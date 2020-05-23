当地主家也没有余粮 谁还买得起奢侈品？

（德国之声中文网）由于缺少特别是来自中国、中东和美国的游客，这些奢侈品品牌的销售量大减。往日里，他们给欧洲店面带来的营收高达35%到55%。

在全球经济陷入衰退的背景下，再加上人们担心第二轮疫情还会到来，短期之内大批游客重新涌入的可能性微乎其微，而当地的消费者也无法补足游客的短缺。

在米兰最著名的购物商场埃马努埃莱二世拱廊，戴着口罩的店员闲站在空荡荡的Prada、Chanel和 Louis Vuitton的专卖店里。四分之三的餐馆仍然选择不营业。

米兰高档百货商店文艺复兴百货店Gucci专柜旁站着的一名店员说："现在很清静。我想，这种情况可能会持续几周吧。希望不是几个月。"

意大利时尚联合会主席Renato Borghi说，联合会在对米兰大约100家零售店进行调查问询之后发现，5月18日开始重新营业的这些商店，在重新营业的第一周平均销售额同比减少了30%。

他补充说，对于市中心的奢侈品店来说情况可能更糟糕，因为他们更依赖于游客，而且还有很多当地人目前都仍在家办公。

一名在一家高档鞋店工作的店员请求媒体不要透露他的身份，因为他本不可以泄露销售信息。他说，上周六他卖出4双鞋，而平时他一天可以卖出10双。罗马一家珠宝店的店长说，恢复营业的第一周他们的营业额只有去年同期的70%。

相比之下，巴黎的奢侈品店生意看起来要好得多。礼拜一下午，巴黎香榭丽舍大街Louis Vuitton旗舰店的门外排了17个顾客。店家还在地下画了白线，提醒顾客之间保持安全距离。

法国LVMH集团没有回复路透社有关店面重新营业后销售额的问询。

Gucci的母公司开云集团（ Kering）则表示，法国的初步情况令人感到鼓舞。专卖店的顾客流量比想象中的要高。越来越多的顾客开始花钱购物。

欧洲普遍弥漫的谨慎气氛同中国和韩国的情况形成鲜明对比。今年3月，中国和韩国境内的奢侈品店重新开始营业后，尽管一些品牌还涨了价，但是包括 Hermes、Louis Vuitton和Dior在内的这些大牌的销售量都实现了两位数增长。

尽管如此，贝恩咨询公司预测，今年第二季度全球高档服装、箱包、珠宝和化妆品的销量可能会下滑50%到60%。

这些品牌也都采取不同的策略减轻疫情期间的损失。例如 Chanel和Louis Vuitton就采取涨价的方式保持利润收益。



Gucci的创意总监 Alessandro Michele 这周对外宣布，以后一年只会发布两季新品，而不再是五季。他希望服装能够在店铺里销售的时间更久一点。

经济不景气的时候，消费者们也会变得更加谨慎。欧盟委员会预测，今年欧元区家庭的存款占收入比率将达到19%，去年的占比为13%。

伦敦的奢侈品商店到6月15日前都还不能恢复营业。投行 Jefferies的分析师 Flavio Cereda认为，欧洲40%到50%的奢侈品销售都受到损失，而且这些失去的销量在一定时间内不会恢复回来的。

他说："年轻人和中产阶层作为购买奢侈品牌的主力军现在手头上的钱变少了。一些殷实的顾客回来了，但是数量却远不够。"

洪沙/乐然 （路透社）