归还艺术品！大英博物馆压力山大

（德国之声中文网）1897年，英国士兵对位于如今尼日利亚国土的贝宁王国的皇宫进行了血腥袭击，入侵者偷走了数千件象牙、黄铜和青铜的精巧雕塑，然后将掠得的艺术品销往整个欧洲。即使在今天，贝宁的青铜器仍然散落在全球各地的博物馆和私人收藏中。

欧洲是不是认真想进行对其博物馆的非殖民化？如果答案是肯定的，为什么归还之前掠夺来的非洲文化遗产如此困难？历史学家哈贝马斯（Rebekka Habermas）对DW说：「贝宁青铜器是整件事的试金石，归还的辩论攸关对欧洲历史的重新评估」。

其中，特别是大英博物馆拥有来自贝宁的绝大部分艺术珍品，数量约900件，但该馆至今拒绝任何归还要求。

英国还未走出殖民历史

另一个例子是雅典帕特农神庙大理石的争议，英国坚持援引一项该国独有的《国家遗产法》。根据此法，这些文物是国家文化遗产，因此不得离开该国，但这一说法让其他国家很难信服。

事实上，英国的立场似乎落伍了。在专家哈贝马斯看来，这只是一种「后退的立场」，她指出：「法律是用来改变的。」与法国、西班牙、德国或荷兰相比，英国人还没有从他们的殖民历史中走出来。哈贝马斯提到：「英国的身份认同在很大程度上仍停留在大英帝国。」

没收非洲文物没有道德正当性

到底为什么归还被掠夺的文化财产如此重要？喀麦隆哲学家姆边贝（Achille Mbembe）早在2021年就表示：「西方博物馆没收非洲文物根本没有道德上的正当性」，虽然非殖民化将「花费时间，但这一运动不能中断」。

哈贝马斯也指出，为了前殖民帝国以及前殖民地领土，「殖民时代的象征性终结」是必要的。毕竟，这些关系在经济和文化层面上都还存在着。

20世纪60年代，当第一批非洲国家在二次大战后独立时，关于归还问题的争论愈演愈烈。然而，贝宁向大英博物馆和法国提出的归还要求并未得到理想的回应。这个问题终于在2017年被法国总统马克龙提上台面，他在布基纳法索的一次演讲中提出了永久归还非洲国家文物的打算。

希腊政府希望大英博物馆归还帕特农神庙壁画的大理石雕塑

归还问题成焦点

从那时起，辩论的势头越来越猛。例如，在德国，贝宁青铜器成为柏林洪堡论坛规划阶段的一个讨论核心。在比利时，位于特尔菲伦市的非洲博物馆于2022年2月将其库存的84,000件文物移交给了刚果民主共和国。类似的归还辩论也正在荷兰、瑞士和西班牙进行。不过，东欧国家与英国一样，都仍按兵不动。

几周前，德国外交部长贝尔博克和文化部长罗斯（Claudia Roth）将20件贝宁青铜器归还尼日利亚，这些文物长期以来属于德国各城市博物馆的收藏，归还行动被理解为「国际文化政策的转折点」。贝尔博克在交接仪式上表示，尼日利亚的请求长期以来一直被忽视，此次回归表明德国「愿意批判性地评估自己的行为」，并「倾听殖民暴行受害者的心声」。

德国文化部长罗斯和外交部长贝尔博克向尼日利亚归还贝宁青铜器

在英国，像德国这样的做法可能会招致批评，因为关于归还艺术品的辩论还没有取得什么进展。不过，由德国艺术史学家菲舍尔（Hartwig Fischer）领导的大英博物馆最近发表声明说：「博物馆完全承认在1897年英国军事远征过程中对贝宁城市造成的破坏和掠夺，在博物馆的标牌和网站上可以看到对贝宁物品的解释。」

大英博物馆网站上的一个页面专门解释了这场悲剧以及这些物品是如何进入博物馆的，在历史学家哈贝马斯看来，很明显的，「大英博物馆的压力可能已经大大增加了」。

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