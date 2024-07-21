当幼儿园摇身变成老人活动中心

随着中国人口出生率骤降、老年人口显著增加，很多幼儿园关门歇业，而老人活动中心却蓬勃兴起。“银色经济”成为政府经济政策的关注点。

（德国之声中文网）在中国北方城市太原曾经的一所幼儿园里，一群老年人正随着老歌翩翩起舞。婴儿潮已经过去，人口老龄化越来越受到关注。官方数据显示，未来几十年里，数亿中国人将步入老年，而中国计划生育政策导致的长期低生育率让他们后继乏人。

老龄危机已经波及教育部门，全国各地数千所幼儿园因招生不足而关门大吉。与此同时，养老产业正在兴起。例如这所曾经的幼儿园里，彷佛一夜之间，吵闹的孩子长成了白发老人。

"（这个问题）随着儿童数量持续减少而变得尤为明显。"56岁的园长李秀玲（Li Xiuling，音译）告诉法新社。

她说："随着幼儿园的学生越来越少，我一直在思考如何充分利用它。"

李秀玲的幼儿园成立于2005年，最多时曾容纳280名儿童，但去年不得不歇业。去年12月，它更名为"青春印象"，重新开张，成为退休老人活动中心。目前，这个地方吸引了约100名中老年学习者，他们来学习音乐、舞蹈、模特和其他科目。

"这是一个相当进步的主意。" 李秀玲说，"他们来这里是为了实现年轻时的一些梦想。"

人们来这里不只是等着变老而已

一个雨天的早晨，在这里的一间教室里，一位模特教练带领着一群穿着传统旗袍、举着粉色油纸伞、头发梳得整整齐齐的老年妇女在教室里练习走猫步。

在另一间教室里，中老年学生们围成半圆形，随着激昂的社会主义歌曲的节奏敲打着非洲鼓。

63岁的何英（He Ying，音译）说，加入该中心帮助她克服了退休后缺乏自信的问题，并结识了新朋友。

她告诉法新社记者："我过去常常觉得自己的文化生活……非常贫乏，生活没有多少意义。"

她说："（这里的人）并不只是等着变老而已。"

根据政府数据，去年中国有近15000所幼儿园关闭，入园人数比2022年减少了530万。在工业大省山西，人口总数正在下降，去年死亡人数比出生人数多出78000人。

据政府数据，2023年，中国有近15000所幼儿园关闭，入园人数比2022年减少了530万 图像来源: Ding Ting/Xinhua/picture alliance

这家老人活动中心还保留着过去的痕迹，曾经的教室墙壁色彩鲜艳，房间里摆放着双层床和矮小的课桌。

对于曾在幼儿园任教、现在为退休人员授课的严希（Yan Xi，音译）来说，这种角色的转变需要一些时间来适应。

她说："小孩子对你言听计从，但老年人……有自己的想法。"

"我必须更努力地思考如何与他们沟通，"严希对法新社说。

据当地新闻报道，其他几所机构通过从学前教育转向老年教育取得了成功。56岁的学生孙林芝（Sun Linzhi，音译）说，他们发现了"老年人对教育的需求"。

她告诉法新社记者，自从加入太原这家活动中心以来，"我感觉自己又变年轻了"。

中国人口老龄化问题十分严重 To view this video please enable JavaScript, and consider upgrading to a web browser that supports HTML5 video

三中全会也许会讨论"银色经济"

根据官方统计，去年中国老年人口显著增长，60岁及以上人口增加了近1700万。

根据《经济学人》智库的数据，该年龄组已经占到了总人口的20%以上，预计到2035年这一比例将上升至近三分之一。

中国政府计划在2025年之前推出"相对健全"的全国养老体系，但中国缺乏养老院，而且地区间覆盖率存在巨大差异。

本周，中国高层领导人在首都召开的二十届三中全会上，可能会讨论他们所称的"银色经济"的未来。

中国政府预计，到2035年，从老年人友好型旅游到技术驱动型医疗保健等面向老年人的产品和服务价值可达30万亿元（4.13万亿美元）。

但中国政府一直难以扭转出生率骤降的趋势，而这是中国人口结构失衡的主要原因。

太原这家老年活动中心的负责人李秀玲说，她怀念教室里充满活力的幼儿园时代。

"我非常容易动感情，"她指着废弃的床铺和课桌说道，"我们把它们留下来作为纪念。"

（法新社）

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