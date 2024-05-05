强调“和平通行权” 德外长不排除军舰穿越台海

两艘德国军舰即将启程执行太平洋任务，航线尚未公布。德国外长贝尔博克强调“和平通行权”适用于台湾海峡，被解读为不排除德方军舰穿越台湾海峡的可能性。

（德国之声中文网）正在新西兰进行访问的德国外交部长贝尔博克不排除德国护卫舰穿越台湾海峡的可能性。德国“巴登符腾堡”号护卫舰和“美因河畔法兰克福”号补给舰将于周二（5月7日）启程前往太平洋执行为期数月的训练任务。

贝尔博克周六在与新西兰外长彼得斯（Winston Peters）举行的新闻发布会上表示，这两艘船舰的航线不会提前公布。她同时强调：“和平通行权”适用于台湾海峡。“同样的规则适用于我们的船只和其他船只航行的所有类似海域。”

随着2020年印太战略的实施，德国决心在加强在印太地区的军事存在。此次的演习任务正是这一战略的一部分。“巴登符腾堡”号护卫舰和“美因河畔法兰克福”号补给舰将通过巴拿马运河进入太平洋，随后还将穿越南中国海。此次航行遵循德国政府对该地区的指导方针，旨在支持地区伙伴并维护基于规则的秩序。该地区的小国皆感受到来自中国的威胁。

外界正密切观察德国海军舰艇是否将驶过台湾海峡。德国“巴伐利亚”号护卫舰在2021年8月至2022年2月也曾执行过类似任务，但航行时却绕开了台湾。

北京可能视穿越台湾海峡为挑衅

德国护卫舰若穿越台湾海峡将被中国视为挑衅。北京声称台湾是其领土，并且不排除武统选项。尽管如此，美国、英国和法国的军舰不定期穿越台湾海峡，保持其在当地的军事存在。

台湾驻德代表谢志伟日前接受德新社采访时表示，希望“巴登符腾堡”号护卫舰能效仿这一做法。谢志伟对“巴伐利亚”号此前未通过台湾海峡表示失望。他认为，如果此次的情况与之前不同，将是对中国的一个信号。

德国外长贝尔博克出访澳大利亚、新西兰和斐济三国 图像来源: Florian Gaertner/AA/photothek/picture alliance

太平洋岛国：超级大国间的地缘政治舞台

在贝尔博克为期一周的印太之行中，如何与中国打交道这个问题将如影随形。她在周日午后抵达太平洋岛国斐济。斐济地处中美两个超级大国之间的海洋上，战略地位极为重要。

在15个太平洋岛国中，许多国家经济落后，其生存受到气候变化导致海平面上升的威胁。如同非洲和拉丁美洲，中国正试图以不同的方式扩大其在这些国家的影响力。

以瑙鲁为例：这个世界上第三小国仅有21平方公里、13000名居民，但在联合国拥有一席之地，投票权与德国相当。长期以来，瑙鲁是承认台湾主权的国家之一。今年1月瑙鲁总统选举不久后，该国改变立场，在外交上承认了中国并与台湾断交。台湾政府指责北京用经济援助诱使诺鲁外交转向。

另一个例子则是拥有400多个岛屿的所罗门群岛。中国试图通过秘密安全协议扩大对太平洋岛屿的影响力。根据被披露的协议，内容不仅涉及警务合作，所罗门群岛还同意中国海军船只停靠该国港口。美国和澳大利亚等其他太平洋邻国对此感到震惊，担心中国可能会在当地建立军事基地。

德国外长贝尔博克5月5日抵达太平洋岛国斐济进行首次访问 图像来源: Florian Gaertner/AA/photothek/picture alliance

德国在南太平洋第一个大使馆

不仅美国、澳大利亚和新西兰正努力采取反制措施，德国亦然。贝尔博克对距离德国1万6000公里外的斐济进行了访问，显示出德国对该地区的重要性有了新认识。这是德国外交部长首次出访斐济。

去年8月，德国在南太平洋的第一个大使馆在斐济揭牌。自2022年底以来，德国在澳大利亚堪培拉设有一名太平洋岛国事务特使。

贝尔博克在新西兰表示，德国海军再度执行的太平洋任务也清楚表明，“印太地区的和平稳定也与我们息息相关”。

（德新社）

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