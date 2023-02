当年德国是否能阻止希特勒上台？

(德国之声中文网)20世纪30年代初,阿道夫·希特勒和他的纳粹党看起来似乎并不太可能夺取政权。

1932年秋天,随着受大萧条影响的经济开始好转,纳粹党的支持率也在下降。在1932年11月的德国联邦选举中,希特勒的德国国家社会主义工人党(即"纳粹党")赢得了最多的选票,但未能获得绝对多数,这意味着希特勒不得不在持续的政治僵局中组建一个执政联盟。值得一提的是,那次选举是纳粹夺取政权前最后一次自由和公平的投票。

据德裔以色列历史学家、作家、耶路撒冷希伯来大学现代史荣誉教授迪纳(Dan Diner)说,当时认为希特勒会在1933年1月30日登上总理宝座的人并不多。

希特勒独裁统治的结果众所周知。希特勒的破坏性战争导致全世界6000万人死亡,600万犹太人在大屠杀中丧生,同样遇害的还有几百万辛提人、罗姆人、残疾人和同性恋者。

希特勒在1932年与议会的纳粹代表开会时行纳粹礼

"夺取政权"其实是"移交政权"

耶路撒冷希伯来大学的迪纳教授说,1932年秋天,纳粹党"处于下行中,经济处于上行中"。"恰恰是在这个时候,希特勒被任命为总理。这真的不应该发生",他说。

但这确实发生了,剩下的就是历史了。正如迪纳所指出的,1933年1月30日后来成为20世纪德国历史上最关键的时间点之一。

在德语中,1月30日被标记为 "Machtergreifung",也就是"夺取权力"。然而权力不是由希特勒夺取的,而是在时任总统保罗·冯·兴登堡任命希特勒为总理时交给他的。

本来,年迈的保罗·冯·兴登堡一直抵制希特勒,在1932年的投票结果出来后仍拒绝授予希特勒总理职位。

希特勒最后被任命为总理是暗箱操作和政治阴谋的结果,许多人都扮演了阴险的角色。其中就包括德国民族主义保守派政治家冯·帕彭(Franz von Papen),他不得不在1932年11月辞去总理的职务,希望凭借希特勒东山再起。帕彭劝说冯·兴登堡任命希特勒为总理,这样帕彭自己就可以成为副总理。这些民族主义保守主义的政治精英以为,他们可以控制希特勒,将其当作"工具人",但这个计划显然适得其反。

希特勒1932年在巩固权力时面对困难

英国历史学家克肖(Ian Kershaw)认为,希特勒并不是德国从贵族制向民主制转变过程中的必然结果,但他也不是"一个意外"。

在大萧条时期,民族主义保守主义的政客不自知地成为了希特勒崛起的设计师,这发生在他们破坏民主制度和社会主义威胁以维护自己的经济利益之时。

历史学家克肖说,虽然这些德国政客们乐见专制统治,但他们严重低估了希特勒的野心,也低估了希特勒将一战失败的民族耻辱转化为二战炮火的能力。

老照片:20世纪30年代德国掠影 法兰克福到纽伦堡的摄影之旅 在第一次和第二次世界大战之间,德国摄影师保尔·沃尔夫(Paul Wolf)和阿尔弗雷德·特里希勒(Alfred Tritschler)一起沿着美因河畔开始了他们的摄影之旅。2020年10月5日至2021年1月16日,题为"从法兰克福到纽伦堡的驾车之旅摄影展览"在纽伦堡的徕卡画廊举办 。该展览将展示这次旅程中拍摄的一些令人印象深刻的照片。

老照片:20世纪30年代德国掠影 从美因河畔启程 这张照片展示了美茵河畔法兰克福及其历史悠久的 Eiserner Steg铁桥。美茵河是莱茵河最长的支流,贯穿德国中部。在二战爆发的前几年,摄影师保罗·沃尔夫和阿尔弗雷德·特里希勒一路南下,将黑森州、巴伐利亚州和巴登-符腾堡州许多城市和村庄的人物风情与美景纪录在镜头下。

老照片:20世纪30年代德国掠影 法兰克福市中心 埃申海默大街(Eschenheimer Straße)是法兰克福市中心最繁华的街道之一。1944年,第二次世界大战使这里基本上成了一片废墟。

老照片:20世纪30年代德国掠影 俯瞰法兰克福老城 这张照片是从大教堂上拍摄的法兰克福老城景色。10年之后,老城在第二次世界大战中遭到轰炸,几乎被夷为平地。

老照片:20世纪30年代德国掠影 公路与铁路 沃尔夫和特里希勒的旅行使用汽车作为交通工具,当时拥有汽车的人还寥寥无几。 比起老式的火车,驾驶机动灵活的汽车有着明显优势,但这一乐趣也非常的昂贵。实际上他们的这次旅行拍摄主要受大型汽车制造商的委托。

老照片:20世纪30年代德国掠影 阿沙芬堡 阿沙芬堡(Aschaffenburg)位于法兰克福的东南部,是沃尔夫和特里希勒旅途中的一站。图为约翰尼斯堡皇宫前的美茵河,这里曾是美茵茨大主教和选帝侯的府邸,也是位于下弗兰肯地区的这座城市的地标。10年后,城堡遭到炸弹重创,几乎完全被烧毁。

老照片:20世纪30年代德国掠影 美茵河畔的米尔滕贝格 沿着美茵河再往下走,便来到沿岸城市米尔特贝格(Miltenberg),象征着现代化的一辆 "阿德勒 "牌汽车停放在市场广场旁的 "Zum Riesen "旅馆前。该旅馆是德国最古老的旅馆之一。许多名人曾在这里下榻,如巴巴罗萨(Barbarossa)皇帝、马丁·路德(Martin Luther)、理查德·施特劳斯(Richard Strauss)以及美国摇滚歌星猫王。

老照片:20世纪30年代德国掠影 韦特海姆市的街景 韦特海姆(Wertheim)是巴登-符腾堡州最北端的城市,位于与巴伐利亚州交界处。在那里,陶伯河汇入了美茵河。沃尔夫和特里希勒用他们的35毫米照相机拍下了韦特海姆老城中的小巷卡佩伦加斯的景象。

老照片:20世纪30年代德国掠影 农业技术革命 在一战后的德国农村,帮助人们逐渐实现农业机械化的拖拉机比自命不凡的欧宝汽车更令人兴奋。在这个弗兰肯地区的村庄也是如此。

老照片:20世纪30年代德国掠影 弗兰肯乡村的“菊花妇 ” 保罗·沃尔夫和阿尔弗雷德·特里希勒的摄影也纪录了不同地区的人文风情,例如弗兰肯地区的这位手捧菊花的老妇人 。该写实肖像作品的拍摄风格与德国著名肖像摄影师奥古斯特·桑德 (August Sander)的拍摄风格颇为相似。

老照片:20世纪30年代德国掠影 美茵河畔维尔茨堡 当保罗·沃尔夫和阿尔弗雷德·特里希勒抵达维尔茨堡(Würzburg)时,他们只完成了计划中的旅途的一半。图中为横跨维尔茨堡美茵河的老古桥。维尔茨堡也是在这张照片拍摄几年之后在战争中被摧毁的城市之一。

老照片:20世纪30年代德国掠影 观察旁观者 保罗·沃尔夫和阿尔弗雷德·特里希勒在维尔茨堡的老吊车旁拍摄了这一镜头。这台建于1773年的巴洛克式海港起重机位于维尔茨堡美茵河畔,经过战争的洗礼幸存下来。而背景中的马林贝格堡则没有这么幸运。



德国历史本可以不同

"那些没有走的路。或者:本可以不同"(Roads not Taken. Or: It could have turned out differently),柏林德国历史博物馆的这一展览重新评估了1933年1月30日以及其他改变德国、乃至世界历史进程的日期。

这个展览是基于德裔以色列历史学家迪纳的想法,是一次回溯之旅,思考从1848年到1989年里14个决定性历史时刻,如果事件轻微转变可能会如何改变历史、影响未来。

"这并不是要讲述一个不同版本的历史、一个反事实的历史",迪纳说,"相反,这是要通过对另一种可能的历史进程的透视,让我们能够更敏锐地观察到真正发生的事件"。他说,通过使用"现实房间"的档案图像和"可能性房间"的艺术化场景来考虑不同的历史可能性,展览使参观者能够更好地理解所发生的真实情况。

例如,1989年11月9日推倒柏林墙的和平革命被视为"幸运",因为那之前几个月,东德政权还在赞成中国对天安门广场抗议活动的残酷镇压。

再例如,展览也思考了1944年对希特勒的暗杀行动是如何失败的。

民主制度在希特勒上台前已经崩溃

1933年1月30日希特勒掌权是一个关键时间点,因为那时尚未有千万生灵涂炭。这场展览展示了,那些保守主义力量维护权力的努力,如何为希特勒释放其"爆炸力"(迪纳的说法) 铺平了道路。

在魏玛共和国后期的混乱中,总统冯·兴登堡通过紧急法令进行统治,有时还解散议会,在他自己认为合适的时候任命和解雇总理--正如他对希特勒所做的那样。

德国首部民主宪法的诞生地——魏玛 魏玛—歌德和席勒的第二故乡 1919年2月6日至8月21日,德国制宪国民会议在图林根小城魏玛昔日的宫廷剧院召开。423名民选代表面对艰巨的任务:建立临时政府、制定民主宪法并与战胜方盟国签订和平条约。

德国首部民主宪法的诞生地——魏玛 柏林弥漫火药味 德国在一战中战败,1700万人在这场战争中丧生。同盟国方面指出德国要为挑起战争负全责。德皇流亡国外,在刚刚诞生的共和国,抗议、暴动此起彼伏,内战一触即发。图为1919年5月11日柏林工人的一次示威集会。

德国首部民主宪法的诞生地——魏玛 帝国议会遭殃 在这种情况下,士兵进驻了柏林的帝国议会,这里无法作为国民会议开会的地点。柏林建筑管理部门1919年5月在一份报告中称,议会大楼内部设施严重受损且污秽不堪,必须先进行彻底消毒和整修,此前无法当作议会工作场所。

德国首部民主宪法的诞生地——魏玛 移师魏玛 于是议员们将会议地点移至相对宁静的小城魏玛。会场—昔日的宫廷剧院被改名为“德意志国家剧院”。与柏林相比,魏玛易于防守,有数千人守卫,整个市区禁止出入。图为一张1919年发行的明信片。但图片上看不到的是,剧院周围临街房屋的阳台上都有手持机枪的士兵把守。

德国首部民主宪法的诞生地——魏玛 “亲密无间” 会场空间有限,议员们不得不拉近彼此的距离。会议选举社民党主席艾伯特(Friedrich Ebert)为总统。社民党是议会第一大党,第二和第三大党分别是天主教中心党和自由民主党。这三个党组成了“魏玛联合政府”。1919年7月31日,制宪会议通过了新宪法。

德国首部民主宪法的诞生地——魏玛 “国家权力来自人民” 魏玛宪法是德国首部民主宪法,起草人是自由派的国家法学家普罗伊斯(Hugo Preuß)。社民党政治家大卫(Eduard David)称有了这部宪法,德国是“世界上最民主的民主国家”,在保守派政治家费伦巴赫(Konstantin Fehrenbach)看来,德国人成了“地球上最自由的民族”。

德国首部民主宪法的诞生地——魏玛 “先天不足”的宪法 1919年8月11日,总统艾伯特在魏玛附近的施瓦茨堡宫(Schloss Schwarzburg)签署了新宪法。在魏玛共和国,设置总统一职也是作为议会的制衡力量,任期7年,由民选直接产生,拥有广泛的权限。

德国首部民主宪法的诞生地——魏玛 “没有民主主义者的民主国家” 艾伯特(左)和阿登纳(Konrad Adenauer)是德国历史上关键性的两个政治人物。阿登纳当时还是科隆市长,1945年后成为德国历史上第二个民主共和国的首任总理。魏玛共和国失败的原因是,当时德国的普通民众和精英都还没有建立起民主意识。魏玛共和国被称为“没有民主主义者的民主国家”。

德国首部民主宪法的诞生地——魏玛 没有答案的问题 当艾伯特1919年8月21日对宪法宣誓的时候,没有举行庆典和隆重的仪式。然而还是有很多人聚集在魏玛的剧院广场上。在95年后的今天,人们仍在争论不休的一个话题是,德国第一部民主宪法的“先天不足”在多大程度上加速了魏玛共和国的衰亡和希特勒的崛起。

德国首部民主宪法的诞生地——魏玛 魏玛的教训 今天联邦德国政治制度的基础是基本法。与魏玛共和国相比,总统的权限明显被削弱;同时民众通过全民公投直接影响政治决策的可能性也很有限。而政党在塑造政治意愿方面的作用被明确写进宪法。此外,议会设置了5%得票率的门槛,以避免议会党派分裂成许多小党派。在魏玛共和国制宪会议召开95周年之际,柏林市博物馆在2月7日起举办一个专题展览。



如果冯·兴登堡没有走这条路,希特勒可能就无法在1933年2月国会纵火案后制定自己的总统令(要求冯·兴登堡签署),通过这一总统令,希特勒中止了《魏玛宪法》中规定的民主权利,将全部权力握在手中。

"最大的问题是,保障民主的机构崩溃了",迪纳说。

那么今天我们应该从中吸取什么教训?迪纳的答案很简单,却很有意义:"你要从中学会尊重(保障民主的)机构"。

另外,也要保持警惕。1933年1月30日晚,纳粹武装力量率领火炬游行队伍穿过柏林街道、前往勃兰登堡门时,大多数人没有注意到正在开始的灾难。即使在新闻界,也很少有人察觉到危险。

人们没有注意到任何警告,历史没能走上不同的路。然而,这一切本可以如此不同。

"那些没有走的路"(Roads not Taken)在柏林的德国历史博物馆的展览将延续至2024年11月24日。

