（德国之声中文网）据美国地质调查局通报，加利福尼亚州南部7月4日发生6.4级地震。震源深度8.7千米，震中位于位于圣贝纳迪诺科恩郡西尔斯山谷。该地区之后又发生了上百次余震。周边的小城里奇克莱斯特震感最为明显，该小城毗邻著名的死亡谷国家公园。而250公里以外的加州第一大城洛杉矶以及隔壁州内华达的拉斯维加斯也有震感。

《洛杉矶时报》报道称，这是南加州1999年以来最大的地震。目前为止，没有人员伤亡报告。圣贝纳迪诺的火警表示，有道路和房屋遭到破坏。当地有关部门提醒，还可能会发生余震。

震中紧邻美国海军44.5万公顷的沙漠炸弹试验场"中国湖"（China Lake）。该试验场负责人表示，地震给设施带来了"相当大的破坏"，其中包括起火和有害物质的排放。

圣安德烈亚斯断层

位于美国西海岸的加州属于易发地震区：长约1300公里的圣安德烈亚斯断层，贯穿加利福尼亚。在地壳深处，太平洋板块向西北方向滑动与北美大陆相撞。这在地壳中形成巨大的张力，可以通过地震波释放出来。1906年4月18日，旧金山遭遇了7.8级的严重地震。那时，地震以及其引发的火灾等灾难后果，导致3000人丧生。

1906年4月18日，旧金山遭遇7.8级强震

王凡/凝炼（德新社，法新社，美联社）