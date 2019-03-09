「强」心针治欧美 中国总理驳监控促外资

(德国之声中文网) 中国国务院总理李克强在两会闭幕之后，在人民大会堂開記者會回應國內外媒體提问。

彭博新闻社记者向李克强詢問中美贸易摩擦、中国电信设备遭美国告诫两大问题﹕「什么样的贸易协议中方可以接受，什么样的不能接受？在技术问题上，中国政府会否迫使中国企业帮助监视他国？」李克强在回答时只抓大概要的回应中美关系，强调中美关系曲折中稳定前行。反而在回答新华社记者的问题时，回头答复彭博社记者的问题﹕「你说中国政府有没有要求自己的企业去监听他国的信息，我不知道指的是监听政府的还是公民个人的。反正有一条，这样做不符合中国法律，也不是中国行事的方法，现在不会有，将来也决不会有。」

此外，针对中美贸易摩擦对欧洲的影响，李克强回答西班牙记者说，中美贸易摩擦是中美双边的事情，「不会利用第三方也不会损害第三方」。他也提到最近正进行中欧投资谈判，他下个月也将去欧盟总部和欧盟领导人会晤，推进关系发展。

外商优惠有谱？

同一天，人大会议表决通过了《外商投资法》，回应外资企业开放市场准入的呼吁。外界也认为其通过时机与中美贸易磋商重叠，是向正在谈判中的美国释出善意。

有舆论认为中方特别加速通过这部法律主要是回应美国的压力，可是部分模糊的法律条款造成灰色地帶，令投資者質疑其实际效力。李克强说﹕「开放的措施说出去了，当然要兑现。」他说中国要实行准入前国民待遇和负面清单制度，而且要推出新的负面清单。这个新的负面清单会做减法，而且以后还要逐步做减法，也就是禁區會愈來愈小。他说﹕「还要加强对知识产权的保护，将修改知识产权法，对侵权行为引入惩罚性的赔偿机制，发现一起就要处理一起，而且要让侵犯知识产权的行为无处可遁。当然，我们也希望外国政府公正地看待中国企业和国外企业双方自愿的合作。」

另外也有外媒提问，中国经济面临的问题是否比预想的更严重？如果经济放缓持续下去，中国是否会考虑采取更有力的举措？李克强回答道，中国经济的确面临下行压力，而全世界的经济都在放缓。他认为必须藉由「减税降费、简政，培育新动能、放宽市场准入，营造公平竞争环境等一系列的措施」，才能激发市场活力，解决经济问题。

人大会议以压倒性高票通过外商投资法

港澳台关系

过去，港澳台在中国的投资会因为「特殊国民」或「准国民」的身份而有优惠待遇。《外商投资法》會否影响港澳台商在中国投资的优势，成为关注焦点。虽然该法处理了外资企业的疑虑，但是却没有明说是否也适用于港澳台的投资。

李克强回应﹕「港澳台投资是可以参照、或者比照适用刚刚通过的外商投资法，而且我们长期以来行之有效的一些制度安排和实际做法还要继续沿用，不仅不会影响，而且会有利于吸引港澳台的投资。」李克强也承诺将继续加紧落实「惠台31条」。

减税降费改善经济

李克强记者会上多次提到减税降费，不但是為了提振内需，也是改善市场环境的重要政策。其中，中國4月起减增值税，5月起就要降社保费率，李克强表示﹕「我们是给制造业等基础行业、给带动就业面最大的中小企业明显减税，这实际上是『放水养鱼』、培育财源。」

他说不担心「前几年营改增过程中起先也是财政减收的，但后来税基扩大了，财政收入增长了。现在看，我们还要调整国民收入分配结构，这也是一项改革。」

罗法／李芊 (综合报导)