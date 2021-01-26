强化美国制造 拜登促联邦政府买国货

(德国之声中文网) 美国总统拜登周一(1月25日)签署行政命令，对每年规模达6千亿美金的联邦政府采购实施更严格的规范。

这不但是为了实践拜登去年提出的「购买美国货」(Buy American)竞选政见，也是为了透过投资工厂和劳工，提升美国生产力、保障就业机会。

这次拜登的行政命令针对现有法律漏洞做补强。过去法律漏洞在于，美国联邦政府根据「美国制造」标签所购买的商品，可能只有一小部份是在美国生产，或者是进口外国产品后在美国稍微加工，就标注为「美国制造」产品销售。

新行政命令旨在修补现有漏洞，指示联邦单位重新定义「美国制产品」的定义。

补强政策漏洞的做法获得美国制造联盟(AAM)的支持，该联盟会长表示: 「法律应该要说到做到: 一个美国产品应该真的要在美国制造。」

美联社指出，该命令也将修改计划，让承包商比较难以取得豁免资格、出售外国产品给联邦政府。

为此，美国将在白宫成立管理与预算办公室专责官员，监督政府采购更多美国制造产品，并要求联邦机关报告进度。

新瓶装旧酒?

拜登在周一的签署会议上批评前总统特朗普的「买国货」政策，称自己的政策会有更清楚的指引、更协调的合作。

虽然如此，拜登这项「美国制造」行政命令延续前总统特朗普的政策精神－要求联邦政府购买美国制造的产品，也把关税当做对抗进口货的手段。和前总统特朗普发动贸易战的做法不同的是，拜登倾向利用联邦政府强大的购买力来加强「美国制造」政策的力道。

NBC报导，拜登在签署仪式上说，美国联邦政府将会逐日将车队汰换为美国制造的电动车。他也提到在疫情下应提升联邦库存。

他说:「随着疫情恶化，我们不能在国家紧急时刻依赖与我们利益不同的外国来保护我们的人民。」

华府认为疫情已经凸显出体制中的短处与弱点，也表示想要避免必须依赖理念不同的国家提供关键材料的窘境。

张慈/邹宗翰 (路透社、法新社)

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