器。如今， 迈森瓷器从制坯、塑形到雕刻、拼接、彩绘等仍为纯手工制造，价格也因此非常高昂。迈森瓷器的标志是两把只交叉的剑。

德国的顶尖品牌 万宝龙 万宝龙是德国著名的精品钢笔、手表及配件制造商。1906年由汉堡一家文具商创立，商标是一个白色圆角六角星图案，代表着法国最高峰-海拔4810米的勃朗峰。90年代初期，万宝龙开始进入中国大陆。随着中国奢侈品市场的壮大，万宝龙在中国逐渐发展到拥有数十上百家专卖店，还曾被“胡润百富”评为年度表现最佳的奢侈品品牌。近年来，这个以书写工具起家的品牌开始走向轻奢路线。

德国的顶尖品牌 日默瓦 德国科隆的著名高档行李箱品牌日默瓦（Rimowa）创建于1898年，原本是一家生产马具的家族企业。1937年，该公司第一款以航空材料制作的镁合金行李箱投放市场，受到人们的青睐。2000年，它生产出第一款轻质聚碳酸酯行李箱。日默瓦行李箱采用沟槽设计，外观简约独特。今年10月初，法国奢侈品集团LVMH宣布将收购日默瓦，此项交易预计将于明年1月尘埃落定。

德国的顶尖品牌 Hugo BOSS 来自德国麦琴根(Metzingen)的Hugo BOSS是德国的经典品牌，也是世界知名奢侈品牌，主营男女服装、香水、手表、及其它配件。第一款BOSS香水于1993年推出。HUGO BOSS沿袭欧洲风格，又带有浓郁的德国情调。除男装以外，HUGO BOSS还开发出了女装系列。

德国的顶尖品牌 Joop! 相比起历史悠久的百年老店，Joop!时装算是德国奢侈品市场中的“新秀”。1987年，德国设计师沃夫冈·乔普 (Wolfgang Joop)推出了以他的姓氏命名的系列产品乔普 (Joop!)。如今，乔普 (Joop!) 已跻身于德国三大高级时装品牌之一。乔普 (Joop!) 时装结合了传统与前卫，以绚丽、高贵、简约等多种设计风格著称。2002被《经理人杂志》(Manager Magazine) 将Joop!评选为欧洲第四大服装品牌。除服装外，乔普 (Joop!) 还有香水、饰物、皮具及生活时尚等系列设计。



在台湾每年都举办规模或大或小的"德国啤酒节"。台湾啤酒最早的配方来自德国，这也是人尽皆知的事。德国两大历史悠久的瓷器品牌：麦森瓷器以及宁芬堡皇家瓷器，两者都是台湾富人积极收购的珍宝。应该是销售成绩非常惊人，以至于德国公司每年都派人到台湾举办活动，以吸引更多买家。

而台湾旅客从德国返台前都喜欢在当地药妆店买些发泡锭、百灵油（或称中国油）、护手霜、保养品、水果茶等带回台湾。不管是双人牌的厨具、餐具、RIMOWA旅行箱、德国双心牌或莎露斯的保健品，甚至是黑森林的咕咕钟都是台湾人热爱的的德国伴手礼。

不得不爱巴伐利亚的十大理由 新天鹅堡 德国童话般城堡，也是德国最著名的旅游景点之一，每年吸引着140万游客前来一睹路德维希二世的行宫。路德维希生前的梦想是打造一座童话般城堡，可惜在离世前没能完工，而是后来逐渐完成现在的规模。如果路德维希二世知道现在的新天鹅堡成了全世界游客钟爱的景点，一定会很欣慰。

不得不爱巴伐利亚的十大理由 慕尼黑啤酒节 慕尼黑啤酒节是世界上历史最悠久的啤酒节之一，1810年首次举办，至今是吸引访客最多的、规模最大的啤酒节，每年有600多万来自世界各地访客到此一游，感受巴伐利亚的啤酒、香肠、皮裤和女子的传统低胸套裙。

不得不爱巴伐利亚的十大理由 罗滕堡 罗滕堡（Rothenburg ob der Tauber）位于巴伐利亚州西北部弗兰肯地区的高原上，俯瞰陶伯河（Tauber）。德国旅游的浪漫之路和古堡之路交汇于此。这里的浪漫美景尤其让亚洲游客心仪。不少情侣到此度过甜蜜二人世界。

不得不爱巴伐利亚的十大理由 州首府慕尼黑 慕尼黑是巴伐利亚州首府，也是德国最漂亮的城市之一。初到与此，一定要到玛丽恩广场看看圣母教堂和新市政厅。之后别忘了去皇家啤酒屋（Hofbraeuhaus）喝啤酒、吃大肘子，再去英国花园和德国博物馆转转。

不得不爱巴伐利亚的十大理由 拜仁慕尼黑 喜欢德国足球的人，就不用多介绍拜仁慕尼黑俱乐部了。（图为拜仁球场）拜仁是德甲以及欧洲最成功的球队之一，也是经营有方、赢利最多俱乐部。

不得不爱巴伐利亚的十大理由 楚格峰 德国最高的山峰楚格峰（2962米）也在巴伐利亚，属阿尔卑斯山脉。想站在峰尖俯瞰美景，并不需要亲自攀登，这里有攀山列车和缆车，供“懒人”享用。

不得不爱巴伐利亚的十大理由 国王湖 巴伐利亚有200多个大小湖泊，国王湖从名字上看，就知道它的地位了。国王湖位于比邻德国和奥地利的边境小镇贝希特斯加登（Berchtesgaden），湖水翠绿，清澈见底，让你感觉仿佛身处仙境。圣巴多罗买礼拜堂（St. Bartholomä）是国王湖的标志，坐落在湖西岸中段半岛上，只能乘船前往。

不得不爱巴伐利亚的十大理由 拜罗伊特边疆伯爵歌剧院 拜罗伊特边疆伯爵歌剧院(Markgräfliches Opernhaus Bayreuth) 于2012年被列入联合国教科文组织世界遗产名录。这座歌剧院建于1740年代，被认为是18 世纪巴洛克剧院建筑中的扛鼎之作。 拜罗伊特是瓦格纳音乐节的举办地，不过音乐节的节日歌剧院尚未选入世界遗产。

不得不爱巴伐利亚的十大理由 纽伦堡圣诞市场 纽伦堡是巴伐利亚第二大城市。纽伦堡每年的圣诞市场是全世界规模最大的圣诞市场，每年吸引200多万人前来品尝热红酒和圣诞姜饼的美味。

不得不爱巴伐利亚的十大理由 巴伐利亚家常菜 巴伐利亚共有800多个啤酒屋，600多家啤酒酿酒厂，和4000多家传统菜馆，到这里来旅游，吃喝问题是不用愁了。巴伐利亚人管家常菜称为Brotzeit,按照字面翻译，就是“到了吃面包的时候了”。巴伐利亚的啤酒、猪肘子，再配上椒盐卷饼，简单而美味。 作者: Kerstin Schmidt



普鲁士印象

说起德国人，台湾人普遍有着刻板印象：守时、守法、守秩序、认真严谨、讲求精确、一板一眼等等，可能有点无趣，不够浪漫，但绝大部分的台湾人对德国人深具好感。

台湾驻德国代表谢志伟在接受德国之声访问时指出，其实台湾人对德国的印象，很多时候还停留在普鲁士时代。谢认为，当时的中国积弱不振，台湾又割让给日本，成为日本的殖民地。在面对兵强马壮的普鲁士时，台湾人直接投射出对强者的崇拜与敬仰，直到今日。不论是普鲁士的军事、工业、国家体制乃至遵守榮譽、忠誠、服从、勇敢、守法、守时、勤劳、讲求精确等美德，都受到台湾人的喜爱和向往。

十处德国童话美景 不来梅 很多格林童话取材德国。其中一个著名的故事讲述了一只驴、一只狗、一只猫和一只公鸡想成为不来梅城市音乐家的故事。它们并未成功，但自1953年来其雕像一直矗立在不来梅市政厅旁。这个童话故事本身更为古老：2019年迎来200周年。

十处德国童话美景 马尔堡 德国1975年开启了600公里的“童话之路”，这条路通往格林兄弟生活过的地方以及他们童话故事的发生地。不来梅是其中一站。另一站是马尔堡：格林兄弟曾在这里学习，周边充满了中世纪气息。

十处德国童话美景 拉科茨桥 拉科茨桥也称“魔鬼桥”，看上去神秘而浪漫 ，就像是通往童话世界的路。事实上，这座桥位于东德克罗姆劳映山红和杜鹃公园中央，每年吸引成千上万的游客。不过截至2020年，该桥都要接受修复。

十处德国童话美景 易北河砂岩山脈 是不是精灵或者小矮人们住在这里？这处令人印象深刻的景观在萨克森州德累斯顿附近。易北河砂岩山脈，也被称作“萨克森小瑞士”，以奇异的岩石而闻名，这些岩石是由白垩纪的海水沉积而成。《纳尼亚传奇》、《糖果屋》等电影都在这里拍摄。

十处德国童话美景 新天鹅石堡 巴伐利亚州阿尔卑斯山边缘的新天鹅堡如此美轮美奂，以至于它成为迪斯尼睡美人城堡的原型。它由路德维希二世于1869年建造，是中世纪骑士城堡的典范。这位性格内向的国王想将新天鹅堡作为一个逃离世事纷扰之所，让他可以躲入童话世界。

十处德国童话美景 罗滕堡 德国巴伐利亚州小城罗滕堡完全是一个童话世界。充满中世纪韵味的建筑、蜿蜒的小巷、塔楼还有连绵的城墙，整个城市俯瞰陶伯河——罗腾堡极富浪漫情调。这里每年迎来超过200万游客。

十处德国童话美景 布劳博伊伦的蓝瓮 这个世外桃源位于巴登-符腾堡州，周边流传着许多民间故事。蓝绿色湖水岸边的石雕也有一个故事典故“美丽刘的故事”（Historie von der schönen Lau），讲述了悲伤的水妖如何在蓝瓮中再次学会微笑。

十处德国童话美景 利希滕施泰因城堡 这座迷人的城堡有着“符腾堡童话城堡”的绰号。难怪它会成为童话电影“睡美人”的取景地。这座新哥特式的城堡是在中世纪骑士城堡的基础上，于19世纪中叶建造而成。它坐落在于施瓦本山西北埃哈茨河谷的陡壁上，要在导游陪同下才能参观。

十处德国童话美景 仙女洞 图林根州的萨尔费尔德仙女洞散发出神秘气息。几百年前，人们曾在该板岩山采矿。随着时间的推移，采矿产生的地下洞穴形成了一个迷人的钟乳石世界。 仙女洞因其绚丽的色彩在1993年被列入吉尼斯世界纪录大全，被称为“世界上最色彩缤纷的景观”。

十处德国童话美景 哈茨山的女巫跳舞广场 童话里怎么能没有坏人呢？如果想亲身感受童话世界，应该在4月30日至5月1日这个夜间前往哈茨山，感受沃尔帕吉斯之夜（也称“女巫节”）。街上许多“女巫”和“魔鬼”嬉戏，特别是在图上的女巫跳舞广场和哈茨山脉的最高峰布罗肯峰。 作者: Elisabeth York von Wartenburg



距离的美感 历史的陌生

由于对德国人极具好感，台湾人非常乐于将台湾蔡英文总统和德国默克尔总理相比拟，称这两位女性政治人物在许多方面有共同点。

定居柏林的台湾作家陈思宏称，台湾人对德国普遍有莫名的好感。这个好感可能缘自于：距离上的遥远，历史上的交集少，双方在文化和心灵上欠缺互动，对彼此其实是陌生的。在台湾，处处可见德国汽车的广告。台湾媒体对德国的报道正面消息多于负面消息。陈思宏称，很多台湾人只注意到德国在战后奇迹般的崛起茁壮，却忽视德国其实正面临严重的民粹主义和极右派的挑战。他认为，台湾人仿佛只想看到德国美好的一面，刻意忽视德国的阴暗面和遭遇到的残酷现实；他强调，不是每一个德国人都守时、守法、守秩序、实事求是、刻苦耐劳、乐于精益求精。

从纳粹到转型正义

陈思宏经常在台湾各中、小学演讲，介绍德国。他告诉德国之声，他在演讲的过程发现一个令他极度不安的现象：台湾的中小学生，特别是男学生，对于希特勒和纳粹有莫名的好感和崇拜。事实上2016年台湾才爆发新竹光复中学学生在校庆上变桩打扮成纳粹的事件，后来遭到各方挞伐。在台湾的军用品店也处处可见贩卖纳粹相关用品。陈思宏无法透视其中的原因，但指出，台湾小孩可能不了解纳粹残酷的本质，只看到纳粹阳刚、军事、国族主义的极致表现，误以为透过军事或其他暴力手段，可以达到目的，甚至征服其他民族。

陈思宏因此认为，台湾要先反省自己的黑暗历史，才能让台湾小孩进一步了解纳粹恐怖和荒谬的本质。其实，不只陈思宏还有许多台湾人都持类似的看法，并且支持台湾实现"转型正义"。

唯二坏印象：纳粹及世界大战

28岁Lidia 是行销人员，曾去过慕尼黑、柏林和法兰克福短暂旅游，对德国有一些看法。她在接受德国之声街头访问时赞美德国人认真、谨慎、严肃、要求精准，因此机械、工艺作品精致完美。她对德国仅有两个负面印象：纳粹屠杀犹太人以及前后二次发动世界大战。

与此同时，她也替德国缓颊，肯定德国人勇于面对历史上的错误，深刻反省并且诚恳道歉；她提到德国政府建立许多大型博物馆，一再提醒后代莫要重蹈覆辙。另外，默克尔的难民政策展现德国人无私的勇气和人道精神。