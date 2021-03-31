强迫劳动同谋? NBA球星代言中国品牌惹议

(德国之声中文网) 美国国会及行政当局中国委员会（CECC）周二 (6月1日) 呼吁美国篮球明星停止为使用新疆棉的中国体育用品公司代言，并警告他们「不要与强迫劳动同谋」。

CECC主席默克利 (Jeff Merkley)和参议员麦戈文 (James P. McGovern) 在给全国篮球运动员协会 (NBPA)的一封信中说，最近西方媒体发表文章称中国的安踏、李宁和匹克体育用品公司支持继续使用有争议的新疆棉花，而有十多名NBA球员在这些报导出现之前就与这些公司签订了代言协议。

这封给篮协的信中表示，安踏、李宁和匹克曾公开支持新疆棉花，「这可能使他们成为新疆强迫劳动的同谋」。他们在信中补充说：「球员们继续与安踏体育签署新的协议......我们认为，与在新疆采购棉花的公司的商业关系给NBA球员和NBA本身带来了声誉风险。」

CECC这两位主席是《防止维吾尔族强迫劳动法》的发起人。该法案禁止从新疆进口所有商品，直到有证据表明该地区未涉及强迫劳动。

新疆棉争议不断

CECC主席指出，美国政府已经确定中国在新疆犯下了种族灭绝和反人类罪，并禁止从该地区进口棉花。「NBA和NBA球员甚至不应该暗中支持这种可怕的侵犯人权行为。」

信中说，自2018年以来的报道显示，新疆当局系统性地强迫少数民族穆斯林从事强迫劳动，并且有可信的证据表明新疆棉花生产中存在强迫劳动。

信件内容还说，「新疆棉是发生在新疆的镇压的同义词」，并再次陈述新疆再教育营、限制宗教自由、强迫妇女绝育、使儿童与家人分离等指控，藉此说明美国官方立场。

这封信指出，上述作为「不符合美国的价值观，也不符合美国的法律」，敦促NBA球员作为「非官方大使」，代言决定反映的是「NBPA的价值观」。NBPA没有立即回应评论请求。中国驻美使馆对路透社表示，强迫劳动的指控是 「一个令人愤慨的谎言」。

NBA的中国难题

NBA在中国这个最重要的海外市场的地位在2019年底后急剧恶化，当时的休斯顿火箭队总经理莫雷 (Daryl Morey) 对香港的民主抗议活动表示支持，随后北京的国家电视台宣布停播NBA比赛。

去年7月，NBA表示，在当地工作人员虐待年轻球员以及外国工作人员在新疆受到骚扰，在这项指控出现后，NBA重新评估在中国的训练计划。

随后在9月，NBA总裁西尔弗(Adam Silver)表示，NBA在中国的长期参与对美国和这个共产主义国家之间的相互理解带来的影响「好的比坏的多」(net positive)。

这些年“伤害了中国人民感情”的国际品牌 因涉港推特而面临驱逐风险的NBA 休斯敦火箭队经理发了一条支持香港示威者的推特，虽然很快就删除，但是依然引发轩然大波。中国方面先是暂停与火箭队的合作，在NBA总裁萧华(Adam Silver)表态支持火箭队经理言论自由后，中国官方、企业、民间更是掀起了全面抵制NBA的大潮，NBA在中国市场几十年的耕耘，面临一夜之间清零的巨大风险。

这些年“伤害了中国人民感情”的国际品牌 因一款地图而遭狠批的苹果 一款能够实时显示香港警方行动的地图应用，引发了巨大争议。HKmap.live先是被苹果应用商店下架，理由是该应用可能被用于阻碍警方行动的违法行为，后来在舆论压力下，重新上架，却又遭到了中国方面的压力。中国官媒狠批应用开发者“为暴徒导航”，批苹果“为暴徒护航”。10月10日，苹果方面再次将此应用下架，理由是会对香港居民构成威胁。

这些年“伤害了中国人民感情”的国际品牌 因香港示威而遭受“地震”的国泰航空 香港“反修例运动”开始后，国泰航空的一些员工积极参与，因此受到了来自北京的巨大压力。中国民航局要求国泰航空不得安排任何参与“非法行动”的空勤人员执飞进入内地领空的航班——这相当于绝大多数的国泰航班。随后，不少参与示威的国泰员工遭到了解雇，国泰高层也进行了“大换血”。

这些年“伤害了中国人民感情”的国际品牌 因华为“公主”而遭牵连的加拿大鹅 中国政府因不满加拿大在温哥华逮捕华为财务长孟晚舟，运用各种外交与经济手段向加拿大施压，要求加国政府放人。加国羽绒外套的代表品牌加拿大鹅 (Canada Goose) 因此受到牵连，遭中国民众抵制，而股价也因此下跌1.25%。中国官媒还引述学者说法，警告若加国不释放孟晚舟，该国其他高档品牌也可能被锁定。

这些年“伤害了中国人民感情”的国际品牌 因诺奖而遭抵制的挪威三文鱼 在挪威将2010年诺贝尔和平奖颁给中国异议人士刘晓波后，曾经大量出口中国的挪威三文鱼便开始遭中国抵制。当时，中国食品安全管理部门引入质量检查机制来拖延检查挪威进口商品的时间，导致鱼肉变质，使挪威向中国出口的鲜鱼数量在几个月内减少了70%。

这些年“伤害了中国人民感情”的国际品牌 因「萨德」而遭殃的乐天 韩国的乐天集团在2017年因转让土地给美国部署萨德反导弹系统，而遭中国抵制。不仅示威者在店外举牌抗议，乐天在中国各地的分店中有10家突然关闭。此外，乐天免税店的网站也因受黑客攻击而被迫下线一段时间。

这些年“伤害了中国人民感情”的国际品牌 因蔡英文过境而受害的85度C 台湾连锁咖啡店业者85度C曾因2018年8月台湾总统蔡英文过境洛杉矶时路过门市喝咖啡，而被中国媒体批评，并号召中国网民抵制该公司。即便85度C随即强调支持「九二共识」，其中国股价仍下跌3%，并被多个中国网路外卖平台下架，损失惨重。

这些年“伤害了中国人民感情”的国际品牌 因种族歧视争议而遭抵制的杜嘉班纳 意大利时装品牌杜嘉班纳 (Dolce & Gabbana) 在中国推出三集的「起筷吃饭」的影片，由盛装打扮的模特示范如何用筷子吃意大利食物。然而影片推出后，被中国网民质疑有种族歧视的嫌疑。杜嘉班纳先在官方微博出面致歉，但设计师史蒂芬诺·嘉班纳后来却又用私人讯息和网民吵架。消息传开后，许多中国明星纷纷表态拒绝出席该品牌的年度大秀，而中国文旅部随后也下达通知将该活动取消。

这些年“伤害了中国人民感情”的国际品牌 因远离新疆供应链 H&M在中国遭抵制 瑞典服装品牌H&M去年秋季发布的一份声明中表示，“对公民社会团体和媒体报道的新疆少数民族受歧视及强制劳动等指控深表关切”。声明称该公司 “不与位于新疆的任何服装制造工厂合作，也不从该地区采购产品或原材料”。2021年3月这份声明被中国网友在社交媒体上广为转帖，也依次掀起了一场抵制H&M产品的风暴。3月25日，H&M品牌被中国多个电商平台下架。还有一些抗议者前往H&M在中国多地的实体店门前表达抗议之情。

这些年“伤害了中国人民感情”的国际品牌 因抵制新疆棉花一系列服装品牌遭抵制 除了H&M还有一系列国际知名的服装品牌都在2020年发表过类似的停用新疆棉花的声明。这些品牌被中国网民公布在社交媒体上，包括Adidas、Nike、CK、优衣库、Puma、Burberry在内的多个品牌同样开始遭抵制。这些品牌在中国的形象代言人也纷纷表示终止合作。事件后，Adidas和Nike的股价分别出现一定程度的下跌。



(CECC、路透社)

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