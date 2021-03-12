 强生疫苗何以抢手？ | 科技环境 | DW | 12.03.2021

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科技环境

强生疫苗何以抢手？

欧盟最新批准的强生疫苗不仅保护效力高而且储存容易。但也有人质疑，强生公司短期内是否能向欧盟供货。

Johnson & Johnson Impfstoff

（德国之声中文网）继美国食品药品监督管理局（FDA）二月底批准强生公司旗下杨森制药公司新冠疫苗的紧急使用后，欧洲药品管理局（EMA）周四（3月11日）也批准强生疫苗有条件上市。

强生疫苗因为针对新冠变种病毒的保护效力高，对年长人士也具有效力，因此极为抢手。此外，强生疫苗只需接种一剂，无需低温保存，便于运输。

强生疫苗三期临床试验的评估数据显示，接种疫苗四周后，出现中度乃至重度新冠肺炎症状的风险降低66%。这个数值虽低于其他获得审批的疫苗，但原因可能在于，去年夏末时针对其他疫苗的评估尚未将新冠变种病毒纳入考量。

临床研究表明，这款新型疫苗可有效预防巴西以及南非变种病毒。但目前还不知强生疫苗对英国变种B.1.1.7的防护力。

明显优势

由于强森疫苗只需注射单剂，使用此疫苗或可让更多人更快速得到疫苗的防护。至于分两次接种的疫苗是否比单剂疫苗更有效，仍需进一步研究。

Coronavirus Impfstoff Janssen | Johnson & Johnson

与其他疫苗相比，强生疫苗不仅储存运输便利，而且只需要施打一剂

不同于BioNTech/辉瑞疫苗以及Moderna疫苗，强生疫苗的优势在于，它是基于感冒病毒的一种腺病毒载体疫苗，可在冰箱冷藏温度下储存和运输。强生疫苗的设计与阿斯利康疫苗相似，都是通过病毒表面的刺突蛋白触发免疫反应。

强生疫苗的三期临床试验共招募了来自美国、巴西、南非的4.4万受试者，其中三分之一受试者年纪超过60岁。临床研究显示，强生疫苗对年长者的保护作用与对年轻人相同。阿斯利康疫苗对年长者的有效性则受到质疑。更令人鼓舞的消息是，迄今没有接种强生疫苗后死亡或送医的病例。

欧盟订购2亿剂

强生公司预定今年生产 10亿剂疫苗，生产地点分别在美国、欧洲、南非和印度。美国已斥资10亿美元订购1亿剂疫苗，强生公司承诺今年上半年交付。根据双方达成的协议，美国还可追加购买另外2亿剂疫苗。

欧盟委员会则订购了2亿剂强生疫苗，其中550万剂预定在今年第二季度交付。

但欧洲议会保守阵营欧洲人民党（EVP）的卫生专家彼得·利斯(Peter Liese)怀疑强生是否能快速向欧盟供应协议的疫苗数量。

欧盟工业专员布雷东(Thierry Breton) 在被问及疫苗短缺的可能性时也承认，各大制造商在提高产量上面临困难。但他未对强生公司的疫苗供应发表评论。

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