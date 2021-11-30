当之无愧 ：莱万多夫斯基再获“世界足球先生”称号

（德国之声中文网）1月17日晚上，还在"最佳 FIFA奖"视频颁奖典礼在国际足联苏黎世总部举行之前，德国拜仁慕尼黑足球俱乐部队门将诺伊尔（ Manuel Neuer ）就表示： "他在门前犹如一架机器，控球出色。他的进球方式独一无二。我们都祝福他赢得这项荣誉。" 当晚，该队著名前锋罗伯特·莱万多夫斯基果真荣膺国际足联2021世界最佳男球员称号。这是这位波兰籍名将第二次获得足球运动员的这一最负盛名的奖项。2020年，随着拜仁慕尼黑队得到三连冠，他无可非议首次当选。

超过盖德·穆勒（ Gerd Müller ）

出色--你只能这样描述莱万多夫斯基近年来在德甲和欧冠中的表现。2020年，随着他效力的拜仁慕尼黑队夺得三冠王称号，他首次被选为"年度世界足球先生"。33岁的他在这一年打破了盖德·穆勒的曾被认为是永恒的德甲40粒赛季进球的纪录，将其提升至41粒，并在2020年总进球 43粒，创下另一项纪录。在本赛季中，他已在 19轮德甲联赛中攻入 23 球；在欧冠赛本赛季以来的 6 场比赛中打进 9 球，仅以一球之差落在阿贾克斯·阿姆斯特丹（ Ajax Amsterdam ）的塞巴斯蒂恩·哈勒（ Sebastien Haller ）。这些数值本足可让人飘飘然，然而，这个波兰球员却依然脚踏实地。超级巨星如此低调处事，实不多见。

庆祝创下纪录：莱万多夫斯基在射进赛季第 41 个进球后展示自己的肌肉

出席视频颁奖典礼的拜仁慕尼黑队主教练纳格尔斯曼（ Julian Nagelsmann ）说， "祝愿他赢得他当之无愧的这个头衔"。贝肯鲍尔在德国销售量最大的《图片报》（ "Bild"）上表示，莱万多夫斯基是"世界足坛状况最稳定的球员"。队友托马斯·米勒（ Thomas Müller ）也认为，莱万多夫斯基最有资格当选。这位德国国脚自然心理有数。毕竟，他总能看到"莱维"（ Lewy"，昵称）以何等令人惊叹的方式成功破门。米勒本人给莱维"喂了"众多好球。

状态高度稳定

"2020 超级年"之后，这位波兰人仍设法保持了最佳状态--尽管年届 33，正逐渐进入其他球员已在大声思考挂靴或隐隐意识到自己碍难同世上最佳球员继续并驾齐驱的时段。很长时期中，莱万多夫斯基就是世界级，巅峰状态保持至"晚年"，除技术和身体素质外--速度飞快、跑动积极、射门准确、善于头球，--不断增加的经验似乎使这个波兰人愈加出色。

41、34、22、29、30、30--这是莱万多夫斯基在过去六个德甲赛季的进球数。他5次成为德甲联赛最佳射手，总共6次获得最佳射手称号。在德甲历史上，莱万多夫斯基现以 300 个进球成为历史上第二好手，仅次于传奇前锋盖德·穆勒的 365 个进球。 他自己表示，"这些数字太不可思议啦。我从没想过会在德甲射进这么多球。"

莱万多夫斯基6次摘得德甲最佳射手桂冠

即使在欧冠赛中，也没有多少人比莱万多夫斯基进球更多：这个波兰人攻入 82粒；只有莱昂内尔·梅西（ Lionel Messi，125粒）和克里斯蒂亚诺·罗纳尔多（ Cristiano Ronaldo， 140粒）战绩更加。在个人奖项方面，这两位职业球员亦领先于莱万多夫斯基。在 2010 年代，梅西和他的长期竞争对手罗纳尔多在所有可能的选举中几乎都是最热门侯选人。

"太瘦弱 "

看到青少年时的莱万多夫斯基，人们恐怕无法预见他有朝一日会有这样的世界级职业球员生涯。他 1988 年出生在华沙，也在这个波兰首都的俱乐部开始走上足球之路--起初并不成功。在华沙莱吉亚队（ Legia Warschau ），18 岁的他在教练眼里过于瘦弱，不适合担任一线队员。尽管身高 1.85 米，俱乐部队医生仍建议这个"Bobek"（小个儿）不要铁了心当一名职业球员。然而，他坚持了下来，辗转进入丙级队兹尼茨普鲁什科夫（ Znicz Pruszkow ），并从此就像装配线一样进球无数。两年后，他被甲级俱乐部莱赫波森（ Lech Posen ）挑中，情况依旧。 20岁的他首次代表国家队出场，就打进了自己的第一个进球。如今，他是波兰国家队创纪录射手和队长。

2010年，莱万多夫斯基转会德甲博卢西亚多特蒙德队（ Borussia Dortmund ）。在教练尤尔根·克洛普（ Jürgen Klopp ）率领下，两次德甲称冠，一次赢得德国足协杯。 2014年，他应召转会拜仁慕尼黑，在那里继续搜集桂冠。迄今，他已9次举起德甲冠军杯，3次获得德国足协杯，1次问鼎欧冠。

除了约翰·克鲁伊夫（ Johan Cruyff ），莱万多夫斯基是唯一一位在联赛、德国杯和欧冠中获得三冠王的男足球员，同时也是所有比赛的最佳射手。

在金球奖（ Ballon d'Or ）颁奖典礼上，他不得不让位于梅西。现在，莱万多夫斯基再次登上世界足球排名榜首，将梅西和利物浦（ Liverpool ）的穆罕默德·萨拉赫（ Mohamed Salah ）抛在了后头。

这又是一个让莱万多夫斯基高兴的个人奖项，不过可能它也不会使他改变。

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