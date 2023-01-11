 「强硬派」郑雁雄接任香港中联办主任 | 德国之声 来自德国 介绍德国 | DW | 15.01.2023

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「强硬派」郑雁雄接任香港中联办主任

中国国务院周六任命被视为强硬派的郑雁雄接任中联办主任。郑雁雄自2020年驻港国安公署成立后担任署长，负责监督国安法实施。他过去曾表示，「香港回归了便是中国的，不能还认英国美国为老板」。

China | Zheng Yanxiong in Hong Kong | Archivbild 2021

（德国之声中文网）中国国务院周六（1月14日）任命现年59岁的郑雁雄为中联办主任，即日起接替骆惠宁。 

在香港爆发反修例示威活动后，北京快速出台《香港国安法》并在2020年成立中央驻港国安公署，由郑雁雄担任公署署长。郑雁雄所领导的驻港国安公署负责监督国安法的实施，该法已被用于起诉数十名活动人士。 

香港特首李家超周六对这一任命表示欢迎。他表示，郑雁雄带领的国安公署在过去两年多以来「与香港特区国安委有效协调，监督、指导香港特区维护国家安全工作」。 

郑雁雄周日以中联办主任身份发表2023年新春致辞时称，「未来五年是全面建设社会主义现代化国家开局起步的关键时期，也是香港开创新局面实现新飞跃的关键期」，「我们对一个『由治及兴』的香港满怀希望和信心」。他还提到，「有『一国两制』的坚实保障」，「香港『兴』的动能一定会变得更强劲」。 

法新社指出，英国1997年归还香港时制定的《基本法》禁止中国大陆官员干预香港日常事务。但随着北京以其威权形象重塑香港，中联办变得更直言不讳，影响力也不断加大。 

公开资料显示，郑雁雄出生于1963年8月，广东汕头市潮南区人， 1984年7月参加工作，1986年5月加入中国共产党，曾任汕尾市委书记、广东省常委等职务。 

郑雁雄因2011年曾参与镇压广东乌坎村的反腐抗议活动而闻名。香港媒体曾报道，郑雁雄在一次内部会议上批评乌坎村民找外媒出头，并称「境外媒体信得过，母猪都会上树」。2021年，郑雁雄在出席国家安全教育日活动时曾强调，「香港回归了便是中国的」，绝不能幻想名义上回归，但还认美国英国是老板，觉得中央的利益可以讨价还价。 

据港媒报道，卸任的中联办主任骆惠宁预计将退休。 

（法新社等） 

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