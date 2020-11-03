 当大局已定 特朗普将会选择如何离场？ | 德国之声 来自德国 介绍德国 | DW | 06.11.2020

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时政风云

当大局已定 特朗普将会选择如何离场？

目前来看，拜登当选可谓十拿九稳。在这位民主党人获胜后，特朗普会像其前任们一样，发表体面的败选讲话，或者向拜登表示祝贺吗？从这位总统目前的表现来看，这让人有点难以想象。

US Wahlen 2020 | Donald Trump Rede (Evan Vucci/AP Photo/picture alliance)

（德国之声中文网）“我们尊重民主制度的权威……必须永远将美国放在首位。我们会支持这位新总统，并给予他美好的祝愿“，这段话是1992年老布什败选时说的。他当时向其竞争对手、民主党人比尔·克林顿表示祝贺。

有人在推特上转发了这段视频，表示这是上次当一位总统未能成功连任时的情景。

老布什是美国历史上为数不多连任失败的总统。自1992年以来，每位总统——无论是来自民主党还是共和党，都成功连任。直到现在。

从目前的情况来看，特朗普连任基本无望。他会向老布什一样体面地认输、并向自己的竞争对手表示祝贺吗？至少这位现任总统的推特上，没有透露出丝毫这方面的讯息。

在拜登选情反超后，特朗普连发推特，控诉选举舞弊，计票混乱。他反复称，选举日结束后到达的投票都不应该被计入，并表示将会诉诸最高法院。

他还写道，“伴随着极端的左派民主党对共和党参议院的攻击，总统职位变得更加重要”。

在本周四晚白宫简短的记者会上，特朗普直接指控宾州等地的计票都是“腐败的民主党政治机器”的一部分，并再次声称他已经大选获胜。

这些当然都被看在眼里。美媒《今日美国》11月6日发文，题目就是《特朗普会发表败选演讲或者祝贺拜登吗？如果答案是否定的，他将打破一个多世纪以来的传统》。

文章写道，“如果说选举就像……一场战争，那么总统的败选演讲就是和平条约”，但是特朗普目前“没有要离开战场的迹象，就更不要说向其竞争对手乔·拜登伸出橄榄枝了”。其中提到，大家都不知道，特朗普不是一个喜欢认错、认输的人，“更容易引发裂痕，而不是治愈裂痕”。

如果特朗普没有发表败选演讲或者向拜登表示祝贺，他将打破美国124年以来的传统，会给民主体制带来非常不好的影响。

不过，也有专家认为，特朗普将会发表败选演讲，哪怕只是为了维护他的政治地位。《今日美国》援引作家法里斯(Scott Farris)说，特朗普并不是第一个质疑大选结果的失败者，比如尼克松在1960年输给肯尼迪时也曾这样做。当特朗普权衡利弊、考虑子女的政治未来时，他会选择相对体面地离场。

US Wahlen 2020 | Donald Trump Rede (Evan Vucci/AP Photo/picture alliance)

特朗普会选择体面离场吗？

早在选举前，特朗普就曾多次拒绝表态是否会接受败选结果。9月在白宫记者会被问到，如果大选中败给拜登能否承诺和平移交权力时，这位总统回答说：“我们要看看发生什么再作决定。”

在4年前希拉里竞选失败后，她谈到了失败的苦涩，但也呼吁其支持者，尊重并且支持权力和平过渡，并给未来的总统特朗普一个机会。如今，特朗普也会这样做吗？

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