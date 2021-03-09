强迫自白受害者联署 敦促欧洲禁播中国CGTN

（德国之声中文网) 根据法新社周日(4月11日)报导，13名自称是「被迫在中国电视上认罪」的受害者敦促欧洲通信卫星公司（Eutelsat）重新考虑是否让中国环球电视网（CGTN）和CCTV4频道上架。

法新社援引这封由人权观察组织保护卫士（Safeguard Defenders）公布的信件。信中，他们详细列出中国一系列的违规行为，包括对这些受害者们逼供，并拒绝给他们接受公平审判的权利。

信件内容提到：「我们要求你们......确定民主社会中的电视供应商是否应该继续在道德上与这些播出故意扭曲与通过酷刑获得的信息共谋，」

报导提到，署名者有中国人权律师包龙军和江天勇丶曾受中国秘密警察酷刑的前英国驻香港领事馆雇员郑文杰（Simon Cheng），曾上电视认罪丶去年被判入狱10年瑞典籍华人桂民海的女儿Angela Gui也代父亲签名连署。

保障卫士联合创始人彼得·达林（Peter Dahlin）在2016年，也曾因为涉嫌危害国家安全罪在中国被逮捕，并遭中国中央电视台新闻频道公布了他的「认罪」视频。他在监狱里待了三个星期后，被中国以国安威胁为由驱逐出境。

随后他接受外媒采访，表示在拘禁期间遭到日夜审问、剥夺睡眠，也表示电视认罪是被中国公安强迫，在镜头前背诵中方指定的稿子。

CGTN英国复播有望?

保护卫士说：「我们只有十几名能够站出来的受害者......其他许多受害者都在监狱里。有几个已经被处决......受害者没有办法要求赔偿。唯一能阻止这一切的方法是电视监管机构进行调查并采取措施。」

法新社报导，信中指出，澳大利亚公共广播公司SBS在3月份停止使用来自中国国有电视台的内容，以等待对人权问题的审查。

先前，英国曾以未能保持公正和侵犯隐私为由对CGTN处以罚款，并将其从广播频道中删除。但这一禁令促使该频道在法国设立。

法国媒体监管机构CSA在3月认定CGTN符合电视广播所需的技术标准。英国《金融时报》上周五(4月9日)报导指出，由於法国媒体监管机构允许其落地播出，英国也可能很快复播CGTN的频道。

英国通讯管理局(Ofcom)9日表示，现在CGTN的服务属於法国管辖范围。该单位告诉《金融时报》，「根据欧洲跨境电视协议（European Convention on Transfrontier Television），在法国管理机构的监管下，CGTN可以在法国和其他签署了该协议的国家播出，其中包括英国。」

李玟仪/邹宗翰 （法新社丶《金融时报》）

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