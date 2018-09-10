当娱乐圈变成“韭菜地” “韭菜”们有话要说

（德国之声中文网）据说如今中国的演艺圈流行着这样一句话"你补税了吗？"。自从网传今年8月中国当局开始将影视圈艺人个人所得税税率从原本最低6.7%左右大幅上调至42%之后。各路明星艺人、经纪公司相互见面时首先都会问对方是否已经被税务机关调查，是否已经完成补税。

更有包括"新浪金融"知乎官方帐号在内的媒体报道称，中国政府已经口头传达要求各路明星10月份必须要补缴完税收。报道援引一位不愿具名的娱乐圈老板报道称，由于"阴阳合同"事件，娱乐圈发生大地震。政府的要求是，艺人先去补缴，到了10月底再抽查，所以现在明星艺人都在忙着去补税。

这位老板在接受"新浪金融"采访时表示，除了被曝光的明星外，实际上大部分艺人都有偷税漏税的问题。歌手更严重，排名靠前的艺人和影视公司都会中招。"在他看来，接下来，一、二线明星以及整个娱乐圈将面临大洗牌。

崔永元怒怼冯小刚 是2018年中国演艺圈的洗牌性质事件

曾经在中国一线娱乐节目担任导演的姜先生也观察到了眼下各路娱乐界明星及影视制作公司纷纷"踊跃"补税的现象。曾和多名一线明星长期合作的他向德国之声表示，导致政府到娱乐圈"割韭菜"的原因是一系列的。起因是中国央视前著名主持人崔永元"努怼"著名导演冯小刚，并曝光包括冯小刚、范冰冰在内的广大演艺圈明星涉嫌利用"阴阳合同"偷税漏税。而对于处于中美贸易战和地方财政状况堪忧的中国政府来说，崔永元有关明星艺人偷税漏税的爆料无疑给政府增加财政收入提供了绝佳的机会。姜先生告诉德国之声："总的来说，国家的国库还是缺钱。缺钱拿谁下手呢？肯定是这些明星啊。他们收入高，民怨也高。而且也确实存在这种逃税漏税的事情。这就和当年嘉庆杀和绅一样。"

法不溯既往？

导演过诸多获奖电影作品，如今在北京电影学院任教的一位学者并不认同如今明星大面积补交税款的说法。他认为，目前大多数人和各路企业都在观望，等待当局更清晰的政策细则出台，也看实施力度倒底如何。震动确实是全行业性的，但最终冲击有多大还不好判断。

他解释称，所谓补税，目前指中国当局要个人工作室今年上半年要按严格新政之后的42％补交，而不能按过去6-7％交。涉嫌违反法不溯既往原则，争议极大，目前似未铺开强制执行。但他强调："注意，这些工作室并不违法，是中国法律环境下的避税方法。与阴阳合同等违法行为不同，而那些违法偷税行为除了范ice（编者注：范冰冰）这个出头鸟之外，似也未铺开大查，所以也还谈不上大面积补交。"

这位导演坦言，影视行业总体上说近年和中国的一切一样乱象丛生，但总体体量太小，他并不认为中国的影视行业"比其它政商利益密集处更黑"。他认为从法律的角度上来说，中国影视界明星利用各地优惠的税务政策，开设工作室的做法不违法。这些地方性的优惠政策充其量是一种漏洞。如今突然收紧，还要溯既往。在这位导演看来"政府出尔反尔公信全无"，是一种不对等的博弈。

没有指控 没有任何消息 范冰冰去哪儿了？（资料图片）

杀"冰"儆猴

另一位毕业于北京电影学院，如今旅居德国的电影人向德国之声表示。中国官方的新政策出台后会改变影视圈的征税方式，"确实不管是个人跟公司的收入都会产生蛮大的影响"。以他对中国国内情况的了解，冯小刚，范冰冰等人被推上风口浪尖，需直接面对逃税漏税指责其实是一种"杀鸡儆猴"的事情，"因为毕竟整个娱乐圈可能都存在偷税漏税的问题，一查不全沸腾了？"他指出，本来中国影视圈"基本教育水平就不高。什么法律税务保险，大多数从业者我感觉都不怎么在乎。"

"杀鸡儆猴"也是一位中国影视圈内一位出品人对范冰冰消失多时的背景下，影视界明星面临补税压力一事的看法。这位由二线演员转型为制片出品方的影视界人士向德国之声透露，与其说是明星们正忙着补税，不如说是"一个个查到的被逼无奈的在补税"。据她所知，税务机关在"四个月内把一年的税收任务都完成了"。她感叹目前形势险要，好多剧组都已经停止运作，处于观望状态。她本人如今正"老老实实的在家呆着"，因为"挣那点钱还不够缴税的"。

按照中国税务系统目前的人员配置，就算开足马力严查影视界偷税漏税的情况，也难免遇到力不从心的挑战。自主经营影视制作公司多年的姜先生指出，北京税务机关的专管员是一个人负责监管1500家到3000家公司。如果仅仅依靠他们来实施对影视业纳税情况的监管，其实是件"不太现实"的事情。