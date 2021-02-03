强调与中国「极端竞争」 拜登称习近平「骨子里没民主」

(德国之声中文网) 美国总统拜登在7日美国哥伦比亚广播公司 (CBS) 播出的访谈中说，在他的执政之下，美国将与中国展开「极端竞争」，但他希望与中国建立的新关系不完全建立在冲突之上。

拜登在访谈中承认，自从他1月20日就职以来，他还没有与中国国家主席习近平交谈过，而当两人正式通话时，将有「很多话要说」。

拜登在5日录制的CBS访问指出，当两人都担任国家副主席时曾多次会面。拜登说：「我很了解他。」他形容习近平「非常聪明」丶「非常强硬」，但「骨子里没有民主」。

他表示自己一直以来都对习近平说过，「中美两国之间都不需要发生冲突」。但拜登补充说，现在两国会有「极端的竞争」，而他不会以习近平熟悉的方式来做。

拜登指出，自己不会以特朗普的方式来经营美中关系，而会聚焦於遵守「国际规则」。这是拜登竞选时的政策，上任後，他先专注于与盟国重建关系。

目前为止，拜登已经与加拿大丶墨西哥丶英国丶法国丶德国丶日本丶韩国丶澳大利亚的领导人和北约秘书长进行了通话。他还曾与俄罗斯总统普京对话。

拜登上任後不久，中国外交部发言人曾表示，在经历了这个非常困难和非常时期之后，中美两国人民都应该有一个更好的未来。北京当时对拜登政府决定继续留在世界卫生组织与重返巴黎气候协定的消息表示欢迎。

不过，新政府不太可能显着改变美国在贸易丶台湾丶人权和南海问题上的政策，这些政策在过去几年已激怒了立场日益强硬的中国政府。

战狼外交不变?

同一天，中国驻美大使崔天凯接受CNN访问时表示，世卫组织专家组与中方专家已针对新冠起源调查开展合作，并强调中国非常支持他们的工作。他说：「我也曾参加过两国专家之间的一些会议，他们都是真正的科学家，他们从科学家而非政客角度来审视疫情。」

崔天凯也批评武汉病毒实验室泄露新冠病毒之说，称这种说法没有证据。他说：「我认为，提出指控的人有举证的责任。疫情当前，如此信口雌黄有违人道主义精神。」

他重申，各国不该针对新冠病毒起源进行无端指责，并声称由於媒体报道了世界其他地方的早期病例，所以世卫有必要在世界各地进行溯源研究，从而真正找到病毒源头。他说：「世卫专家已到武汉好多天了。我倒要问一下，他们能否被允许到美国做同样的事情？」

针对台湾、香港、新疆等议题，崔天凯也重申了中国外交部的强硬立场。

联合盟友与中国竞争

上周，拜登在美国国务院的一场演说中曾表示，他将与盟国更紧密地合作，并透过合作对中国进行反制。

拜登当时说：「我们将对抗中国的经济滥用行为。」拜登将北京描述为美国「最严峻的竞争对手」。

拜登说：「我们也准备在符合美国利益的情况下，与北京展开合作。我们将通过在国内做出更好的建设，并与盟国合作，从增强自身实力的角度与中国竞争。」

虽然拜登还没有与习近平通话，但美国国务卿布林肯5日与中共政治局委员丶中央外事工作委员会办公室主任杨洁篪杨洁篪首次通话。

在该通话中，布林肯告诉杨洁篪，美国将要求中国对其行为负责，特别是北京在台湾问题上所采取的一连串威吓行动。他还呼吁北京谴责最近在缅甸发生的军事政变。

杨威廉/邹宗翰 (综合报导)